Voda nad zlato. Správci sítí na Jesenicku hrají o čas a volí provizorium

Pitná voda pořád teče jen šťastlivcům. Mnozí lidé žijící podél řeky Bělé a Staříče si musejí ještě počkat, škody na sítích jsou obrovské. „Teď se snažíme uvést vodovody a kanalizace co nejrychleji do provozu a aspoň trochu je zasypat,“ popisuje technický ředitel společnosti VaK Jesenicka Robert Černý.

Vodohospodáři hrají o čas, chtějí základní potřebu lidem zpřístupnit co nejdříve.

„Teď není možné jít klasickou cestou, protože na sítích je spousta defektů – od drobností až po ty rozsáhlé v řádu stovek metrů. Proto teď volíme provizorium, protože tak je obnova výrazně rychlejší. Na uvedení do stavu před povodní bude čas až v příštím roce,“ podotýká Černý s tím, že i dočasné potrubí je nutné chránit proti mrazu. Buď dodatečnou izolací, či částečným záhrabem. To vše se musí stihnout do zimy.

Pro Jeseník je klíčová úpravna na Šumném potoku v Adolfovicích. Povodeň však zničila jímací objekt, voda z horské bystřiny se teď dostává do úpravny opět pouze provizoriem.

„Už jsme na pětadvaceti vteřinových litrech. Ale kdyby bylo vše ok, dodávala by jich do sítě přes sto za sekundu. Voda nyní míří jen do míst, která nebyla dotčena, a do těch, kde škody nebyly tak dramatické a šlo je rychle odstranit,“ hlásí.

Pro vodu se musí přes Červenohorské sedlo

Ředitelka VaK Lenka Podhorná odhaduje škody jen na zničeném jímacím objektu na více než deset milionů, celkové na vodohospodářské infrastruktuře na stovky milionů. „Bez pomoci státu se neobejdeme,“ zdůrazňuje.

Než si lidé pustí z kohoutků pitnou vodu, ještě nějakou dobu to potrvá. Do té doby ji správce sítí bude dál rozvážet v cisternách.

„Bohužel pro ni musíme jezdit přes Červenohorské sedlo až na Šumpersko do úpravny vody v Koutech nad Desnou. U nás ještě není možné vodu jako pitnou používat,“ objasňuje.

25. září 2024

Teď jeseničtí vodohospodáři netrpělivě čekají na výsledky opětovných testů dalšího zdroje v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku.

„Pokud se ukážou jako příznivé, aspoň nebudeme muset jezdit takovou dálku pro pitnou vodu, kterou teď vozíme na Jesenicko,“ doufá v obrat Černý.

Lidé se sprchují, kde se dá

Obnovovat dodávky základní tekutiny se daří například v povodní těžce zasažené České Vsi na Jesenicku, kde už v některých částech teče z kohoutků. Zatím ale pouze užitková.

„Každý den teď přibude další část některé z našich členských obcí, kde můžeme pustit vodu do našeho vodovodu,“ poznamenává technický ředitel.

Lidé v České Vsi úterní zprovoznění vodovodu označili za zázrak. Ve Vápenné zůstává prázdné potrubí naopak největším problémem. „Náš vodovod dodává zhruba do třetiny domácností. Teď je nicméně v dezolátním stavu. Provizorně opravujeme potrhané přípojky,“ uvádí starosta Vápenné Leoš Hannig.

„Vyhlašovali jsme možnost sprchování různě po obcích, kde vodovod jede, třeba v Základní škole Žulová nebo ve sprchách v kabinách na hřišti v Černé Vodě. Poptával jsem na krizovém štábu i mobilní sprchy, zatím ještě nedorazily,“ dodává první muž obce.

VaK Jesenicka vlastní a provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na území obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, Jeseník, Lipová-lázně a Písečná. Jeho prameniště a přiváděcí řady surové vody zasahují také do obcí Mikulovice a Vápenná.