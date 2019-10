Lázeňský Jeseník marně bojuje s bezdomovci, kteří obtěžují turisty i místní

V posledních měsících městští strážníci kvůli neustálým stížnostem častěji kontrolovali místa, kde se bezdomovci zdržují nejčastěji. Jde především o park v centru města okolo ptačí voliéry, autobusové nádraží, parčík na náměstí Hrdinů, zelenou plochu za prodejnou Penny market nebo okolí kina. Jenže prakticky řádná represe nezabírá.

„Snažíme se s nimi opakovaně komunikovat, vysvětlovat jim, že v centru by neměli popíjet a dělat nepořádek. Když to nepomáhá, alkohol jim zabavujeme a snažíme se je přimět, aby odešli. Oni sice odejdou, ale zakrátko jsou zase v centru,“ popisuje ředitel jesenických strážníků Radek Sedlář.

Podle něj navíc není možné bezdomovce hlídat nepřetržitě. „Máme také jinou práci, museli bychom tato místa obcházet prakticky pořád, což není možné,“ říká.

Nejvíc podle šéfa strážníků zabírá právě zabavování alkoholu. „Jinak na ně není žádný metr, protože třeba pokuty jsou pochopitelně naprosto nevymahatelné,“ podotkl.

Město doufá, že může pomoci přístřešek u azylového domu

Přestože se podle odhadů radnice v centru Jeseníku pohybují přibližně dvě desítky bezdomovců, což je mnohem méně než v jiných větších městech v Olomouckém kraji, dokážou obyvatelům i návštěvníkům znepříjemňovat život.

„Je potřeba nerezignovat a hledat cesty, jak je dostat z centra, aby neobtěžovali kolemjdoucí,“ prohlásila starostka Zdeňka Blišťanová.

Radnice věří, že může pomoci projekt místní obecně prospěšné společnosti Boétheia. Ta chce za azylovým domem, o který se stará, vybudovat přístřešek a sousedící zanedbanou zelenou plochu i s pomocí bezdomovců upravit.

„My se v našich azylových zařízeních staráme v průměru o osmdesát klientů měsíčně. To ale nejsou bezdomovci, kteří dělají potíže v ulicích. Chceme ovšem pomoci i bezdomovcům, kteří o azylové služby nemají zájem,“ říká šéf Boétheie Kamil Archel.

Podle něj nejde pouze o samotný přístřešek, ale celý komplex. „Chtěli bychom zapojit bezdomovce do našeho sociálního podniku, v rámci kterého naši klienti pomáhají s opravami pramenů, božích muk a dalších věcí. Mohli by upravit zanedbané městské zahrady za azylovým domem a sami se podílet na vytvoření lepšího prostředí,“ vysvětlil.

„Vše by bylo na bázi dobrovolnosti. Byl by to jakýsi komunitní prostor, kde by dostali potravinovou pomoc, mohli si vybrat oblečení, přespávat pod střechou,“ dodal Archel.

Mezi obtěžujícími bezdomovci jsou lidé, kteří nerespektují nic

Jedním dechem však přiznává, že si v případě problémových bezdomovců nedělá iluze.

„Jde o lidi, kteří nerespektují nic. Pokud se však podaří alespoň několik z nich dostat z centra města, nebude to ztracený projekt,“ doufá.

Městská policie už mezi bezdomovci v centru sondovala, zda by měli o přístřešek zájem. Využila by ho zhruba třetina.

Otázka však podle vedení radnice je, zda by jim altán nesloužil pouze za nepříznivého počasí, tedy zda by se po přespání zase nestahovali do centra, případně v létě nepospávali na lavičkách v parku a na autobusovém nádraží.

„Myslím si, že to je dobrý projekt, který podpoříme. Je potřeba zkoušet, co může pomoci. Rozhodně si ale nemyslím, že to vyřeší vše,“ poznamenala starostka Blišťanová.