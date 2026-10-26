Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jesenicko je dva roky po povodni dál zranitelné, někde ještě víc než tehdy

Autor:
  4:51
Povodeň v září 2024 Jesenicko zdevastovala, silně zasažený byl mimo jiné...

Povodeň v září 2024 Jesenicko zdevastovala, silně zasažený byl mimo jiné Jeseník. Opravy pokračují dodnes (na snímku z července 2026 oprava ulice Jaroslava Ježka). | foto: archiv MÚ Jeseník

Povodeň v září 2024 Jesenicko zdevastovala, silně zasažený byl mimo jiné...
Povodeň v září 2024 Jesenicko zdevastovala, silně zasažený byl mimo jiné...
Povodeň v září 2024 Jesenicko zdevastovala, silně zasažený byl mimo jiné...
Povodeň v září 2024 Jesenicko zdevastovala, silně zasažený byl mimo jiné...
54 fotografií
I po více než dvou letech zůstávají v Jeseníku i dalších obcích na severu Olomouckého kraje stále patrné stopy po ničivých povodních ze září 2024. Velká voda za sebou zanechala zničené domy, silnice, mosty i koryta řek. Některé domy dodnes nemají dokončené fasády, město dál využívá provizorní lávky a žáci zdevastované základní školy v Nábřežní ulici se stále učí v modulární škole.

Podle starostky Jeseníku Zdeňky Blišťanové (Jeseník srdcem) přitom stále nelze očekávat, že by obnova skončila v nejbližší době.

„Když jsme se bavili o nějakých šesti letech, vůbec to nechci lidem takhle vzkazovat, ale pořád by těch šest let byla ještě krásná doba. Bude to prostě trvat ještě roky,“ otevřeně přiznává.

Ničivé povodně v Jeseníku a dodnes trvající obnova

Povodeň v září 2024 Jesenicko zdevastovala, silně zasažený byl mimo jiné Jeseník. Opravy pokračují dodnes (na snímku z července 2026 oprava ulice Jaroslava Ježka).
Povodeň v září 2024 Jesenicko zdevastovala, silně zasažený byl mimo jiné Jeseník. Opravy pokračují dodnes (na snímku z července 2026 oprava ulice Jaroslava Ježka).
Povodeň v září 2024 Jesenicko zdevastovala, silně zasažený byl mimo jiné Jeseník. Opravy pokračují dodnes (na snímku z května 2026 provizorní oprava Žižkovy ulice).
Povodeň v září 2024 Jesenicko zdevastovala, silně zasažený byl mimo jiné Jeseník. Na snímku Žižkova ulice po prvotním opadnutí vody.
54 fotografií

Povodeň podle ní poškodila zhruba třetinu města, a radnice proto musela určit, které opravy dostanou přednost. Mezi priority zařadila například komunikace či lávky, zatímco obnova některých veřejných prostranství nebo poničené školy přichází na řadu později.

U některých oprav se navíc objevuje problém s tím, zda stát uzná náklady na řešení, jež nejsou pouhou kopií původního stavu. Za jednu z vůbec největších překážek považuje Blišťanová administrativu.

„Brzdí nás šíleně složitý byrokratický systém. Hodně bych se přimlouvala, aby byla nastavena jiná pravidla pro města a obce, jimiž se takové katastrofy proženou,“ dodává.

I menší povodeň by teď byla větší problém

Město navíc musí stavby koordinovat s Povodím Odry, plynárnami, vodárnami a dalšími organizacemi. Některé práce proto nemůže zahájit dříve, než svou část dokončí někdo jiný. Komplikací jsou rovněž dotační podmínky, povolovací procesy či zpoždění stavebních firem.

Jeseník má nyní v programu Živel připravených 32 žádostí zahrnujících přibližně 107 projektů obnovy za téměř dvě miliardy korun. Kvůli pomalému toku dotačních peněz ale musí některé práce předfinancovávat. Zastupitelé na to nedávno nově vyčlenili dalších 29 milionů korun.

