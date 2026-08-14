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Lidé z Jesenicka jezdí k polským zubařům. Péči si i po novele dál platí sami

Ondřej Zuntych
  6:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Přes devět tisíc lidí z Jesenicka, kde žije zhruba 37 tisíc obyvatel, nemá svého zubního lékaře nebo za péčí musí dojíždět mimo region. Míří například i do polských Glucholaz, kde si však musejí ošetření platit sami. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění zatím změnu nepřinesla. Samosprávy proto lákají zubaře. Pro sever kraje je dostupná zdravotní péče jedním z rozhodujících faktorů pro udržení současných i přilákání nových obyvatel.

Když loni v Javorníku v polovině října zahájila provoz zubní ordinace ve zdravotním středisku, už druhý den lékařka kvůli enormnímu zájmu hlásila, že uzavírá registraci. Řada ze stávajících stomatologů na severu kraje je přitom ve věku nad 70 let a pomalu odchází do důchodu.

Radnice tedy doufaly, že změnu by mohla přinést novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která od ledna umožňuje všem zdravotním pojišťovnám uzavírat smlouvy i se zahraničními poskytovateli péče. Sice pouze v příhraničí, pro lidi ze severu kraje by to ale problém nebyl. Ostatně někteří jezdí k zubaři do Polska už dnes, zmíněné Glucholazy jsou od Jeseníku vzdálené zhruba 20 kilometrů.

„Zatím smlouvy se zubaři v Polsku, které by se nás týkaly, nejsou. Víme o Mezilesí, kde naše koordinátorka zdravotní péče jedná s tamní zubařkou,“ řekla starostka Jeseníku, předsedkyně Společenství obcí Jesenicka a poslankyně (TOP 09) Zdeňka Blišťanová.

Polské Mezilesí ležící nedaleko Králík v Pardubickém kraji je prvním a zatím jediným místem v Polsku, kde se české pojišťovny se zubařem dohodly.

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Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní například pro iDNES.cz uvedla, že s podnětem na zajištění stomatologické péče pro obyvatele Jesenicka v Polsku se na ni nikdo neobrátil a žádná jednání tedy nevede.

Podobně je na tom Vojenská zdravotní pojišťovna. „Za celý rok 2025 jsme v okrese Jeseník evidovali šest žádostí zajištění stomatologické péče, letos je to dosud pět žádostí. Tato situace zatím nevyžaduje nasmlouvání stomatologické péče za hranicemi v Polsku. Pokud se však problémy v budoucnu prohloubí, uzavření smluv s polskými poskytovateli zvážíme,“ uvedl mluvčí Jan Mates.

Smlouvu se zubařem v Mezilesí má uzavřenou Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. „Zároveň můžeme potvrdit, že aktuálně jednáme o uzavření přeshraniční smlouvy s další stomatologickou ordinací v Polsku. Z naší strany máme o spolupráci velký zájem,“ sdělila mluvčí pojišťovny Lucie Krausová. Termín podpisu smlouvy zatím není známý.

Podmínkou zajištění péče je, že ordinace zubaře v sousední zemi musí být v dojezdové vzdálenosti do 35 minut autem od hranice. Mezilesí to splňuje, například z Jeseníku tam ale cesta trvá hodinu a čtvrt.

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Společenství obcí Jesenicka tak spolu s Jeseníkem a hejtmanstvím připravilo smlouvu se společností, která má zaručit příchod tří zubařů do okresního města.

V červnu shromáždění starostů obcí ze společenství schválilo podporu 36 tisíc korun měsíčně po dobu tří let ode dne zprovoznění první ordinace. Platit budou za každou, jež bude v provozu.

„Podmínkou poskytnutí finanční podpory je provoz dentálního centra po dobu minimálně deseti let ode dne zprovoznění poslední ordinace,“ stojí v zápisu z jednání.

Dalším nárokem je poskytnutí kapacity pro zaregistrování minimálně 900 pacientů s trvalým pobytem na Jesenicku na každou ordinaci. Průměrná provozní doba každého ze zubařů musí být minimálně šest ordinačních hodin v pracovních dnech. Provozní doba každé ordinace má být alespoň 40 týdnů v roce. Ordinací je ve středisku v ulici V Aleji pět, takže počet lékařů by se mohl v budoucnu i zvýšit.

Jesenické zastupitelstvo k tomu odsouhlasilo poskytnutí pozemku na výstavbu bytového domu pro personál zubní kliniky za korunu. Klinika musí zahájit provoz do tří let.

Sestra v ordinaci musí odmítat zájemce

Podle Blišťanové se vedení obcí i zástupci zdravotních pojišťoven setkali se stávajícími zubaři, kde jim chtěli místní politici poděkovat. „Většina zubařů se shodla, že budou rádi, když přijde i někdo další. Jeden nám dokonce říkal, že jeho sestra v ordinaci celý den nedělá nic jiného, než odmítá lidi. Byli by i rádi za pomoc s pohotovostí,“ zmínila Blišťanová.

Nabídkou podpory zároveň zkouší přilákat zubaře, praktické lékaře a pediatry také vedení kraje. Kromě Jesenicka ji cílí na oblast Hanušovic, Javorníku, Konice, Moravského Berouna, Zábřehu a Zlatých Hor. Na jednu zubní ordinaci tam podle hejtmanství připadají v průměru více než tři tisíce pacientů.

Podle údajů České stomatologické komory je přitom pro kvalitní poskytování zdravotní péče v oboru zubního lékařství optimální 1 300 až 1 400 registrovaných pacientů. Republikový průměr na jednoho lékaře dnes činí 1 440 pacientů.

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Kraj vypsal dotační i stipendijní programy čistě pro studenty stomatologie. „V letošním pilotním roce jsme to zacílili na území, kde je dostupnost péče dle našeho názoru nejmenší,“ shrnul v červnu na jednání krajských zastupitelů hejtmanův náměstek pro zdravotnictví Vladimír Lichnovský (ANO).

I tady patří mezi podmínky závazek poskytovat stanovenou dobu zdravotní péči v regionu. Zubaře i praktiky oslovují pobídkami i jiná města, například Přerov má navíc také stipendijní program na podporu budoucích zubních lékařů.

Česká stomatologická komora přesto před dotováním ordinací varuje, protože jiní zubaři v okolí pak mohou podle ní zkrachovat.

Pro Jeseník je ale zajištění péče zásadní. „Můžeme lákat na vzdělávání, usilujeme o dobré pokrytí mobilním signálem, chceme stavět dům se startovacími byty. Snažíme se pořád zastavit odliv mladých, zároveň lidé, kteří sem přijdou, potřebují také lékaře,“ zdůraznila Blišťanová.

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