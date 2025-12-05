„Figurkám na tvrdém papíře vysokým kolem třiceti centimetrů předcházely spousty skic. Definitivní postavy malíř v některých případech vybral z řady variant. O Vánocích v roce 2023 bylo jasné, že vznikl skutečně mimořádný betlém,“ uvedl Jan Šícha, který je zároveň autorem knihy Betlém je vážná věc.
Publikace představující duchovní i výtvarné souvislosti Knapovy tvorby byla slavnostně uvedena na dnešní vernisáži. „Vznikla v graficky mimořádné úpravě inspirované modlitebními knihami,“ podotkl mluvčí Muzea umění Olomouc Tomáš Kasal.
Vyvrcholením vernisáže bylo slavnostní rozsvícení deskového betléma, který je zvětšenou kopií Knapova díla. Lidé ho mohou obdivovat na nádvoří muzea.
Šestasedmdesátiletý malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor Jan Knap je umělec katolického vyznání. V roce 1969 odešel do ciziny, žil a pracoval v New Yorku. Do Česka se vrátil v 90. letech minulého století.
Knapovy umělecké začátky jsou spojeny se skupinou Normal, kterou založil v roce 1979 se svými přáteli z düsseldorfské akademie, s Milanem Kuncem a Peterem Angermanem. S jeho tvorbou se mohli zájemci v Olomouci setkat nedávno v Galerii Caesar na kolektivní výstavě LAG (Kristovy roky).
Muzeum umění Olomouc chystá na příští rok dva projekty spojené s Janem Knapem. Obrazárnu kroměřížského zámku obohatí jeho intervence, které povedou dialog s historickými sbírkami a ikonografickou tradicí starých mistrů.
V olomouckém Arcidiecézním muzeu se bude od června konat monografická výstava Jan Knap: Okna do Ráje, která představí umělcovu současnou tvorbu, jeho kontemplativní výtvarný projev a dlouhodobé zaujetí tématem Svaté rodiny.