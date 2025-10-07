Po pádu ochrnul. Bývalý hasič a myslivec se porve o světový titul ve střelbě

Rostislav Hányš
  11:14
Před dvanácti lety se Jaroslavu Klimešovi z Kosova na Šumpersku zastavil čas. Po úrazu páteře mu ochrnuly nohy a skončil na invalidním vozíku. Byla to krutá náhoda. Tesař a dobrovolný hasič spadl z třímetrové výšky, když pracoval na opravě vyhořelého domu.
Fotogalerie4

Před dvanácti lety Jaroslav Klimeš z Kosova na Šumpersku utrpěl úraz páteře. Ochrnuly mu nohy a skončil na invalidním vozíku. Tesař a dobrovolný hasič se nevzdal a nyní se stal sportovním střelcem. | foto: Nadace Agel

„Diagnóza byla velmi špatná. Měl jsem rozdrcený obratel. Doktoři se jenom nemohli shodnout, jestli zůstanu ochrnutý jenom na nohy, nebo se přidají i ruce. Já jsem byl ale rád, že žiji,“ vypráví dnes čtyřiačtyřicetiletý velmi úspěšný parasportovec.

Vždycky byl aktivní. Kromě práce u hasičů a hasičského sportu se věnoval také myslivosti. Hned, jak to bylo možné, začal po úrazu hledat cestu, jak se vrátit ke sportu.

„Zvažoval jsem různé možnosti a nakonec se mi zdála pro mě nejdostupnější atletika pro hendikepované, konkrétně vrh koulí. Jenomže jsem viděl, že při vší snaze nejsem schopen dosáhnout výsledky, abych byl konkurenceschopný,“ popsal Klimeš.

Pak se dozvěděl o sportovní střelbě. Jako bývalý myslivec k ní měl blízko, takže bylo rozhodnuto. „Hned jsem poznal, že střelba je to pravé. Měl jsem zbraň zapůjčenou ze svazu, ale nebylo to ono,“ říká.

I tak vybojoval na mistrovství světa v paratrapu bronzovou medaili. Přes neskutečný úspěch věděl, že k dalšímu posunu pomůže jenom jiná, kvalitnější zbraň.

A pak získal Perazzi...

Štěstí bylo, že se seznámil s vynikajícím sportovním střelcem a olympijským vítězem Davidem Kosteleckým, který doporučil italskou sportovní brokovnici Perazzi, se kterou rovněž střílel. Podle Kosteleckého je Perazzi jasnou světovou jedničkou na poli sportovní střelby na asfaltové terče.

„Jenže háček byl v tom, že taková zbraň na míru přijde na víc jak půl milionu. Když výrobce viděl, že výsledky mám, dal mi dvěstětisícovou slevu. Podařilo se sehnat sponzory, kteří pokryli zbytek,“ vypráví Klimeš.

Zbraň je podle něho sice těžší než ta, kterou původně střílel, ale je tak vyladěná, že má menší zpětný ráz a umožňuje plynulejší a přesnější střelbu.

Před dvanácti lety Jaroslav Klimeš z Kosova na Šumpersku utrpěl úraz páteře. Ochrnuly mu nohy a skončil na invalidním vozíku. Tesař a dobrovolný hasič se nevzdal a nyní se stal sportovním střelcem.
Před dvanácti lety Jaroslav Klimeš z Kosova na Šumpersku utrpěl úraz páteře. Ochrnuly mu nohy a skončil na invalidním vozíku. Tesař a dobrovolný hasič se nevzdal a nyní se stal sportovním střelcem.
Před dvanácti lety Jaroslav Klimeš z Kosova na Šumpersku utrpěl úraz páteře. Ochrnuly mu nohy a skončil na invalidním vozíku. Tesař a dobrovolný hasič se nevzdal a nyní se stal sportovním střelcem.
David Kostelecký si z Tokia přivezl stříbrnou medaili. (31. července 2021)
4 fotografie

Novou zbraň dostal nedlouho před zahájením světového poháru v Itálii. Přestože si stále zvykal na ovládání nové brokovnice, podařilo se mu v Itálii v obou tamních závodech probojovat až do finále.

Nyní obhájil bronzovou medaili na mistrovství světa. Velkou metou je pro úspěšného hendikepovaného sportovce mistrovství světa v Jižní Koreji, které se koná příští rok.

Titul rozhodně není vyloučen. „Byl jsem na mistrovství světa dvakrát třetí, tak snad to vyjde,“ přeje si.

29. července 2021
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Padesát odstínů smradu. Solární sušárna suší lidské výkaly a ztrpčuje lidem život

Premium

Když město Litovel na Olomoucku letos v dubnu v areálu čistírny odpadních vod spouštělo provoz solární sušárny kalů za sto milionů korun, starosta se dušoval, že technologie nebude okolí zatěžovat...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Manželé přes Česko vezli ukradená kola i odcizený přívěs s bagrem

Úspěšnou pátrací akci a poděkování od rakouských kolegů si připsali na konto policisté z Olomouckého kraje, především hlídka z dálničního oddělení Kocourovec. Ta totiž vypátrala manželskou dvojici,...

