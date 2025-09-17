„Manžel už sháněl porodní bábu, že budu rodit doma. To jsem ale v žádném případě nechtěla a věděla jsem, že se musím do nemocnice za každou cenu nějak dostat, třeba i vrtulníkem,“ vzpomíná Sára Jedináková z Domašova, místní části Bělé pod Pradědem.
Do porodnice v Jeseníku ji nakonec dopravili záchranáři na korbě svého zásahového vozu a s připraveným člunem, kdyby došlo na nejhorší.
„Celou cestu jsem brečela, takto jsem si svůj první porod nepředstavovala,“ dodává maminka dnes ročního syna Štěpána.
Byl nouzový stav a celá nemocnice jela na agregáty, které kolabovaly, s energií se muselo šetřit.