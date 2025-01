Dřevo brzy jen po silnici? Železniční svoz z Jesenicka čelí obřímu zdražení

Na jeden velkokapacitní vagon se vejde přibližně 60 kubíků dřeva, což je dvojnásobek oproti nákladnímu autu. Z Lipové každý týden odjíždějí dva až tři takové vagony naložené kulatinou.

„Ten nárůst je enormní. Dopravu hradí Stora Enso, jež u nás nakupuje dřevo, a za těchto nových podmínek by se nárůst musel promítnout do ceny dřeva, kterou nám platí. Tím pádem bychom přišli o dost peněz,“ řekl šéf Obecních lesů Lipová Kamil Kolb. O jakou částku by šlo, nicméně nevyčíslil.

Lipovské obecní lesy zajišťují obchod s kulatinou i pro obce Bělá pod Pradědem, Česká Ves a Písečná, jsou tak největším „obecním“ lesnickým podnikem na Jesenicku.

Společnost Stora Enso považuje nárůst cen za dopravu po železnici za extrémní. „Snažíme se ještě vyjednat lepší podmínky, které by byly kompromisem přijatelným jak pro ČD Cargo, tak pro nás,“ prozradil Tomáš Havlík z vedení firmy. Jak by se výrazné zdražení dopravy odrazilo v obchodování firmy se správci lesů na Jesenicku, konkrétně nepřiblížil.

Volbu jiného dopravce mají lesníci omezenou. Problém je podle Kolba v tom, že se privátní železniční konkurence nevěnuje segmentu jednotlivých vozových zásilek z Jesenicka.

„Variantou je tak pouze doprava po silnici. Vzhledem ke stavu cest po povodni a složitým objížďkám by se ale doprava časově výrazně protahovala a naše velká investice do manipulační jednotky na nádraží by přišla vniveč,“ shrnul Kolb.

Přeprava je ztrátová, hájí zdražení ČD Cargo

Šéf Obecních lesů Lipová je toho názoru, že ČD Cargo jako státní podnik by mělo odlehlému regionu vyjít aspoň trochu vstříc. „Je absurdní, že do rekonstrukce páteřní tratě z Jesenicka do vnitrozemí se vrazily v posledních letech velké peníze, jenže by se teď mohlo stát, že se po ní nebudou vozit žádné náklady,“ podotkl.

Dopravce zdražení obhajuje. „Jsme sice státní podnik, ale působíme na plně liberalizovaném trhu železniční nákladní dopravy,“ upozornil ředitel odboru prodeje Michal Roh.

„Dřevo na Jesenicku je přepravováno formou jednotlivých vozových zásilek (JVZ), které na sebe vážou významnou kapacitu jak nákladních vozů, hnacích vozidel, tak zaměstnanců, a celý proces je výrazně náročnější na organizaci práce než ucelené vlaky,“ vysvětlil.

JVZ jsou podle něj dlouhodobě ztrátové. „Zásadním důvodem jsou náklady, jež musí společnost vynaložit na tuto obsluhu, ve srovnání s tržbami, které z ní inkasuje,“ popsal Roh.

Pro potřeby obsluhy nakládacích manipulačních míst došlo v rámci ČD Cargo k rozdělení na základní a doplňkovou síť. Stanice na Jesenicku spadají do doplňkové.

„Základní síť je souhrnem bodů, v nichž jsou realizovány dostatečné objemy nakládky a vykládky. Je v maximálním zájmu ČD Cargo i jeho zákazníků, aby co největší objem přeprav byl prováděn ze základní sítě,“ zdůraznil Roh.

Zbylá místa spadající do doplňkové sítě řeší firma individuálně. „Neznamená to, že zde nebudeme nabízet služby. Přeprava z těchto bodů se však bude provádět pouze za takových podmínek, které zajistí snížení ztráty z obsluh této sítě,“ nastínil Roh.

Hrozí úplný konec přepravy kulatiny po železnici

Stejně jako Obecní lesy Lipová mají k postupu dopravce připomínky i Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, které jsou vedle Lesů České republiky nejvýznamnějším majitelem lesů na Jesenicku.

„O úsporných opatřeních ČD Cargo jsme informováni. Více než zdražení nás trápí, že firma rozdělila železniční stanice do kategorií, které určují jejich formu obslužnosti. To komplikuje objednávání a přistavování vagonů do jesenického regionu,“ sdělila mluvčí církevních lesů Alena Moučková.

Kolb se obává, že nastavený trend může vést k úplnému zastavení přepravy dřeva po železnici.

„Kdyby se zdražovalo meziročně kolem deseti procent, tak se to dá vzít. Vysoké skokové zdražení skoro na dvojnásobek v kombinaci s komplikacemi při objednávání vagonů a jejich přistavování mohou dopravu dřeva na Jesenicku z železnice úplně vyhnat,“ varuje šéf Obecních lesů Lipová.