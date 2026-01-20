Ubytovací platformy jako nepřítel. Chataře trápí nízký zájem o pobyty v Jeseníkách

Rostislav Hányš
  10:20
Sváteční období na konci loňského roku i začátek toho nového si vlekaři a chataři v Jeseníkách pochvalují. Ačkoliv areály ještě zasněžovaly sjezdovky a jezdilo se pouze omezeně, mnozí mluví o špičkové návštěvnosti. A teď – při ideálních podmínkách – už napjatě vyhlížejí další vrchol sezony, tedy blížící se jarní prázdniny. Nicméně doby, kdy měli majitelé ubytování plno už dlouho předem a zbývala poslední volná místa, jsou pryč.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Naopak teď v půlce ledna je ještě většina kapacit neobsazená. „Časy se zkrátka mění. Lidé vyčkávají až do poslední chvíle, v tom jim nahrávají digitální platformy,“ naráží šéf Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak na nejrozšířenější ubytovací aplikace a weby.

Navíc když už si lidé termín zarezervují, ani to není pro ubytovatele stoprocentní jistota, protože rezervační systémy pracují s možností zrušit pobyt i několik dní před nástupem.

„Lidé také sledují den za dnem ceny kvůli slevám. A řeší i vývoj počasí. Pokud není příznivý výhled, tak pobyt radši zruší,“ hlásí a poukazuje na paradoxy, které se objevily už v minulé zimní sezoně.

„Počasí meteorologové předpovídali jako špatné. Ve finále ale bylo na horách krásně a lidé pak honili pobyty na poslední chvíli. Letos to vypadá, že objednávání bude ještě napjatější,“ míní Rak.

Majitel vyhledávaného areálu Kraličák Dušan Juříček souhlasí. „Sice jde o nepříjemnou záležitost, když je hodně lůžek na prázdniny delší dobu neobsazených, ale zkrátka se jedná o trend, se kterým moc neuděláme. Děje se to u nás i v zahraničí,“ ví dobře Juříček.

Z pohledu ubytovatelů jde o negativum spojené se zmíněnými aplikacemi. „Na druhou stranu je tu vysoce pozitivní stránka, tedy že nás zbavují starostí s objednáváním pobytů,“ dodává.

Podobně vidí situaci i Andrea Veselovská z vedení Horského resortu Dolní Morava. „Trend bookovat pobyty na poslední chvíli můžu potvrdit. Pořád přibývá lidí, kteří si je rezervují dva až tři dny před nástupem. Jde o riskantní krok, protože potom už může být plno,“ upozorňuje Veselovská.

Stezka u resortu dolní Morava.

V nejistotě nejsou jen velké areály, ale i majitelé chat a chalup. „Je to o nervy, jestli vůbec někdo přijede. Rezervační systémy jsou vůči našim klientům strašně benevolentní. V podstatě bez sankcí nebo s minimálními procenty mohou zrušit rezervaci, která nám ale dlouho blokuje ubytovací kapacity. Vnímáme to jako trochu nefér, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat,“ shrnuje provozovatel tří chalup v Jeseníkách Jaroslav Živica.

Lépe je na tom majitel dvou rozlehlejších roubenek v jesenické horské osadě Nové Losiny Pavel Vaverčák. „Pomáhá nám skutečnost, že k nám jezdí větší skupiny, tedy více rodin nebo party známých. Musí se tak spolu předem domluvit na termínu, a to pak není jednoduché měnit. Proto i většinu prázdninových termínů máme už teď obsazených,“ svěřuje se.

Podle něj pomáhá také objednávkový systém na vlastních stránkách mimo ubytovací aplikace. „Řekl bych, že dojede 99 procent lidí, kteří k nám mají dorazit. Pokud někdo termín ruší, tak opravdu z vážných důvodů,“ popisuje Vaverčák.

Turnusy jarních prázdnin začínají 2. února. Olomoucký kraj je rozdělený do tří termínů. Děti z okresů Olomouc, Šumperk a Jeseník mají volno 2. až 8. února, Prostějovsko 9. až 15. února a Přerovsko 23. února až 1. března. Nejnabitější termín podle chatařů přijde 16. až 22. února, kdy mají prázdniny pražské obvody 1 až 5 a celý Jihomoravský kraj.

20. ledna 2026  10:20

