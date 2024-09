Na Jesenicku čeká demolice nejméně dvacet domů. Místní žádají posílit signál

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Voda z řeky Bělé o víkendu zaplavila značnou část Jeseníku. Jakmile opadla, tak se lidé hned pustili do odstraňování nánosů bahna a nepořádku přineseného dravou vodou. Podnikatelé vyklízí zaplavené obchody, kavárny a provozovny rychlého občerstvení. V ulicích burácí těžké stavební stroje.

„Škody, které záplavy v Jeseníku napáchaly, se nyní ještě těžko odhadují. Určitě to budou desítky milionů korun. Máme tady zničené silniční komunikace, mosty i veřejná prostranství. Škody budou hodně, hodně vysoké,“ uvedla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem).

Další škody vznikly soukromým majitelům nemovitostí. V Jeseníku by podle starostky měly být zbourány první tři vážně poškozené rodinné domy a stejný počet domů čeká demoliční výměr v nedaleké České Vsi.

„Zatím máme takový hrubý odhad, že prvních zhruba dvacet domů by mělo mít demoliční výměr,“ upozornila Blišťaňová s tím, že zřejmě nejde o konečné číslo, jelikož hladina vodních toků je stále ještě vysoká, takže v některých oblastech může voda pořád podemílat břehy, na nichž stojí domy.

Některé budovy v oblastech, kterými se prohnaly prudké záplavy, navíc sice nyní mohou na první pohled vypadat v pořádku, pravda se ale podle starostky v těchto případech zpravidla ukáže až poté, co voda opadne a domy prohlédnou odborníci.

„Už jsme povolali statiky na zjišťování stavu domů, kteří přijedou v úterý. Zároveň jsme povolali statiky na kontrolu mostů a lávek,“ nastínila Blišťaňová.

Výpadky signálu působily velké problémy

Po zaplaveném náměstí v centru Jeseníku v neděli ráno plavala auta, voda se prohnala i okolními ulicemi, v nichž vyvracela značky, ploty a odnášela venkovní inventář.

Řeka Bělá stoupla během půl hodiny, na pomoc k evakuaci lidí, kteří výzvu včas neuposlechli, musely být nakonec přivolány vrtulníky armády a poté i policie. Organizaci záchranných prací ale silně komplikovaly výpadky mobilního signálu, které na Jesenicku stále přetrvávají.

„V některých chvílích jsme byli všichni bez signálu, ať jsme byli u kteréhokoliv operátora. Byla to velmi nepříjemná situace. Nemohli jsme se spojit se členy integrovaného záchranného systému, kteří byli v terénu, ale ani se starosty okolních obcí. Neměli tak informace o tom, co se děje. Nemohli jsme k nim dopravit informace, jakým způsobem jim můžeme pomoci,“ upozornila starostka.

Při víkendové povodni byl Jeseník kvůli zaplaveným silnicím dlouhé hodiny odříznutý od okolního světa. „Do některých obcí se stále ještě v podstatě nedá dojet. Komunikace přes mobilní telefony je proto velmi důležitá,“ podotkla.

Problémy se sítí dnes zmínila při jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS) a ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN).

„Upozornila jsem je na to, protože je to něco, bez čeho jsme se velmi těžko obcházeli. Komplikovalo to život nám i lidem, kteří se potřebovali dovolat a například zjistit, zda jsou jejich blízcí v pořádku. Premiér slíbil, že budou apelovat na to, aby síť byla posílena,“ uzavřela starostka.