Procesy při obnově po povodních se táhnou, stěžují si obce. Nabízejí, co by pomohlo

Ještě méně pokročila obnova v sousední České Vsi. Přestože už infrastruktura aspoň provizorně funguje, definitivně je podle starosty Petra Mudry (Naše obec) obnovena pouze zhruba ze 40 až 50 procent.

„Jsou cesty spravené provizorně, někde se čeká na vyjádření stavebního úřadu nebo na výkupy pozemků, protože některá místa se opravují trochu jinak než před povodněmi. Prakticky nezačala vůbec výstavba některých mostů,“ vyjmenovává.

Mnohem větší obavy ale vzbuzuje stav řeky. „Kdyby teď přišla podobná povodeň jako před dvěma lety, tak by způsobila škody stoprocentně. Koryto je zničené a není obnovené ani do původního stavu. Teď by i menší povodeň udělala daleko větší problém,“ upozorňuje Mudra.

15. října 2024

Povodně 2024

Sledovat další díly na iDNES.tv

Obec se proto při rekonstrukcích školy, komunikací a dalšího majetku snaží stavby navrhovat odolněji než před katastrofou. Prioritou je rovněž ochrana vodovodní a elektrické infrastruktury. Definitivní obnova koryta však podle starosty nebude otázkou měsíců, ale několika let.

Vyšší ochranu mají přinést teprve nyní projektované stavby

Podobný problém řeší i Mikulovice. Zatímco většinu obecního majetku už dokázaly opravit, práce kolem řeky za obnovou zaostávají.

„Je opraveno zhruba 95 procent poškozených veřejných budov, včetně těžce zasažené hasičské zbrojnice. V nejbližších dnech se má navíc znovu spustit kanalizace a čistírna odpadních vod, jejichž obnova patřila k největším problémům obce. Jen do ní jsme investovali přes 60 milionů korun,“ shrnuje stav starosta Roman Šťastný (STAN).

Extrémní povodně 2024

Studený Zejf po ničivých povodních. (17. září 2024)
Rozvodněná řeka Odra v Ostravě. (16. září 2024)
Obec Česká Ves a řeka Bělá po povodních (17. září 2024)
Opava, úklid města po odpadnutí povodňové vody (19. září 2024)
394 fotografií

Největší problém je podle něj okolí řek a obnova mostů, lávek nebo komunikací. „Koryto stále není v dobrém stavu. Pokud by přišla povodeň, i mnohem menší než ta před dvěma lety, následky by byly opět veliké,“ obává se.

Povodí Odry na svém majetku po povodních vyčíslilo škody na více než šest miliard korun. Bezprostředně po katastrofě se soustředilo hlavně na zabezpečovací práce, jež pokračovaly do začátku roku 2025. Podle technického ředitele Tomáše Skokana vzhledem k rozsahu škod dojde k jejich kompletnímu odstranění řádově až za několik let.

„Definitivní úpravy nelze provést pouhou opravou zničených koryt. Cílem je zvýšit jejich stabilitu a pokud možno také kapacitu, což vyžaduje nové projekty, stavební povolení a další přípravu. Program ministerstva zemědělství určený na financování odstranění povodňových škod počítá s realizací až do roku 2030,“ upřesňuje.

Hlavní tah čekají další opravy za stovky milionů

Státní podnik zároveň připouští, že Jesenicko zatím proti případné další velké vodě lépe chráněné není. „Doposud byla obnovena průtočnost a zabezpečena nejkritičtější místa na tocích. Kapacita většiny koryt se vrátila na původní úroveň ochrany. Vyšší ochranu a odolnost mají přinést až nyní projektované stavby,“ dodává Skokan.

Nejvíce práce zbývá na Bělé a Staříči. Povodí má nyní smluvně zajištěno a rozpracováno sto projektů za více než 260 milionů korun. Celkem už na odstranění povodňových škod proinvestovalo zhruba 600 milionů a rozpracované nebo zahájené stavební práce představují přibližně další miliardu.

Povodí Desné mají před záplavami ochránit poldry, studie posoudí jejich přínos

Na definitivní obnovu stále čekají také některé státní silnice. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dalo bezprostředně po povodních zhruba 70 milionů do oprav, jež zajistily sjízdnost poškozených tahů.

