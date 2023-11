Urážky, bití či škrcení. Policie viní muže, že roky týral manželku i její rodiče

Podle policie muž doma pravidelně zahrnoval svou o dva roky starší manželku vulgaritami nejméně od roku 2008, zpravidla když byl opilý. Slovně útočil rovněž na její rodiče, s nimiž společně žili v jednom domě. Situace navíc postupně vygradovala do fyzických napadení jak manželky, tak i tchyně.

„Manželka si od něj často vysloužila facky či rány pěstí do obličeje a do různých částí těla. V jednom případě mělo dojít i k incidentu, během něhož ji kopal do břicha, nohou a oblasti zad,“ popsala policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Vše se dále zhoršilo poté, co rodiče ženy zemřeli a pár se v roce 2020 přestěhoval do nového bydliště.

„Muž pod vlivem alkoholu téměř denně manželku častoval nevybíravými výrazy, navíc za přítomnosti jejich společných dětí. Ani fyzické násilí nebralo konce, kdy ji s různou četností a intenzitou bil po celém těle a škrtil,“ přiblížila Vaňharová.

Útoky pokračovaly i po vykázání

K posledním dvěma vážným útokům došlo podle policie během letošního léta. Žena, které manžel rovněž různými hrozbami zakazoval chodit na procházky či stýkat se s přáteli a příbuznými, nakonec začátkem tohoto měsíce dospěla k tomu, že situace už je neúnosná.

„Z obavy o své děti, zdraví a život se obrátila na policisty. Ti na základě zjištěných skutečností využili svého oprávnění a agresora ze společného obydlí vykázali,“ uvedla mluvčí.

Násilník však opakovaně porušoval podmínky tohoto opatření, když se manželku pokoušel u bydliště kontaktovat, a také znovu došlo na slovní útoky. Proto byl nakonec zadržen a soud ho poslal do vazby.

„Muž, který už byl v minulosti opakovaně soudně trestán převážně za násilnou a majetkovou trestnou činnost, je obviněn z týrání osoby žijící ve společném obydlí, ohrožování výchovy dítěte a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za to mu v případě odsouzení hrozí až osm let za mřížemi,“ uzavřela Vaňharová.

