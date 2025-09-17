Cesta zmizela, marně čekala na vrtulník. Ženy z Jesenicka líčí porody při povodni

Premium

Fotogalerie 16

Jednou z žen z Jesenicka, která musela absolvovat cestu do porodnice během povodní v září 2024, byla i Kristýna Bilíková z Vápenné. Na snímku pohled na zničenou přístupovou silnici. | foto: archiv rodiny Bilíkových

Lenka Muzikantová
  12:35
Když loni v září na Jesenicku kulminovala povodeň a brala s sebou domy, klíčové spojnice i lidské životy, tři tamní ženy, každá z jiného města, sledovaly zkázu ze svých domovů s ještě většími obavami než ostatní. Měly se totiž zrovna stát maminkami a velká voda je odřízla nejen od okolního světa, ale hlavně od porodnice. Do té nakonec jely velmi nestandardně.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Manžel už sháněl porodní bábu, že budu rodit doma. To jsem ale v žádném případě nechtěla a věděla jsem, že se musím do nemocnice za každou cenu nějak dostat, třeba i vrtulníkem,“ vzpomíná Sára Jedináková z Domašova, místní části Bělé pod Pradědem.

Do porodnice v Jeseníku ji nakonec dopravili záchranáři na korbě svého zásahového vozu a s připraveným člunem, kdyby došlo na nejhorší.

„Celou cestu jsem brečela, takto jsem si svůj první porod nepředstavovala,“ dodává maminka dnes ročního syna Štěpána.

Byl nouzový stav a celá nemocnice jela na agregáty, které kolabovaly, s energií se muselo šetřit.

Petra ŠrámkováBukovice

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Podívejte se na skvost střední Moravy, kde se natáčela Arabela i Jasněnka

V rámci putování po zajímavých lokalitách, z nichž se šíří mobilní signál některého z tuzemských operátorů, jsme zavítali i na Olomoucko. Konkrétně na jeden z nejromantičtějších českých hradů, který...

Majitel vyhořelé vily i žhář u soudu přiznali pojistný podvod, své manželky ale brání

Krajský soud v Olomouci projednává pojistný podvod za desítky milionů korun. Obžalovaný majitel luxusní vily David Crha se dnes přiznal, že uzavřel na dům v Moravičanech pojistnou smlouvu ve výši 55...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Povodeň jim vzala vše. Žijeme tady a teď, dům po pradědovi opravíme, věří manželé

Když se podívá z okna přes silnici, vidí místo, kde stál jejich dům, který s manželem přes deset let budovali. Po loňské povodni ho však statik nechal zbourat a nyní je na pozemku jen hromada kamení....

Dobrovolníci se po povodni brodili horami bahna, splín zaháněli i kytarou

Chystali se na nový semestr na vysoké škole. Přednášky na fakultách však místo toho obratem vyměnili za lopaty, dezinfekci a spaní na podlaze v tělocvičně. Mladí dobrovolníci vzpomínají, jak se při...

Cesta zmizela, marně čekala na vrtulník. Ženy z Jesenicka líčí porody při povodni

Premium

Když loni v září na Jesenicku kulminovala povodeň a brala s sebou domy, klíčové spojnice i lidské životy, tři tamní ženy, každá z jiného města, sledovaly zkázu ze svých domovů s ještě většími obavami...

17. září 2025  12:35

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  17.9 10:25

Vrchař Piták se těší na Vingegaarda i setkání celé Vismy: Jsou nejlepší na světě

Když v hokejové NHL draftuje tým novou mladou naději, bývá často zvykem, že mu největší hvězda napíše alespoň esemesku s gratulací a přivítáním. Do cyklistiky tato milá tradice zřejmě ještě...

17. září 2025  10:15

Zubní ordinace přímo v budově školy? V Olomouci řeší, zda je to bezpečné

Kdysi běžná věc, dnes bezpečnostní riziko. Budoucím provozem zubařské ordinace sídlící v jedné ze základních škol, před kterou se pacienti „zvenku“ potkávají s žáky, se teď zabývá olomoucká radnice...

17. září 2025  5:43

Podívejte se na skvost střední Moravy, kde se natáčela Arabela i Jasněnka

V rámci putování po zajímavých lokalitách, z nichž se šíří mobilní signál některého z tuzemských operátorů, jsme zavítali i na Olomoucko. Konkrétně na jeden z nejromantičtějších českých hradů, který...

17. září 2025

Exředitelku školy v Přerově viní ze zpronevěry, město škodu vyčíslilo na 400 tisíc

Přerovská radnice řeší údajnou zpronevěru v jedné z tamních základních škol. V případu je od května obviněná bývalá ředitelka vzdělávacího zařízení. Město se připojí k trestnímu řízení s nárokem na...

16. září 2025  11:38,  aktualizováno  14:19

Zapálili stovky polen. Odborníci zkoumali vliv požáru na ocelovou halu

Hranice pečlivě postavená ze čtyř metrů krychlových dřeva v úterý dopoledne mohutně vzplála uvnitř ocelové haly v průmyslovém areálu na okraji Jeseníku, kde vědci z ČVUT Praha a konstruktéři pod...

16. září 2025  14:01

Potíže s vízem vyřešeny. Egyptský útočník Jásir už může hrát za Olomouc

Egyptský fotbalista Muhammad Jásir definitivně patří Olomouci. Sigma už na počátku září zapsala čtyřiadvacetiletého útočníka na soupisku pro Konferenční ligu, příchod nové posily ale vzhledem k...

16. září 2025  13:29

Jde o čas. Čtyřletý Kuba dostal šanci na uzdravení, odlétá na operaci do Bostonu

Vyřizujeme víza, balíme kufry a patnáctého října odlétáme, raduje se Lucie Kouřílková, maminka čtyřletého Kubíka z Mrskles na Olomoucku. Vážně nemocný chlapec totiž dostal termín na klinice v...

16. září 2025  13:04

Na Šumpersku se zřítil ultralehký letoun a začal hořet, pilot zahynul

Ultralehký letoun se v pondělí odpoledne zřítil na louce u Hanušovic na Šumpersku, stroj začal po nehodě hořet. Pilot na místě zemřel. Okolnosti havárie vyšetřuje policie i letečtí inspektoři, sdělil...

16. září 2025  11:22

Na olomouckých VŠ kolejích hořelo osvětlení, 80 studentů se muselo evakuovat

Osm desítek studentů muselo v pondělí večer opustit kvůli požáru osvětlení budovu vysokoškolských kolejí Generála Svobody v Olomouci. Dvě desítky z nich museli hasiči evakuovat, zbytek ubytovaných...

16. září 2025  8:35,  aktualizováno  8:55

Dobrovolníci se po povodni brodili horami bahna, splín zaháněli i kytarou

Chystali se na nový semestr na vysoké škole. Přednášky na fakultách však místo toho obratem vyměnili za lopaty, dezinfekci a spaní na podlaze v tělocvičně. Mladí dobrovolníci vzpomínají, jak se při...

16. září 2025  5:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.