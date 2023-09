Jesenicko kvůli preventivní žádosti policie vyplašila fáma o uzavírání hranic

Podle policie šlo o čistě preventivní krok. „V rámci vypracované žádosti se jedná pouze o nastavení možných budoucích opatření pro případ, že by došlo ke znovuzavedení ochrany státní hranice. Stanovená opatření by v takové situaci měla přispět Policii ČR k zefektivnění plnění jejích úkolů,“ vysvětlila policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Způsob, jakým byla celá záležitost ze strany krajského vedení policie (ne)komunikována, a který přispěl k rychlému vytvoření fámy, nechtěla komentovat.

„Umístění bezpečnostního prostředku zabraňujícímu nedovolenému překročení hranice dopravním prostředkem jsou plánována v místech pro malý pohraniční styk a na místech přeshraničního propojení,“ uvádí se mimo jiné v žádosti, kterou má redakce MF DNES k dispozici.

Pokud by instalace pevných překážek nastala, zůstaly by v provozu pro auta pouze oficiální hraniční přechody. Lidem žijícím na severu Jesenicka se taková varianta nelíbí.

„Za nákupy do Polska to máme tři kilometry. Kdybychom měli jezdit až na přechod ve Zlatých Horách nebo Mikulovicích, tak je to kolem dvaceti kilometrů. To snad ani nemohou myslet vážně,“ zlobí se například Danuše Krčová ze Staré Červené Vody.

Starostům nikdo nedal vědět

Vedle hranice mezi Starou Červenou Vodou a polským Jarnoltówkem je to dalších devět míst: Travná – Landek Zdrój, Horní Hoštice – Goscice, Bílá Voda – Zloty Stok, Bílá Voda – Kamienica, Velké Kunětice – Slawniowice, Bernartice – Dziewietlice, Kolnovice – Gieralcice, Zlaté Hory – Jarnoltówek, Horní Heřmanice – Jasienica Górna.

Starosta Bílé Vody Miroslav Kocián (SNK Bílá Voda) nechápe, proč policie zvolila tento způsob řešení záležitosti.

„Byť nám později bylo vysvětleno, že je to z preventivních důvodů, tak tomu vůbec nerozumím. Když se to dostalo mezi lidi, tak jsme tady měli doslova telefonní ústřednu, co bude dál. Vždyť téměř každý jezdí odtud nakupovat do Polska a využívá k tomu logicky nejkratší cesty,“ popisuje Kocián.

Na odbor dopravy jesenické radnice napsal dopis, že obec s překážkami na hranicích nesouhlasí.

„Byl jsem naštvaný – hlavně proto, že nám nikdo nedal oficiálně vědět. Stačilo pozvat starosty dotčených obcí nebo udělat videokonferenci a vysvětlit, proč se to děje. Tomuhle humbuku se dalo předejít,“ tvrdí starosta Bílé Vody. Navíc podle svých slov nechápe, jak byla místa vlastně stanovena.

„Jen v našem okolí je ještě několik dalších míst, kde je možné přejet hranici autem. Podle mě je úplně zbytečné někde stavět nějaké závory nebo zátarasy. Jenom to stojí spoustu peněz,“ míní.

„Nedorozuměním se dalo snadno předejít“

Místopředseda Sdružení měst a obcí Jesenicka a starosta Mikulovic Roman Šťastný (ODS) s Kociánem souhlasí.

„Ten způsob komunikace nebyl nejlepší. Ze žádosti policie to vypadalo tak, že už se bude stavět. Nikdo se nás na nic nezeptal. Všem nedorozuměním se přitom dalo snadno předejít,“ tvrdí Šťastný.

Náměstek hejtmana Michal Zácha (ODS) sdělil, že Olomoucký kraj vzal žádost policie na vědomí. „Je to pro případ, že bude potřeba uzavřít hranice. Může být třeba další vlna covidu. Lidé se nemusí znepokojovat,“ sdělil.