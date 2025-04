Po povodni zajišťovalo Jesenicku pitnou vodu sto cisteren, vzpomíná vodohospodář

„Když jsem viděl tu spoušť, absolutně jsem nečekal, že už 4. října opět poteče z vodovodu pitná voda. Že se nám to podařilo, byl malý zázrak,“ říká technický ředitel Vodovodů a kanalizací (VaK) Jesenicka. Škody jsou obrovské, firma je vyčíslila na 262 milionů korun. O jejich rozsahu vypovídá fakt, že opravy mají podle harmonogramu skončit až v září 2027.

Co konkrétně vás teď čeká?

Vodovody, jež jsou vedeny provizorně po povrchu, musíme znovu dostat do země, hodně práce bude též s kanalizacemi. Budou i velké projekty, což jsou jímací objekty na Šumném a Borovém potoce a potom nové přečerpávání odpadních vod z obce Hradec Nová Ves. To bude velmi náročné. Co se týká samotných vodovodů a kanalizací, chtěli bychom být s většinou prací hotoví do konce letošního roku.

Kdy vlastně začaly vodárenské práce související se záplavami?

Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí už před povodní. Zkontrolovali jsme vodojemy a začali je plnit na maximální hladinu, aby bylo pro případ výpadku alespoň v první fázi dost vody. Natankovali jsme všechna auta a další techniku, přivezli náhradní elektrocentrálu z Olomouce. Udělali jsme i nějaké další práce, abychom omezili škody. Jenže velmi rychle se ukázalo, že na takovou pohromu se připravit nedá.

Vytvoření soupisu škod po povodni muselo být náročné...

Bylo jasné, že škody jsou enormní a také že je potřeba vše co nejrychleji zmapovat a opravit. Vytvořili jsme si aplikaci a formulář, aby vše mělo jednotnou formu, defekty se začaly sepisovat a také odhadovat škody.

Co bylo nejhorší?

Že byly poškozeny objekty, jež zásobují úpravnu vody v Adolfovicích na Šumném a Borovém potoce. Byly znečištěny všechny zdroje podzemní vody a vážně poškozeno všech sedm čerpacích stanic odpadních vod. A k tomu byly zásadně poškozeny přibližně tři kilometry vodovodů a více než tři kilometry kanalizací. Navíc byla poškozena i stavba na připojení Keprnického potoka, což je nový vodní zdroj a státem dotovaná stavba. Velkou komplikací bylo též zaplavení naší správní budovy v Jeseníku, kde jsme měli půl metru vody. To nás v prvních dnech paralyzovalo. Bylo třeba najít náhradní prostory a například rozběhnout znovu počítačové sítě, což bylo velmi složité.

Lidé potřebovali pitnou vodu co nejrychleji. Jak se dařila alespoň provizorní obnova?

Prioritní bylo zprovoznit úpravnu v Adolfovicích a čistírnu odpadních vod. Jakmile se rozjela úpravna, začali jsme zprovozňovat nepoškozené části vodovodů a postupně i poškozené čerpací stanice odpadních vod. Jakmile došlo k obnovení provozu tam, kde to šlo, tak jsme se pustili do montáže takzvaných suchovodů, abychom vodu dostali k lidem i tam, kde byly zničeny vodovodní sítě. Tehdy nám významně pomohli vodaři z Ostravy a ze Šternberka, za což jim patří velký dík. Během čtrnácti dnů jsme smontovali všechny suchovody a začali zásobovat pitnou vodou i části obcí, kde byl vodovod nenávratně poškozen.

Robert Černý Osmačtyřicetiletý technický ředitel VaK Jesenicka vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, obor voda – strategická surovina. V branži se pohybuje od roku 2001, technickým ředitelem VaK je od roku 2013.

Když voda ve vodovodu netekla a zdroje byly znečištěné, odkud jste pitnou vodu vozili?

Na Jesenicku nebyl po povodni jediný bezpečný zdroj. Proto jsme se dohodli s Šumperskou provozní vodohospodářskou společností, že vodu budeme brát z její úpravny v Koutech nad Desnou na druhé straně Jeseníků. Tam byla záruka a jistota, že voda je skutečně pitná, což na Jesenicku nebylo možné po přechodnou dobu zajistit. Do Koutů jezdilo až třikrát denně i dvacet velkých cisternových vozů a na Jesenicku zásobovaly přibližně sto pojízdných cisteren, takže to byla docela náročná akce.

Přiblížíte pro laiky, co přesně je suchovod?

Provizorní trubka volně položená na zemi, která je napojená na obou koncích do neporušených částí vodovodu a nahrazuje zničený úsek. Z ní jsou pak natažené provizorní přípojky do jednotlivých nemovitostí. U kanalizací suchovody použít nešly, v místech poškození jsme zřídili fekální jímky, z nichž se znečištěná voda pravidelně odváží do čistírny.

Jak provizorní sítě přežily zimu?

Většinou to zvládly, ale při silnějších mrazech kolem minus deseti se stávalo, že místy zamrzly. Potom se buď zahřívaly, nebo když byl zamrzlý delší úsek, tak se trubka odstřihla a nahradila. Odběratelé napojení na suchovody museli dodržovat kázeň spočívající v tom, že v mrazivém počasí bylo třeba nechat volně protékat určité množství vody, aby se riziko zamrznutí minimalizovalo, hlavně v noci. Pokud to někdo nedodržel, tak suchovod zamrzl. Lidé ale měli obavy, že budou mít vyšší náklady za vodu. My jsme to však udělali tak, že kdo byl napojen na suchovod, ten nemusel spotřebu platit.

Sítě jsou v centrální části Jesenicka vedeny v březích Bělé a Staříče, povodeň ale na řadě míst změnila koryto. Budou se sítě přizpůsobovat změněnému toku?

Kromě jednoho případu v České Vsi, který ještě není úplně jasný, jinou možnost než jít stejnou trasou jako před povodní nevidíme. V zastavěné části obcí není mnoho možností dát řece nějaký větší prostor a natáhnout sítě v novém břehu. Bylo by to velmi komplikované. Myslím si, že koryta řek budou na většině míst v zástavbě znovu regulována, takže povedeme sítě tak, jak byly před povodní.

Budou suchovody nějak využitelné při finálních opravách?

Ne, po dokončení finálních oprav vodovodu v daných lokalitách skončí. Potrubí bude demontováno a buď použito na suchovod jinde nebo zatím uskladněno. Profily suchovodů jsou totiž menší než je tomu u běžných vodovodních sítí, takže nastálo jsou nepoužitelné.

Budete při opravách a budování nových staveb zohledňovat riziko záplav?

Jak už jsem řekl, u vodovodů a kanalizací to nejde, protože se pohybujeme kolem řek. Jinak stavby, jako jsou jímací objekty, se teď projektují na stoletou vodu, takže se úplně mění. Kvůli tomu jsou složitější povolovací řízení, protože se pohybujeme v chráněném území. Kdyby nepřišla povodeň, tak ty jímací objekty budou fungovat s drobnými úpravami ještě několik desetiletí. Nicméně povodeň nám ukázala, že je potřeba udělat je subtilnější a musí se přeprojektovat.

Máte zajištěné peníze na financování oprav škod na infrastruktuře?

Hned v září jsme se sešli s ministry zemědělství a životního prostředí i se Státním fondem životního prostředí. Řekli jsme, co potřebujeme, jaké jsou škody. Na začátku listopadu jsme pak dostali kompletně vyplacené peníze na obnovu vodohospodářské infrastruktury formou zálohy. De facto tak máme pokryty náklady na obnovu ze sta procent.

27. září 2024