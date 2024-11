Prvotní pomoc byla skvělá, ale teď jsme na vše sami, kritizují obce z Jesenicka

„Postavení provizorního mostu vojáky vypadá jednoduše, ale my musíme zajistit vynětí z půdního fondu, kontaktovat vlastníky pozemku, probrat vše se správci povodí, zajistit povolení, vybudovat patky, zajistit dopravní značky,“ popsal starosta Vápenné Leoš Hannig.

„Když neuděláme patky v šibeničním termínu několika dnů, tak se vojáci přesunou jinam, a na most pak můžeme čekat klidně několik měsíců,“ dodal.

Podobné to je, když přijede jeřábník, který má přesunout konstrukce. „Jenomže když je tam elektrické vedení, musí se přerušit a to taky řešíme my,“ poukázal starosta obce ležící na řece Vidnavce, jež patří mezi nejpostiženější na Jesenicku.

Řešit ještě všechny finanční záležitosti už podle něj bylo příliš, proto radnice tuto agendu svěřila expertovi.

„Bralo by nám to drahocenný čas potřebný na organizování a řízení povodňových prací. Proto jsme někdy před měsícem najali odborníka na dotace, který nám teď všechny finanční toky směrem od státu a kraje administruje. To je obrovská pomoc. Kdybychom ještě tohle měli dělat, tak by nám vázla práce jinde,“ poznamenal Hannig.

27. září 2024

Najatý člověk zatím funguje bez platby za práci. „Jenže je čas platit. Hodně by pomohlo, kdyby na takového člověka existoval po nějakou přechodnou dobu dotační titul,“ míní starosta Vápenné.

„Všichni děláme desetkrát více práce“

Potřeba vše zjednodušit a urychlit zní od řady starostů z Jesenicka, kteří poukazují na nesystémovou pomoc státu po živelní katastrofě. Po odchodu hasičů se proměnili v amatérské stavbaře, elektrikáře i stavitele mostů či škol. Síly po dvou měsících nepřetržitého nasazení navíc ubývají.

Stát by měl být pro podobné situace podle vedení obcí připraven do budoucna, například nouzovým správcem. Starostové o tom chtějí jednat s ministry, kteří mají oblast navštívit v pondělí.

„Zůstali jsme v tom sami, vše si organizujeme my – veškerou techniku, armádní pomoc, objednávky i rozhodování, jak a co postavíme,“ potvrzuje starosta České Vsi Petr Mudra, jenž podotkl, že tak nyní musely být zastaveny práce a činnosti, které dosud byly v obci běžné, včetně rozjetých projektů, staveb či údržby.

„Všichni děláme desetkrát více práce a ta hlavní, kvůli které tady jsme, teď stojí,“ podotkl Mudra. Podle něj měl tyto záležitosti v obcích zasažených přírodní katastrofou řešit po dobu několika měsíců nouzový správce, který by koordinoval techniku a výstavbu.

1. listopadu 2024

„Měl by přijít někdo, kdo rozumí organizaci techniky, je to největší problém. Řešil jsem to i s ministrem vnitra – na jedničku byla první pomoc, ale uhasil se nejnutnější požár, hasiči odjeli a od té doby to vidím jako totální systémové selhání státu v těchto situacích,“ kritizuje.

„Peníze na to asi dostaneme, byť stále nevíme, z čeho to za tři týdny budeme platit. Stále žijeme na dluh a děláme práce na desetinásobek, možná stonásobek běžného rozpočtu. Amatérsky opravujeme vesnici,“ doplnil Mudra. Síly podle něj ubývají i lidem z obce, kteří vše „táhnou“ již druhý měsíc v kuse.

„Hledáme, telefonujeme a prosíme, je to boj“

Podobný názor má i starosta Mikulovic Roman Šťastný, také podle něj se situace zásadně změnila po odchodu složek integrovaného záchranného systému.

„V tuto chvíli už techniku nemáme, musím si vše zařídit sám – včetně strojů i projektanta. Pokud by tady byl člověk, jenž by s vedením obce řešil priority a pracoval na nich, mělo by to logiku,“ řekl. Rovněž on souhlasí s tím, že stát velmi dobře zareagoval před záplavami i při okamžité pomoci.

„To fungovalo do doby, než hasiči po šesti nebo sedmi týdnech odjeli. Následně to zůstalo na obcích, starosta se stává všeumělem,“ vadí mu. Jako příklad uvedl opravu zničené kanalizace, kterou provozuje obec.

„Kdyby tady byl někdo, kdo by nás propojil s lidmi, kteří se touto problematikou zabývají, bylo by to neskutečné ulehčení. Takto to hledáme, telefonujeme a prosíme, je to boj,“ přiblížil.

Také starostka Kobylé nad Vidnavkou Miroslava Rybáriková se po povodních stala podle svých slov odborníkem na všechno.

„Před záplavami jsem neměla o technice ani ponětí, protože projekty, které jsme připravili, přijela dělat dodavatelská firma a já jsem s nimi řešila jenom konkrétní věci týkající se nějakých úprav, změn a průběhu prací. Teď vím přesně, jaký stroj je na co potřeba,“ vylíčila.

Peníze už tečou rychleji, říká koordinátor

Malá obec má teď problémy s financemi. „Jenom projekty na dva mosty jsou za 1,5 milionu. Stavba přijde na padesát milionů a my z toho máme zaplatit třetinu. Jsme malá obec a s rozpočtem devět milionů ročně, budeme určitě potřebovat další pomoc,“ vidí starostka.

Teď je mimo jiné naléhavě potřeba propojit budovy domova pro seniory ležící naproti sobě po obou stranách řeky Vidnavky. Most spojující oba areály ale při povodních vzala voda.

„Na jedné straně se vaří pro celý domov, na druhé pere. Teď to musí zaměstnanci složitě objíždět, takže máme zažádáno o provizorní vojenský most, který bude sloužit, než se postaví nový,“ popsala Rybáriková, která odhaduje, že denně stráví v práci dvanáct až čtrnáct hodin včetně víkendů. „Organizačně to zvládnu, ale musíme mít peníze,“ doplnila.

Finance, které proudí na Jesenicko od státu a kraje, administruje krajský úřad. Zpočátku byly dlouhé prodlevy v placení, protože úředníci byli doslova zavaleni fakturami.

„Po změně ve vedení kraje jsme dostávali informace, že ten systém nějak běží, ale od starostů šly stížnosti, že to nefunguje a že dodavatelé jsou mírně řečeno naštvaní. Okamžitě byla posílena tato agenda dalšími lidmi z úřadu a v současné době pracují sedm dní v týdnu tak, aby se platby prováděly co nejrychleji,“ sdělil krajský koordinátor povodňové pomoci Miroslav Adámek.

„Jsme si vědomi, že všichni už jsou přetíženi, především starostové obcí, kteří jsou v tom sedm dní v týdnu. I zaměstnanci úřadu Olomouckého kraje, na které je rovněž obrovský tlak, protože všechny peníze ať už od státu nebo krajské peníze administruje kraj. Teď se ty finanční toky konečně zrychlily a hledáme další model, jak by mohly peníze jít ještě rychleji a jednodušeji,“ shrnul.

19. října 2024