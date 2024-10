Plánované investice se na Jesenicku kvůli povodni neodkládají, bude i nový bazén

Česká Ves má už několik let studii nového plaveckého areálu, v němž by nechyběl třeba ani tobogan. Vše ale kvůli nedostatku peněz setrvává jen v podobě vizualizací. | foto: archiv obecního úřadu

Týká se to především projektu s celookresním významem, kterým je chystaná rekonstrukce krytého bazénu v České Vsi za čtvrt miliardy korun. Jde o největší novodobou investici na Jesenicku. Ve vodou zdevastované obci se má ještě letos na zchátralé plovárně začít s bouráním.

„Jednoduše nemůžeme rezignovat na rozvoj obce a Jesenicka, i když v současnosti máme plno práce s odstraňováním povodňových škod. Pokud ‚kryťák‘ neuděláme nyní, tak už nikdy,“ podotkl starosta České Vsi Petr Mudra (nez.).

Práce na přípravě stavby podle něj dál pokračují. „Výběrové řízení na dodavatele skončí 20. října, potom budou následovat další kroky. Pokud vše půjde dobře, budou ještě letos zahájeny bourací práce,“ nastínil starosta.

Na českoveský bazén uvolnil Olomoucký kraj obří dotaci ve výši 150 milionů korun. O změně určení hejtmanství neuvažovalo.

„Přesun peněz do oblasti odstraňování povodňových škod by sice byl možný, ale Jesenicku by nijak zvlášť nepomohl. Likvidace následků povodní musí jít ruku v ruce s rozvojovými investicemi, jinak se odliv mladých lidí z Jesenicka ještě zvýrazní,“ vysvětlil dosluhující hejtman Josef Suchánek (STAN).

Rekonstrukce krytého bazénu má dál podporu celého regionu včetně dalších povodní postižených míst. „Život na Jesenicku se nesmí zastavit,“ souhlasí starosta nedalekých Mikulovic Roman Šťastný (STAN).

Neruší se ani obnovy škol či Turistické zákoutí

Obce z okresu pomohou hradit menší část investičních nákladů podle počtu svých obyvatel. „Vím, že rozhodování v zastupitelstvu bude citlivé, protože nás velká voda hodně zasáhla a potřebujeme každou korunu. Ale za mě bychom přispět měli,“ míní Šťastný.

V obcích, jimiž prošla povodeň, se nezastavují ani další investice, například chystaná rekonstrukce školy v Písečné za 25 milionů.

„Pokud budou dotace, které byly přislíbeny, tak do toho určitě půjdeme,“ říká starosta Jan Konečný (nez.). Miliony do školství půjdou také v Jeseníku nebo Mikulovicích.

Pokračují rovněž práce na přípravě revitalizace panelákového sídliště Pod Chlumem v Jeseníku nebo na obnově centra obce v Mikulovicích. „Pokud dojde ke změnám, tak jenom v odsunutí realizace,“ podotkl starosta Mikulovic.

Bělá pod Pradědem zase dál připravuje stavbu Turistického zákoutí. Jde o odpočívadlo u Seifertovy kaple na známé turistické trase, kde budou vedle místa pro oddech také prvky pro zábavu dětí či sportovní aktivity.

„Myslím, že to bude velké lákadlo, a byla by škoda se tohoto projektu vzdát, i když teď se musíme prioritně věnovat nápravě škod po povodních,“ sdělil starosta Radomír Neugebauer (nez.).

15. října 2024