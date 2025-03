Zájem o „povodňové“ vouchery překvapil, hitem byl květen a Velikonoce

Příspěvek od státu lidem výrazně zlevňuje pobyt a láká je do oblastí, jež potřebují v současnosti největší pomoc.

„S vouchery máme ty nejlepší zkušenosti. Překvapilo mě, že polovina zájemců je bude čerpat na velikonoční pobyty, další v květnu. Něco pak bylo také v únoru. Na základě voucherů se každopádně objevila řada nových zájemců, takže jsem spokojená,“ shrnula Ottová.

Podobně vidí vouchery i další místní podnikatelé, uplatnit je bylo celkem možné u 223 ubytovatelů. Turisté mohli čerpat 300 korun na osobu a noc, čtyřčlenná rodina tudíž může ušetřit za týden téměř osm a půl tisíce.

První etapa dotací na zvýhodněné pobyty byla vyhlášena na začátku roku a vouchery vyčerpali lidé na pobyt v hotelech, penzionech, chatách či apartmánech v Olomouckém kraji během půldruhého dne, v Moravskoslezském kraji během týdne.

Nalákaly i turisty, kteří by jinak jeli jinam

Příspěvky pro celé Jeseníky administruje Sdružení cestovního ruchu Jeseníky (SCRJ), návštěvníci hor vyčerpali na olomoucké straně pomoc od státu za deset milionů korun a stejná částka byla směřována do části spadající do sousedního kraje.

„Zájem byl enormní. Vouchery nalákaly do Jeseníků návštěvníky, kteří by jinak volili mezi několika destinacemi. A když přijeli nebo přijedou na základě této podpory, získáme v nich do budoucna další návštěvníky Jeseníků,“ sdělil ředitel SCRJ Tomáš Rak.

Podle něj vouchery navíc rovněž rozložily poptávku v čase. „Překvapilo nás, že nejvíc nebyly využívány o zimních prázdninách, ale o Velikonocích, kdy jezdí do hor méně lidí. Výrazně naskočil i zájem o květnové pobyty. Zimní prázdniny byly z hlediska využití podpory až na třetím místě,“ popsal Rak.

Celkově bylo na obou stranách Jeseníků proplaceno téměř sedm tisíc voucherů, průměrná délka podpořeného pobytu dosahovala čtyř nocí.

Podle Raka je reálná další vlna voucherů letos na podzim, aby do Jeseníků v mimosezonním období přijelo více lidí.

„Určitě bude dobré tuto pomoc zopakovat. Také proto, že na řadu podnikatelů se pro enormní zájem nuž nedostalo. A rovněž z toho důvodu, že si to Jeseníky zaslouží. Když touto formou stát přispěje, je to možná levnější pomoc, zato lépe využitelná,“ doplnil ředitel SCRJ.

Jesenické vouchery jsou průlomové také tím, že řeší obě strany hor a zajišťuje je jeden destinační management, tedy zmíněné sdružení. Jeseníky totiž tvoří část hranice mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem a na nejsevernější oblast zaměřené projekty se dříve řešily v každém kraji zvlášť.