„Skočit z nuly na dvě hvězdy se za 120 let udílení michelinských cen podařilo jen pár kuchařům na světě. Ani ve snu jsem nevěřil, že se takový úspěch podaří i u nás v Česku,“ svěřuje se Jan Knedla v exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium.
A jeho recept na úspěch? „Vařím jídla, která chutnají jako mé dětství strávené v Jeseníkách. Ty chutě znám odmalička, jen se je snažím modernizovat a přiblížit dnešní době. Nikdy jsem nechtěl dělat světovou gastronomii v Česku, ale udělat z české tu světovou,“ vypráví Knedla po internetu až z daleké Arménie.
U nás se pořád něco vyrábělo, fermentovalo, zavařovalo. Díky tomu si člověk uvědomí, jak příroda funguje. A když pochopíte přírodu, je mnohem jednodušší vařit.