Hodiny trpěli ve tmě, hrozil čtyřsetmetrový pád, líčí hasič záchranu dělníků z tubusu

Premium

Když loni v červnu vyjížděli hasiči ze Šumperka k zásahu v Přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně v Jeseníkách, byla to už ostrá akce. Jen týden předtím tam totiž pouze nacvičovali. Za jejich...

Po pádu ochrnul. Bývalý hasič a myslivec se porve o světový titul ve střelbě

Před dvanácti lety se Jaroslavu Klimešovi z Kosova na Šumpersku zastavil čas. Po úrazu páteře mu ochrnuly nohy a skončil na invalidním vozíku. Byla to krutá náhoda. Tesař a dobrovolný hasič spadl z...

7. října 2025  11:14

Žbánka může v čele hanácké metropole vystřídat nová primátorka

Jelikož Miroslav Žbánek (ANO) po zvolení poslancem oznámil, že nechce zároveň stát v čele hanácké metropole, domlouvá hnutí jeho náhradu. Tou by se měla podle několika na sobě nezávislých zdrojů, jež...

7. října 2025  9:58

Olomoučtí hokejisté udivují extraligu, skolili i lídra a shlížejí na Spartu

Tohle čekal málokdo. Koncem aktuálního týdne se hokejová extraliga překlene do druhé čtvrtiny základní části. A to znamená, že už pomalu nastává čas bilancovat. Koho by napadlo, že Olomouc, ještě na...

7. října 2025  8:17

Na Libavé chystají obnovu klášterní zahrady, sad oživí stromy ze zaniklých obcí

Připomínala slavnou kroměřížskou Květnou zahradu v malém, z klášterní zahrady ve Staré Vodě toho ale do dnešních dní moc nezbylo. Obnovit alespoň bazén s rybami a pěšiny teď zkoušejí na hranici...

7. října 2025  4:52

Manželé přes Česko vezli ukradená kola i odcizený přívěs s bagrem

Úspěšnou pátrací akci a poděkování od rakouských kolegů si připsali na konto policisté z Olomouckého kraje, především hlídka z dálničního oddělení Kocourovec. Ta totiž vypátrala manželskou dvojici,...

6. října 2025  16:18

Chci ve Sněmovně tlačit redukci byrokracie po katastrofě, říká starostka Jeseníku

Starostku Jeseníku Zdeňku Blišťanovou vyneslo kroužkování ze čtvrtého místa kandidátky SPOLU v Olomouckém kraji mezi trojici zvolených poslanců. Podpořili ji nejen lidé z „jejího“ města, ale také...

6. října 2025  14:51

Úspěch ANO vzal Olomouci primátora, přerovský chce v souběhu funkcí pokračovat

Velký zájem o volby vynesl Olomouckému kraji o jedno místo v dolní komoře parlamentu víc než doposud, celkem tedy bude mít nově 13 reprezentantů. Je mezi nimi i olomoucký primátor Miroslav Žbánek...

6. října 2025  13:01

Další dálniční dárek k Vánocům. ŘSD oznámilo termín otevření prvního úseku D55

První část nové dálnice D55 mezi Olomoucí a Kokory na Přerovsku se řidičům otevře v pátek 19. prosince. Stane se tak ve stejný den, kdy v regionu auta poprvé vyjedou rovněž na poslední chybějící úsek...

6. října 2025  11:18

Začínala tu hokejová hvězda, teď stadion čeká demolice a nahradí ho nový

Naposledy se tu bruslilo před čtyřmi lety, ale už tehdy nebyly podmínky nijak valné. Teď už je ovšem část zimního stadionu ve Šternberku na Olomoucku, kde kdysi začínala s hokejem třeba jedna z...

6. října 2025  4:51

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Olomouc - Jablonec 2:0, hosté přišli o neporazitelnost, krásně se trefil Mikulenka

Jablonečtí fotbalisté odmítli příležitost se minimálně do večera posunout na první místo ligové tabulky. V 11. kole padli v Olomouci 0:2 a přišli o neporazitelnost v aktuálním ročníku. Skóre otevřel...

5. října 2025  15:10,  aktualizováno  18:35

Bioložka a chemička. Nové poslankyně převálcovaly zkušené matadory

Šestadvacetiletá Zdena Kašparová a čtyřiačtyřicetiletá Šárka Kučerová. Dvě ženy, které na svých kandidátkách získaly v Olomouckém kraji nejvíce preferenčních hlasů a z pozice nováčků přeskákaly...

5. října 2025  16:34

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.