„Povodeň poškodila vozovku silnice I/44, zemní těleso i opěrné zdi a stát počítá s náklady kolem 409 milionů korun. Práce jsou rozplánované až do roku 2030, přičemž ještě letos chceme zahájit tendr na zhotovitele další etapy, která se zaměří především na opravy opěrných zdí,“ přibližuje mluvčí ŘSD pro Olomoucký kraj Miroslav Mazal.

Necelých pět kilometrů čeká na obnovu také mezi Lipovou a Vápennou na silnici I/60. Předpokládané stavební náklady dosahují 162 milionů, konečnou cenu určí nynější výběrové řízení. Opravy mají začít na konci letoška a skončit v roce 2028.

17. září 2024

Povodně 2024

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji

Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první...

V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...

Proti největšímu dálničnímu tendru nejsou námitky. Stavba úseků D35 může brzy začít

Skrytá ornice na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí. (29. září...

Největšímu PPP dálničnímu projektu v novodobé historii Česka už nic zásadního nestojí v cestě. Žádné z neúspěšných konsorcií nevyužilo zákonnou patnáctidenní lhůtu k odvolání proti konečnému výběru...

Ve zbrojovce zabíjel otráveným nápojem. Muž dostal výjimečný trest a detenci

Jiří Kudlička byl za otrávení nápojů ve šternberské zbrojovce, jejímž následkem...

Krajský soud v Olomouci dnes poslal na 24,5 roku do vězení Jiřího Kudličku a nařídil mu také následnou zabezpečovací detenci. Podle obžaloby otrávil nápoje ve šternberské zbrojovce a kvůli tomu...

Ženě selhalo několik orgánů najednou. Manžel se snažil obveselit ji i lékaře

Premium
Už zase tančí. Zdena Tumpachová se musela kvůli zákeřné nemoci znovu učit...

Ještě na začátku loňského roku vedla Zdena Tumpachová s manželem taneční kurzy. Věnovala se rodině, vnoučatům, pracovala a plánovala, že bude s manželem bude trávit více času na chalupě na Vysočině....

Vlak na přejezdu zdemoloval nákladní auto, řidič má zlomené oba kotníky

Vlak narazil na přejezdu v Hlubočkách do nákladního auta a zdemoloval ho....

Vlak a nákladní auto s potravinami se dopoledne srazily na přejezdu v Hlubočkách na Olomoucku. Řidič tam vjel přímo před přijíždějící soupravu a ta vůz při srážce silně poničila. Šofér utrpěl středně...

Jesenicko je dva roky po povodni dál zranitelné, někde ještě víc než tehdy

Povodeň v září 2024 Jesenicko zdevastovala, silně zasažený byl mimo jiné...

I po více než dvou letech zůstávají v Jeseníku i dalších obcích na severu Olomouckého kraje stále patrné stopy po ničivých povodních ze září 2024. Velká voda za sebou zanechala zničené domy, silnice,...

26. října 2026  4:51

Stovka lidí protestovala v Olomouci za veřejnoprávní média. Babišovi psali dopisy

Přibližně stovka lidí protestovala před budovou Českého rozhlasu v Olomouci...

Skandování protestních hesel, nesouhlas s vládními plány a dopisy adresované premiérovi Andreji Babišovi. Přibližně stovka lidí se v neděli odpoledne sešla před budovou Českého rozhlasu v Pavelčákově...

25. října 2026  19:22

Léčba šokem, Zubři mají nového trenéra. Pro Fadrného jde o premiéru v profi hokeji

Jan Fadrný se stal novým trenérem hokejového Přerova.

Osm porážek z devíti zápasů a pohár trpělivosti přetekl. V pátek odpoledne přišla v kádru hokejového Přerova velká změna, na lavičce totiž skončili trenér Petr Dočkal a David Kudělka. Prvoligový...

