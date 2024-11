Je nutný pružnější způsob financování, říká koordinátor obnovy po povodních

Dá se říct, že jste teď ministrem financí pro povodně?

Tak bych to nenazval, jde spíš o zvedání jakéhokoli problému, který s povodněmi jakkoli souvisí. Nové vedení kraje chtělo využít mých zkušeností, protože jsem vedl krizový štáb v Šumperku a měl jsem přímou zkušenost. Naštěstí Šumperk nebyl povodněmi přímo postižen. Zároveň jsem na Jesenicko jezdil od prvních chvil, kdy se začaly likvidovat škody, abychom tam cíleně směřovali humanitární pomoc. Hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) chtěl využít někoho, kdo má místní znalost, kdo se tam dobře orientuje a dobře zná starosty. Což si myslím, že splňuji.

Pořád jste ale hlavně starostou Šumperka. Nebude vám chybět čas při práci pro město?

Je to v rovině organizace. Žijeme v době, kdy se kumulace funkcí považuje za něco sprostého, přitom na jakékoli úrovni řízení člověk často zastává víc funkcí i v byznysu. Já jsem už roky zvyklý, že hodně práce dělám po večerech. Bere to sice spoustu volného času, ale za ty roky, co to dělám, jsem si zvykl. Když jsem nebyl zvolen do Senátu, tak se blízcí těšili, že se mi uvolní ruce a že se uvidíme častěji, což se nestalo. Takže to teď není jiné než dřív. Práce je naopak ještě víc, ale to mi nevadí.

Co je váš nejdůležitější úkol?

Mým hlavním úkolem je získávat na Jesenicku informace a přenášet je dál s návrhy opatření, efektivně nastavovat komunikační toky. Jinak to hlavní je pořád na ministerstvech a na kraji. Jezdím pravidelně na Jesenicko už od povodní, jsem v kontaktu se starosty, řeším každý den jejich záležitosti. Každý čtvrtek jsem na krajském úřadu, protože je potřeba přenést informace na vedení kraje, zároveň probíhají i telekonference s ministerstvem pro místní rozvoj, kam přenášíme informace, aby se vhodně nastavovaly dotační tituly.

1. listopadu 2024

Povodňová pomoc je hodně o penězích, zpočátku však podle starostů finanční toky fungovaly velmi pomalu…

Je pravda, že když se likvidují škody, je potřeba peníze přesouvat na místo rychle, což se dlouho nedařilo. To jsme řešili s hejtmanem a celým úřadem, protože finance, které proudí na Jesenicko od státu a kraje, administruje krajský úřad. Celý systém se dost zadrhával, peníze se zkrátka dostaly do trychtýře, který má úzké hrdlo. Zpočátku byly dlouhé prodlevy v placení, protože úředníci byli doslova zavaleni fakturami. Po změně ve vedení kraje jsme dostávali informace, že systém nějak běží, ale od starostů šly stížnosti, že to nefunguje a že dodavatelé jsou mírně řečeno naštvaní. Okamžitě byla tato agenda posílena dalšími lidmi z úřadu, kteří v současné době pracují sedm dní v týdnu tak, aby se platby prováděly co nejrychleji . Teď je čas připravit nový a pružnější způsob financování.

Jaký je váš hlavní apel směrem k ministerstvům?

Náš požadavek je, aby dotační tituly byly co nejjednodušší. Ideální stav by byl ještě nějakou dobu uvolňovat peníze a dotační tituly řešit až později. Velkou pomocí starostům by bylo, kdyby pracovníci ministerstva pro místní rozvoj jezdili do nejvíc postižených míst a pomohli starostům administrovat povodňovou pomoc.

Jaký Jesenicko udělalo pokrok?

Je potřeba říct, že rozsah škod je větší než v roce 1997. Já při každé další návštěvě mohu jenom obdivovat, co tam při všech problémech zase udělali a jak se Jesenicko z té apokalypsy zdvihlo a za jak krátký časový úsek. Samozřejmě je mnoho věcí uděláno provizorně a bude se to definitivně řešit až v dalších letech. Té práce bude opravdu hodně. Jesenicko potřebuje ještě řadu let doslova sypat peníze nejenom do prosté obnovy po povodních, ale taky rozvoje, aby se z této oblasti nestal jenom skanzen.

Jak dlouho očekáváte, že bude funkce koordinátora povodňové pomoci potřeba?

To nedokážu říct. Dá se ale říct, že relativně do normálu by se Jesenicko mohlo dostat v horizontu jednoho roku až dvou let.

19. října 2024