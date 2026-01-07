První v Česku má dvě michelinské hvězdy. Čerpám ze starých receptů, říká šéfkuchař

Jan Knedla k nejvyšší gastronomii přičichl v michelinských restauracích v Londýně, Skotsku, Itálii či v Asii. Své zkušenosti zúročil „doma“ ve Vysokém Újezdu na Berounsku, kde působí jako šéfkuchař v Restaurant Papilio. Ta se stala vůbec první restaurací v Česku, která získala hned dvě prestižní michelinské hvězdy současně. „Skočit z nuly na dvě hvězdy se za 120 let udílení michelinských cen podařilo jen pár kuchařům na světě. Ani ve snu jsem nevěřil, že se takový úspěch podaří i u nás v Česku,“ svěřil se sedmatřicetiletý rodák z Jeseníku. (na snímku z roku 2022) | foto:  Petr Kozlík, MAFRA

Lenka Muzikantová
  20:00
Sedmatřicetiletý rodák z Jeseníku Jan Knedla procestoval celý svět. K nejvyšší gastronomii přičichl v michelinských restauracích v Londýně, Skotsku, Itálii či v Asii. Své zkušenosti zúročil „doma“ ve Vysokém Újezdu na Berounsku, kde působí jako šéfkuchař v Restaurant Papilio. Ta se nyní stala vůbec první restaurací v Česku, která získala hned dvě prestižní michelinské hvězdy současně.

„Skočit z nuly na dvě hvězdy se za 120 let udílení michelinských cen podařilo jen pár kuchařům na světě. Ani ve snu jsem nevěřil, že se takový úspěch podaří i u nás v Česku,“ svěřuje se Jan Knedla v exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium.

A jeho recept na úspěch? „Vařím jídla, která chutnají jako mé dětství strávené v Jeseníkách. Ty chutě znám odmalička, jen se je snažím modernizovat a přiblížit dnešní době. Nikdy jsem nechtěl dělat světovou gastronomii v Česku, ale udělat z české tu světovou,“ vypráví Knedla po internetu až z daleké Arménie.

U nás se pořád něco vyrábělo, fermentovalo, zavařovalo. Díky tomu si člověk uvědomí, jak příroda funguje. A když pochopíte přírodu, je mnohem jednodušší vařit.

