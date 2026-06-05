Možná víc, než se může zdát. Prostějovské zázemí Menšíka vypilovalo do světové špičky. Jeho trenér Tomáš Josefus s ním pracuje odmala, spolupráce tandemu trvá zhruba dvanáct let, což je ve vrcholovém tenise poměrně málo vídaná věc.
Také Menšíkův kondiční kouč Pospíšil je Prostějovan. A proto když zrovna mladý talent neobjíždí turnaje po celém světě, připravuje se na domácích kurtech, kde s ním trénuje například další hráč elitní světové stovky Vít Kopřiva.
„Mentalita, kterou má pro tenis, je neuvěřitelná. Fakt klobouk dolů, jak to ve svých letech herně zvládá. Se svým týmem pracuje na maximum a teď sklízí úspěch. Věřím, že půjde co nejdál,“ vzkázal Kopřiva svému kolegovi z klubu TK Agrofert Prostějov.
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„Prostějov – o tom se bavíme dlouhodobě – je nejlepší město tenisu v Česku. Možná i v Evropě. Vidíte to sami. Menšík, Lehečka... moc si toho vážíme,“ řekl primátor město František Jura (ANO).
„Každý, kdo tenisu rozumí, ví, že tady jsou parádní podmínky na dobrou přípravu. Dokládají to i výsledky dalších kluků, kteří tady v klubu trénují,“ souhlasí rovněž i česká tenisová jednička Jiří Lehečka.
V Prostějově jsou na svoji tenisovou líheň patřičně hrdí. Klubové barvy hájí ještě třeba daviscupový reprezentant Dalibor Svrčina, deblista Adam Pavlásek, ještě minulý rok se pod hlavičkou TK Agrofert připravovala také česká trojka Tomáš Macháč.
A nelze zapomenout ani na duo prostějovských rodáků Maxima Mrvu a Jana Kumstáta.
Že vám tato jména nic neříkají? Počkejte pár let!
„Já vždycky říkám, že tady je dobrá voda,“ usmál se Jura. „Už máme i naše vlastní rodáky na velmi vysoké úrovni. Coby fotbalový představitel jen tiše závidím tenistům, jak se jim daří. Přeju jim to nejlepší.“
„Je to super, že jdou mladí takto vpřed. Děti, co tu teď trénují, mají vzory, ke kterým mohou vzhlížet. Dlouho se chlapům nedařilo prosadit, poslední roky bylo Česko spíš ženskou tenisovou velmocí. A teď tu jsou konečně po Berdychovi a Štěpánkovi další kluci, kteří táhnou daviscupovou reprezentaci. Navíc se derou další,“ přemítá pro iDNES.cz ředitelka projektů v prostějovské tenisové agentuře TK Plus Petra Černošková.
Grandslamové finále po 16 letech?
Všichni zmínění dnes budou Menšíkovi přát.
Po 14. hodině vyběhne v rozžhavené Paříži na centrální dvorec Court Philippe-Chatrier a proti Němci Zverevovi bude usilovat o finále na Roland Garros. Může jít o pohádkový příběh. Tenistům se ve Francii otevírá unikátní příležitost k titulu.
Kvůli zdravotním patáliím nestartovala světová dvojka Alcaraz, světovou jedničku Sinnera zase ve vedrech postihl kolaps a nečekaně vypadl. Jenže proti Menšíkovi stane třetí muž světa. S Alexandrem Zverevem se utkali jednou, před dvěma měsíci v Madridu z toho bylo vítězství Němce 2:1.
Ať už zápas dopadne jakkoliv, Menšíkovi zase na telefonu pípne zpráva od primátora Jury. „To, co předvádí, je pro město obrovská prestiž. Klukům vždy píšu nebo volám, když se jim daří i nedaří. A teď jsem fakt nervózní! Budu mu zase přát. Nepasuju se úplně do role tenisového experta, ale věřím, že když mu bude držet servis, šanci má,“ zamyslel se primátor.
