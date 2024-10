Teď tu zdechl pes, zoufají si v Jeseníkách. Turisté se jim po povodních vyhýbají

„Lidé by měli přijet do Jeseníků, protože na mnoha místech opravdu není žádný důvod tam nejezdit. Region potřebuje turisty, aby se co nejdřív dal dohromady,“ podotýká šéf Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.

Podle něj je teď na horách i v okolí zbytečně prázdno. „Je to škoda. Na našem webu budeme informovat, kam je možné bez problémů jet, a naopak kterým místům je dobré se vyhnout. Nevidím například žádný důvod, proč by lidé nemohli přijet do jesenických nebo lipovských lázní či vyrazit na hřebeny,“ říká.

Sdružení cestovního ruchu Jeseníky chce jednat na ministerstvu pro místní rozvoj o možnostech podpory pro podnikatele poškozené v cestovním ruchu.

Plný provoz potvrzuje například ředitel jesenických lázní Roman Provazník. „Měli jsme menší škody na chodnících, které jsme rychle opravili. Není ale nic, co by bránilo plnému provozu,“ nastínil. Přesto podle něj vypadla zhruba pětina obvyklé podzimní klientely.

Lázně oslovují klienty, odpovídají stále na dotazy. Lidé jsou přesto velmi opatrní. „Myslím, že dost nám ublížilo to, že všude zaznívá, že na Jesenicko nemají lidé jezdit, že je tam zákaz vstupu. Přitom stačí, když kontrolujícím policistům ukážou, že tady mají například objednaný pobyt,“ radí Provazník.

Škody jsou už z velké části odstraněny také v blízkých lázních v Lipové. „Lázně jsou v provozu, máme dostatek kapacity ubytování v budovách, které nebyly zasaženy povodněmi. Jsme schopni zajistit služby tak jako před povodní,“ ujistil jednatel Michal Dyntera.

Uzavřená místa si lze dohledat

Významný pokles návštěvnosti registrují i podnikatelé přímo v Jeseníkách. Například Tomáš Piegl, správce jednoho z ubytovacích objektů na Ramzové.

„Nevím, jak lidem vysvětlit, že se tady nic nestalo a mohou bez problémů přijet. Teď tady doslova zdechl pes. Doufám, že do zimy se to zlepší, jinak bychom to tady mohli zavřít,“ doufá Piegl.

V Jeseníkách je teď uzavřené jen údolí Bílé Opavy, které patří k nejnavštěvovanějším místům, nebo niva řeky Branné. Voda poškodila a podemlela lávky na žluté turistické trase. Ta je z bezpečnostních důvodů uzavřena, průchodná je pouze modrá.

„Turistům doporučujeme před plánovanou návštěvou Bílé Opavy zkontrolovat aktuální informace. Rekonstrukce poškozených či zničených mostů, zábradlí a schodů mohou trvat v řádech měsíců,“ konstatuje Pavel Jurka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).

„Informace o průchodnosti tras budeme zveřejňovat na facebookovém profilu a webových stránkách CHKO Jeseníky. V terénu také pro orientaci umístíme tabule. Z kapacitních důvodů však nyní nemůžeme informace poskytovat telefonicky,“ konstatuje Jurka.

Údolí Bílé Opavy je pro návštěvníky velkým lákadlem, loni tudy prošlo jen od září do konce roku na 40 tisíc lidí. „Nyní ale na všechny apelujeme, aby kvůli bezpečnosti respektovali uzavírky a dbali pokynů stráže přírody, lesních hospodářů a horské služby,“ upozornil Vít Slezák z AOPK.

Hřebenové partie byly zasaženy minimálně

Nejatraktivnější turistické trasy v Jeseníkách podle něj ve většině případů přežily bez větších škod.

„Ačkoli srážkové úhrny v oblasti Švýcárny byly nejvyšší v republice, jsou hřebenové partie zasažené jen minimálně,“ poukázal Slezák s tím, že například v oblasti Šumného potoka naopak velká voda na některých místech změnila koryto a vytvořila nové a zajímavé scenérie.

„Budeme usilovat o to, aby taková místa pokud možno už zůstala v novém stavu,“ řekl.

K sesuvu došlo i na Vřesové studánce. „Teď je to velmi fotogenické místo, které ale není překážkou na trase, takže to může být tahák pro turisty,“ popisuje Slezák.

Omezení platí i v Litovelském Pomoraví

Některé trasy jsou však hodně poškozené, například na Králický Sněžník. Jde o červeně značenou cestu, na které došlo při povodních k sesuvům a chodit po ní je nebezpečné, upozorňují ekologové.

Značkaři Klubu českých turistů budou mít práci na obnově značení až později. „Přesné zmapování škod na značení proběhne až na jaře. Nepředpokládáme však škody většího rozsahu,“ odhaduje krajský šéf značkařů Bohuslav Fessl.

Podle agentury CzechTourism od ledna do června letošního roku ubytovací zařízení v jesenické oblasti přivítala 261 570 hostů, za celý loňský rok pak 539 380 hostů.

„Tržby v cestovním ruchu činily za celé Jeseníky loni 6,5 miliardy korun,“ řekl Ondřej Špaček, ředitel společnosti Kreia, která vytváří ekonomické analýzy.

Lidé se v regionu ještě nějakou dobu nepodívají ani do atraktivních oblastí Litovelského Pomoraví, které zaplavila velká voda a podmáčela půdu, což zvyšuje riziko pádu stromů v lužních lesích. Zákaz vstupu na některých místech je zatím platný do konce října. Týká se oblastí kolem obcí Střeň, Pňovice a Mladeč na Olomoucku.