25. října 2026  13:40

Úvěr není sprosté slovo, říká staronový náměstek přerovského primátora Dohnal

Lídr ODS pro komunální volby v Přerově Miloslav Dohnal

Miloslavu Dohnalovi z ODS v Přerově opět připadne post náměstka primátora a bude odpovídat za správu majetku, komunální služby, majetkoprávní záležitosti včetně nájmů městských bytů a životní...

25. října 2026  7:57

Sparta - Olomouc 2:1P. Po dvou porážkách vydřená výhra. Blümel rozhodl v přesilovce

Sparťanský útočník Matěj Blümel střílí v čase 64:34 rozhodující gól zápasu...

Sparta porazila v předehrávce 14. kola hokejové extraligy Olomouc 2:1 v prodloužení a po dvou porážkách se posunula na sedmé místo. Utkání, které sledovalo nejvíce diváků v dosavadní sezoně, dlouho...

24. října 2026  16:03,  aktualizováno  18:55

Zlín – Olomouc 1:1, Cupák využil početní výhodu, na první výhru však tým dál čeká

Sestřih zápasu
Olomoucký záložník Marko Soldo s míčem před Milošem Kratochvílem ze Zlína

Fotbalisté Zlína remizovali ve 12. kole s Olomoucí 1:1 a získali teprve druhý bod v sezoně. Po klidném prvním poločase se hned po přestávce trefil hostující Sejk, který se zbavil bránícího Mbatshiho...

24. října 2026  14:59,  aktualizováno  17:50

Na Spartu opět vlakem s fanoušky. Věříme, že si to užijí, burcují olomoučtí hokejisté

Fanoušci Olomouce v MoraExpressu: do Prahy

Olomoucké hlavní nádraží se v sobotu po desáté hodině dopolední zabarví do červena. Asi tisícovka fanoušků olomouckých hokejistů totiž vyrazí společně s hráči vlakovým speciálem zvaným MoraExpress do...

24. října 2026  9:15

Olomoucká zoo láká na nová mláďata afrických šelem, které se brání smrdutým útokem

Zorily malé patří mezi letošní novinky olomoucké zoologické zahrady.

Chová je krátce, přesto už se olomoucká zoologická zahrada nyní může pyšnit třemi mláďaty zoril malých. Tato drobná africká šelma sice vypadá podobně jako skunk a používá stejnou obrannou taktiku...

24. října 2026  7:56

Suché léto nejvíc zasáhlo mladé lesy, někde nepřežilo 90 procent vysazených stromů

Ilustrační snímek

Mladé stromky, které ještě nestačily pořádně zakořenit, patří k největším obětem letošního mimořádně teplého a suchého léta v lesích Olomouckého kraje. Lesníci navíc upozorňují, že následky sucha se...

23. října 2026  15:37

Vlak na přejezdu zdemoloval nákladní auto, řidič má zlomené oba kotníky

Vlak narazil na přejezdu v Hlubočkách do nákladního auta a zdemoloval ho....

Vlak a nákladní auto s potravinami se dopoledne srazily na přejezdu v Hlubočkách na Olomoucku. Řidič tam vjel přímo před přijíždějící soupravu a ta vůz při srážce silně poničila. Šofér utrpěl středně...

23. října 2026  12:12,  aktualizováno  15:23

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Ve zbrojovce zabíjel otráveným nápojem. Muž dostal výjimečný trest a detenci

Jiří Kudlička byl za otrávení nápojů ve šternberské zbrojovce, jejímž následkem...

Krajský soud v Olomouci dnes poslal na 24,5 roku do vězení Jiřího Kudličku a nařídil mu také následnou zabezpečovací detenci. Podle obžaloby otrávil nápoje ve šternberské zbrojovce a kvůli tomu...

23. října 2026  4:55,  aktualizováno  10:46

Jedu pro chlazení piva na další akci, řekl hlídce opilec bez řidičáku vezoucí děti

ilustrační snímek

Na muže, který nemá problém sednout za volant opilý a dokonce v tomto stavu vézt svoje děti, narazili nedávno policisté z Jesenicka. Nálepku notorika si pak muž potvrdil údajným důvodem zakázané...

22. října 2026  16:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×