Odchod Jana Graubnera do Prahy je pro Olomouc ztráta, shodují se osobnosti

Jan Graubner bude na svatovojtěšský arcibiskupský stolec v Praze uveden 2. července při bohoslužbě v katedrále svatého Víta. Po jeho odchodu z čela olomouckého arcibiskupství se sejde sbor poradců, který zvolí nového apoštolského administrátora.

„Diecézi pak povede do chvíle, kdy Vatikán oznámí jméno nového arcibiskupa olomouckého,“ upřesnil mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

V čele olomoucké arcidiecéze byl Graubner od roku 1992, déle v České republice zastává podobný úřad jen Vojtěch Cikrle, který vede brněnskou diecézi už od roku 1990.

Podle primátora to bude pro Olomouc ztráta.

„Pro mne bude spolupráce s arcibiskupem navždy jednou z těch nejpříjemnějších činností, které jsem v rámci úřadu primátora vykonával. Vždy jsme, myslím, nalezli společnou řeč a samozřejmě mu tuto profesní, kariérní, životní změnu z celého srdce přeji. Myslím, že je to dobrá volba a je to trochu ztráta pro Olomouc,“ popsal olomoucký primátor Miroslav Žbánek. Dodal, že neví o nikom, kdo by se na tuto pozici hodil více.

Univerzita i muzeum

Kromě vedení olomoucké arcidiecéze zastává Graubner i post člena správní rady na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tohle místo mu ovšem i po jmenování na pražského arcibiskupa zůstane.

„Jeho jméno je s univerzitou spojeno už po několik desetiletí. Je dlouhodobým členem správní rady a jeho funkční období končí až v roce 2027, dokonce byl i jejím předsedou,“ řekl proděkan Cyrilometodějské teologické fakulty UP Tomáš Parma.

Z titulu své funkce byl Graubner od roku 1992 velkým kancléřem teologické fakulty.

„Olomoucká univerzita i její teologická fakulta děkují panu arcibiskupovi za jeho láskyplnou péči a práci pro jejich dobro a rozvoj a přejí mu mnoho zdaru a radosti v jeho dalším náročném působení na tak významném a důležitém místě,“ sdělil Parma.

Díky spolupráci olomoucké arcidiecéze s Muzeem umění vzniklo Arcidiecézní muzeum v Olomouci. Za jeho rekonstrukci a za zdejší expozice evropského významu dostal Graubner společně s ředitelem Muzea umění Olomouc Ondřejem Zatloukalem Cenu arcibiskupa pražského a primase českého Dominika Duky.

„Gratuluji Janu Graubnerovi ke zvolení pražským arcibiskupem a přeji mu mnoho úspěchů v nové funkci. Zároveň děkuji za dlouholetou spolupráci s Muzeem umění. Díky ní vznikla Arcidiecézní muzea Olomouc a Kroměříž či mimořádné partnerství při správě vzácných arcibiskupských sbírek,“ řekl Zatloukal.

Graubner zaštiťoval i výstavu fotografií Ze tmy ke světlu, kterou její autor Jindřich Štreit zaměřil na práci vězeňských kaplanů.

„Pracovalo se mi s panem arcibiskupem velice dobře. A nejen že převzal záštitu, ale také na vernisáži moc hezky mluvil. Myslím si, že bude na pravém místě, je totiž plný sil, energie a přehledu, aby to zvládl,“ podotkl fotograf. Přiznal také, že jeho zvolení čekal.