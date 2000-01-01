Olomoucké Horní náměstí se proměnilo v centrum velikonočních oslav. Až do pondělí do 6. dubna je otevřený jarmark, který kromě kulturního programu a prohlídek zajímavých míst láká na řemeslné stánky. Prostranství vévodí obří kraslice. Stánky a kolotoč jsou v provozu ve všední dny od 11 do 19 hodin, o víkendech otevřou o hodinu dříve. V pondělí trhy skončí v 17 hodin.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Ve středu zahraje na pódiu LiftUp (v 17 hodin), v dalších dnech se představí skupiny Bluesberg, Kate & Gentleman, Isbina nebo FanTajm. Program doplní folklorní soubory a pěvecké sbory jako Laštufka Bystročice a Kohótek Vrbátky.
K jarní atmosféře přispěla také výstava sedmi nadrozměrných kraslic. Na jejich podobě se podílely děti ze sedmi škol.
Na tradičním velikonočním olomouckém jarmarku jsou tři desítky stánků s regionálními produkty, velikonočními dekoracemi a řemeslnými výrobky.
Děti si v mohou v dílničkách vyrobit jarní dekorace, hrnečky či si osvojit různé techniky malování kraslic.
Na své si na jarmarku přijdou i rodiny s dětmi. Nejmenší mohou zamířit do dětských dílniček, které se konají ve všední dny od 14 do 18 hodin a o víkendech od 10 do 18 hodin.
Obří kraslice mají cedulku, které prezentují školu, jejíž žáci je nazdobili.
Od 3. do 5. dubna se mohou návštěvníci jarmarku vydat na radniční věž, prohlídku slavnostního sálu ZŠ Komenium nebo komentovanou prohlídku vily Primavesi. Místa lze rezervovat na webu vstupenky.olomouc.eu a na vilaprimavesi.cz.
Výstup na radniční věž stojí 50 korun, prohlídka Slavnostního sálu ZŠ Komenium 80 korun. Komentovaná prohlídka historických prostor secesní Vily Primavesi je za 170 korun.
„Velkoformátové kraslice představují originální spojení velikonoční symboliky s dětskou kreativitou,“ řekla Monika Řehulková z pořádající společnosti Kulturní Olomouc.
Velikonoční jarmark nabízí bohatý kulturní program, řemeslné stánky, dětské dílničky i prohlídky zajímavých míst.
V neděli 5. dubna se mohou děti těšit na zábavné představení Zpívánky strýčka Líčka ve 13 hodin.
Velikonoce na náměstí završí v neděli 5. dubna od 15 hodin bohoslužba pod širým nebem doplněná pěveckým sborem.
