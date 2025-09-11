Obyvatelé domu hrůzy obtěžovali okolí, Javorník je nahradí mladými rodinami

„Dostali jsme nabídku na odkoupení od majitele, který objekt zdědil. Koupě nám přišla jako velmi dobrá investice do bytového fondu, navíc nájemníci měli smlouvu na dobu určitou, takže jsme dům kupovali prázdný bez nájemních břemen,“ sdělila starostka Javorníku Irena Karešová (Občané pro město) s tím, že město chce s rekonstrukcí začít příští rok.
Za panelák vystavěný v roce 1980, jenž je v téměř původním stavu, zaplatila radnice 21,5 milionu korun. Cena je předmětem kritiky, opozice ji považuje za příliš vysokou.
„Zcela jistě se dá říci, že jde o koupi poněkud zvláštní, jež zatíží městský rozpočet na desetiletí,“ napsala například na stránkách Javornického zpravodaje zastupitelka Sieglinde Mimrová (ANO).
Argumentovala, že znalec, kterého si město najalo, stanovil hodnotu na 16,5 milionu korun, ale radnice souhlasila s částkou o pět milionů vyšší. K tomu je nutné přičíst další miliony na celkovou rekonstrukci domu, v němž jsou v původním stavu třeba i umakartová bytová jádra.
O městský byt má zájem přes padesát lidí
Starostka si nemyslí, že je dům předražený. „Byla to šance, jež se nemusí opakovat. Ve městě je nyní přes padesát žadatelů o byt, z nichž mnozí jsou mladé rodiny, které nedosáhnou na hypotéky. Chtějí tady zůstat a my pro ně teď nemáme byty. Rozhodně je to šance, jak snížit jejich nedostatek,“ řekla.
Podle ní jde navíc o dobré místo v širším centru městečka. „Blízko je škola, školka, v dostupné vzdálenosti služby. Byla by velká škoda těchto výhod nevyužít,“ míní.
|
Za čtvrtinu ceny se můžete stěhovat. Hanušovice spustily unikátní bytový projekt
Kam odešli původní nájemníci? „Jak už jsem řekla, měli podepsanou smlouvu na dobu určitou. Odešli jinam, mnozí i za hranice našeho kraje,“ nastínila Karešová.
Kolik bude město muset investovat do oprav, zatím není jasné. Vzhledem k rozsáhlosti a náročnosti rekonstrukce půjde podle starostky o vyšší jednotky milionů korun.
„Kromě úprav bytů se bude dělat nová střecha, vyměníme okna, opravíme výtah, na střeše bude fotovoltaika,“ přiblížila.
Byl tady občas strašný virvál, říkají lidé z okolí
Šanci získat bydlení pak dostane například Pavlína Šerá, která žije s dítětem v Javorníku v nevyhovujícím bytě a chce ve městě zůstat.
„Nám se tady líbí, bohužel na hypotéku nedosáhneme, tak jsme si zažádali o městský byt. Uvidíme, jestli budeme mít štěstí a radnice nám některý z nových bytů přidělí,“ sdělila.
|
V Olomouci přibudou tisíce nových bytů, kvůli ceně za metr budou spíše menší
Místní si zase pochvalují, že je konečně v Jánošíkově ulici klid. „Radnice vyřešila dvě věci najednou. Zbavila nás nepřizpůsobivých spoluobčanů, kteří někdy dělali strašný virvál. Zároveň řeší nedostatek bytů,“ konstatoval muž bydlící v jiném z panelových domů v ulici, jenž si přál zůstat anonymní.
„Ano, možná zajistíme klid a pořádek pro občany v blízkém okolí, což kvituji a jsem pro, ale rozhodně to není rychlé řešení bytové nouze, zatíží to úvěrem město na dalších 10 let a všichni víme, že sociální problém se tím nevyřešil, jen se posunul kousek dál,“ namítá ovšem opoziční zastupitelka Mimrová.
Paneláky v Jánošíkově ulici patřily původně javornickému státnímu statku a státnímu podniku, v bytech bydleli jejich zaměstnanci. Několik let po sametové revoluci byly prodány do soukromých rukou.