Fandit bude celá země. Poprvé od Wimbledonu 2017, kdy Tomáš Berdych sváděl bitvu s velikánem Rogerem Federerem, má totiž český mužský tenis zástupce mezi nejlepší čtyřkou grandslamu. Menšík je navíc nejmladším Čechem, který se na turnaji velké čtyři dostal takto daleko.
A poslední finále českého muže na grandslamu? Rok 2010, opět Tomáš Berdych, opět Wimbledon. Na vítězství byste pak museli až do roku 1998, kdy Petr Korda vyhrál Australian Open.
K tomu má Menšík ještě pořádně daleko, není divu, že experti favorizují ostříleného Zvereva. „Myslím, že Zverev je papírovým favoritem. Ale Jakub hrál skvěle ve čtvrtfinále proti Fonsecovi, který byl oblíbencem publika, a popasoval se s tím,“ uvedl například někdejší legendární tenista Boris Becker.
„Čekám hodně kvalitních servisů. Myslím, že Zverev bude od základní čáry trochu stabilnější, ale domnívám se, že Menšík bude ten, který převezme iniciativu, protože si myslím, že musí. A věřím, že to ví i on. Zverev ale disponuje skvělou obranou,“ navázala další tenisová ikona Mats Wilander.
Zaživa mu strhávali nehet
Menšík se opět bude opírat o silnou mentalitu, kterou už několikrát prokázal. „Jeho výkonnost jde neustále nahoru, byť mu ze začátku sezony koncovky nevycházely. Měl opakující se zdravotní problémy. Moc toho nenatrénoval, unikaly mu tisícovky. V Monaku ho trápila střeva i palec, se kterým má potíže opakovaně. Zaživa mu strhávali nehet, anestetika jsou totiž riziková kvůli dopingu. Vytrpěl si toho hrozně moc,“ řekla Černošková.
Osobně byla v Paříži na první dvě kola. „Letos tam jsou brutální podmínky. V prvním kole dostal bláznivého Francouze, nebylo to nic moc, ale on se s tím vším popasoval,“ poznamenala.
O oněch brutálních podmínkách se přesvědčil i Menšík, kterého po zápasu druhého kola natolik ochromily křeče, že zůstal nehybně ležet na kurtu a nemohl se zvednout. Přesto se dal do kupy a vyhrál další zápas. A další. A další.
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Berdych o Menšíkovi: Hráč si to musí vytrpět. Byla to válka, líčí mentální kouč
„Pokud hráč dokáže zvládnout takovéto těžké situace, je to vstupenka k tomu, aby se mu mohl povést nějaký velký výsledek,“ míní současný daviscupový kapitán Berdych.
„Že to zvládl, bylo hrozně důležité. Má úžasně nastavenou hlavu, je to jeho největší devíza. Na to, kolik má roků, je fantasticky nastavený. Odmala je k tomu tak vedený a podporovaný rodinou i trenéry. Fantasticky servíruje, umí si vytvořit tlak. Na to, jak je vysoký, tak má dobrý pohyb. Ale především hlava je jeden z nejdůležitějších faktorů jeho úspěchu,“ cítí Černošková.
Po kolísavých výsledcích ze závěru minulého roku je prostějovský klučina, zdá, se opět ve formě. Připíše si Menšík další veleúspěch? „U něho to byla otázka času, než zase najede do svého módu a bude zápasy vyhrávat,“ má jasno Černošková.
Jak ovšem sama podotýká, nemělo by se zapomínat, že Menšíkovi je stále teprve dvacet let. V čem se může ještě zlepšit? „Ve všem,“ shrnula Černošková.
„Má všechno před sebou. A hlavně je pořád motivovaný. Vyhrál sice turnaj masters, ale chce další. Potenciál má velký, Kuba má své cíle, za kterými si jde. Teď je jeden z jeho cílů atakovat top desítku. Pořád má vše před sebou a pořád je na čem pracovat. Kuba to ví. V posledních zápasech mu jde i forhend, ale sám ví, že třeba v tomhle má ještě co zlepšovat.“