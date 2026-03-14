Do Olomouce se vrátila obří socha Stvůra, její autor teď finišuje další dílo

Po prestižní německé výstavě NordArt, kde měla velký úspěch, doputovala zpátky „domů“ do Olomouce socha Stvůra od osobitého místního umělce Jana Dostála. Namísto fontány u altánu ve Smetanových sadech, kde budila velké kontroverze, nyní dílo nově zakotvilo v ulici K Mrazírnám v depozitu, kde je bezmála desítka Dostálových soch včetně největší dvacetimetrové Smyce.

„Stvůra tu teď nějakou dobu zůstane, v létě plánujeme výstavu,“ přiblížil Dostál, který má kousek od depozitu svůj ateliér. Dvanáctimetrové dílo domů doputovalo kamionem, převoz z Německa trval dva dny. Další den pak zabralo sestavování a svařování sochy z kusů ostrého železa do původního tvaru.

Umělec při tom používá jeřáby i plošiny, jako lezec se závratných výšek nebojí. „Je to pro mě adrenalin,“ vysvětluje.

Jak vypadají některá z děl Jana Dostála

Na okraji Olomouce nově stojí dvanáctimetrová socha Stvůra místního umělce Jana Dostála, který zde má depozit svých děl.
Díla Jana Dostála obyvatelé Olomouce znají i z veřejného prostoru, premiéru si odbyl před více než deseti lety v sousedním Velkém Týnci, kde instaloval svou první kovovou sochu Klára. Nyní lze jeho tvorbu vidět po celé republice i ve světě.

Aktuálně umělec pracuje na velké Hvězdě. Po dvou jejích menších bratříčcích v Brně tak svou hvězdu dostane i Olomouc. „Už je skoro svařená a v plném tvaru. Bude ozdobou mého ateliéru,“ svěřuje se Dostál.

Jeho díla váží i desítky tun

Sochař žijící a tvořící v Olomouci se narodil v roce 1992 a po hejčínském gymnáziu vystudoval Fakultu výtvarných umění při Vysokém učení technickém v Brně.

V rodném městě na sebe poprvé výrazněji upozornil v roce 2015 instalací ocelové sochy „Vetřelce“ na střeše domu v Šemberově ulici. Také pro český pavilon na poslední světové výstavě Expo v Dubaji vytvořil téměř deset metrů vysokou sochu Mrak, z jeho dílny pochází rovněž celá řada ozdobných prvků na olomouckém Červeném kostele.

Výrazovými prvky umělce jsou ostrost a surovost v kombinaci s dynamikou a nadměrnou velikostí. Jako materiál mu učarovala ocel – různě dlouhé trubky a plechy, jež všemožně stříhá, kroutí a devastuje. Právě z těchto geometrických prvků, takzvaných variáblů, pak sestavuje výslednou strukturu.

Ačkoliv díla váží i několik desítek tun, ve výsledku působí vzdušně a lehce. Většinou Dostál vytváří abstraktní díla, která jsou inspirovaná vesmírem, fantaskními zvířaty a různými organismy v roli symbionta, nebo naopak parazita.

