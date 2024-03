Jarní prázdniny v Jeseníkách nebolely jen lyžaře, zranili se i lidé při úklidu

Během jarních prázdnin lékaři v jesenické nemocnici ošetřili přibližně pět set pacientů.

„Je to o 200 více než v předešlém roce. Vedly úrazy ramen, zápěstí a kolen - nejčastěji se přihodily pacientům během zimních sportů,“ uvedla mluvčí nemocnice Gabriela Lefenda.

Lidé se ovšem nezranili jen na sjezdovkách či při jiných sportovních aktivitách. „Během února zaznamenala nemocnice i větší množství zraněných seniorů,“ podotkla mluvčí.

„Vyskytlo se i poměrně dost úrazů spojených s jarním úklidem, kdy například seniorky umývaly okna, a přitom spadly, a způsobily si tak zlomeninu zápěstí,“ uvedla zdravotní sestra chirurgické ambulance Veronika Schwarzerová.

Chirurgická pohotovost v Nemocnici Jeseník funguje o víkendu a o svátcích nepřetržitě. „Sídlí na chirurgické ambulanci v přízemí budovy v hlavním vestibulu nemocnice. V pracovním týdnu péči o úrazy zajišťuje chirurgická ambulance od 7:00 do 15:30,“ uvedla mluvčí. Pohotovost je v provozu od 15:30 až do 7:00 hodin ráno následujícího dne.

Příliv rekreantů a turistů do Jeseníků se každý rok odráží na statistikách ošetřených úrazů. „Také v letním období zdejší chirurgická pohotovost pravidelně zaznamenává více než poloviční nárůst pacientů oproti školnímu roku,“ poznamenala mluvčí.

Letní úrazy v zimě

Podle jesenických lékařů lze mnohým zraněním zabránit, kdyby byli lidé při sportovních aktivitách opatrnější a nosili všechny ochranné pomůcky.

„Dalším problémem je také časté přeceňování vlastních sil a nedostatečné se seznámení s prostředím, stejně jako přírodní podmínky,“ uvedla Schwarzerová.

Podle Horské služby Jeseník se letos při záchraně zraněných často objevovaly i výjezdy typické jen pro letní sezonu.

„Například jsme v únoru zasahovali u několika pádů cyklistů, což poukazuje na tak trochu netypický ráz letošní zimy,“ uvedli záchranáři.

K mimořádným akcím na horách patří například srdeční příhody, kdy je velmi důležitá co nejrychlejší pomoc.

25. února 2022

„Nedávno jsme zasahovali poblíž Severomoravské chaty v katastru obce Podlesí v Jeseníkách ve výšce kolem 800 metrů. Přes aplikaci Záchranka se z nepřístupného terénu ozval muž s bolestí na hrudi a zhoršeným dýcháním. Na místo prakticky současně vyrazila dvojice horských záchranářů z Dolní Moravy, vůz Zdravotní záchranné služby z Hanušovic a vrtulník LZS s Olomouce,“ uvedli horští záchranáři.

„Na místě jsme zdravotníkům posloužili především jako rychlý transport až přímo k pacientovi. Sanitkou by se tam záchranka nedostala. Zdravotníci muži poskytli základní ošetření a my jsme pak opět pomáhali s transportem do vrtulníků,“ dodali.