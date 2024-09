Školy v přírodě i přístavby, na Jesenicku hledají možnosti náhradní výuky

Ať za mě mluví výsledky. Kouč Olomoucka o změnách, dvou kapitánech i probuzení obra

Od přesunu basketbalového Olomoucka z Prostějova do Olomouce v roce 2021 se pouze jednomu ze čtyř trenérů podařilo dostat tým do play off. Čtyřiačtyřicetiletý Američan Andy Hipsher to v minulé sezoně...