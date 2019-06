Záchranáře prověřili ztracení dřevorubci, zavalený muž i turisté ve štole

„Cvičení se účastní na čtyřicet organizací a subjektů, celkem je to 260 lidí, jsou mezi nimi i policisté a hasiči z Polska,“ shrnul ve středu ráno při startu druhého dne praktické části cvičení Orkán 2019 mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

První simulovaný zásah se odehrává na hraničním přechodu v Mikulovicích. Tísňová linka dostává informaci, že v blízkosti přechodu je opuštěné auto.

Záchranáři spouštějí pátrací akci. Do terénu vyrážejí desítky policistů a hasičů včetně psovodů se služebními psy.

Důležitou roli hraje dispečer u počítače, který má perfektní přehled, jak pátrání pokračuje.

„Terén, který je potřeba propátrat, je rozdělen do kvadrantů. Tady okamžitě vidím, kde se pátrači vybavení lokátory nacházejí a můžu je upozornit, aby propátrali i další místo ve svém kvadrantu. Nový systém nám pomáhá výrazně zefektivnit a urychlit pátrání,“ vysvětlil dispečer.

Akce je úspěšná. V hustém porostu se podaří najít a zachránit dva zraněné dřevorubce.

„Je dobré, že si takovou velkou pátrací akci můžeme vyzkoušet, protože v praxi se k tomu dostáváme zřídka. Toto cvičení se maximálně blíží skutečnému zásahu,“ říká šéfka jesenických policistů Ludmila Andělová.

V Ondřejovicích mají hasiči za úkol staticky zajistit dům, jehož část se sesula následkem povodně. Hlavní úkol je však vyproštění muže zavaleného hlínou a bahnem ve výkopu.

Hasiči se snaží stěny výkopu v nestabilním terénu zajistit pomocí hydraulických vzpěr a pevných ploten z vodovzdorné překližky. Když je výkop konečně zabezpečený, přichází další fáze. Přijíždí technický kontejner, což je nákladní vůz se speciální nástavbou, který umožňuje dostat rychle z výkopu bahno, kamení a vodu.

Obsluha spustí do výkopu pružnou rouru a pustí čerpání. V rouře a potom v nádrži auta rychle mizí to, co by hasiči vyhazovali lopatami několik hodin. Za chvíli jsou u zavaleného člověka. Tentokrát už mu ale nemohli pomoci.

Druhé partě se daří zajistit polorozpadlé stěny. „Ten dům byl narušený při povodních před pěti lety. Lepší objekt pro nácvik statického zajištění jsme najít nemohli,“ pochvaloval si Hošák.

Turisty uvězněné v podzemí je potřeba vytáhnout na laně

Adrenalinovou záležitostí je pak nácvik záchrany pěti lidí uvězněných v podzemí. Chtěli se zde schovat před přívalovým deštěm, který však způsobil zával. Nácvik se koná v Poštovní štole ve Zlatých Horách, která byla před několika lety otevřena pro veřejnost.

Báňští záchranáři a hasiči musí vytáhnout muže tonoucího v podzemí. S podchlazeným pacientem na nosítkách téměř utíkají úzkou a nízkou chodbou k východu, kde čeká záchranka.

Mezitím další skupina transportuje strmou důlní chodbou další lidi, které našli rovněž podchlazené. Ve studených podzemních prostorách je před zimou chrání speciální stan. Po jednom je záchranáři umísťují na nosítka, která je možné přepravovat vzduchem na laně. Potom je chodbou s velkým převýšením tahají nahoru a vynášejí ven.

„Poslední,“: oddychnou si, když vynášejí ven posledního turistu. Všechny se podařilo zachránit.

„Do takové situace se mohou lidé dostat. Podzemní prostory nikdy nejsou zajištěné tak, aby do nich někde nebylo možné vlézt, takže i toto je simulace reálné situace, která může nastat,“ doplnil Hošák.