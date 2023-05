Vězeň z Arcibiskupského paláce Matocha má minci se svou podobiznou

J. K. Matocha získal nedobrovolně historické označení „vězně Arcibiskupského paláce“. Jeho odkaz připomíná pamětní mince, kterou při příležitosti jeho jmenování vydala Česká národní banka.

Mince v nominální hodnotě 200 korun je v prodeji od března a celkem jí bylo vydáno 30 tisíc kusů ve dvojím provedení: v běžné kvalitě 11 730 kusů a dalších 18 270 kusů ve špičkové kvalitě vyznačující se vysoce leštěným mincovním polem a matovaným reliéfem.

Prezentace mince v Arcibiskupském paláci se zúčastnili i vrchní představitelé církve.

„Je to pro mne velice silná záležitost, protože příběh muže, který žil pro Olomouc a pro Moravu, je hodně lidem neznámý. Právě mince oživila jeho hrdinný příběh a také připomenula všem obyvatelům, jak to bylo za komunismu, abychom nezapomněli,“ uvedl administrátor olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík.

Za záslužné označil rozhodnutí připomenout Matochu i kardinál Dominik Duka. „V roce 1953 směl biřmovat, to bylo po smrti Stalina. Biskupové, kteří byli v internaci nebo ve vězení, ať to byl Matocha, Hradecký, Pícha a na Slovensku další, byli takto lákání, aby viděli, co by mohli, kdyby složili slib věrnosti novému režimu. Matocha to neudělal, proto byl tak dlouho držen ve vězení. Skutečně si zaslouží velkou úctu za věrný postoj,“ zmínil Duka.

Česká národní banka pravidelně pamětními mincemi připomíná různé osobnosti či události.

„Když se Česká národní banka rozhodla vydat minci k oslavě 75 let od jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem, snažila se poukázat na významnou osobnost českých dějin, možná i lehce pozapomínanou,“ uvedl hlavní archivář ČNB Jakub Kunert.

Kříž a trnová koruna

Vítězný návrh akademické sochařky Marie Šeborové na lícní straně ukazuje znak Josefa Karla Matochy na kříží obtočený trnovou korunou a na rubové straně arcibiskupův portrét a znak olomouckého arcibiskupství.

Další návrhy této pamětní mince jsou k vidění v kryptě katedrály sv. Václava. Na výstavu i Matochovo výročí upozorňují v květnu také billboardy rozmístěné po Olomouci.

„Mince se vyráběla v České mincovně v Jablonci nad Nisou, vydána byla 1. března. Existuje ve dvou základních provedeních, takzvané běžné kvalitě a špičkové kvalitě. Běžná jsou mince, které lze přirovnat k normálním mincím v oběhu, mají celý povrch stejnoměrně matovaný. Mince ve špičkové kvalitě, takzvané proofky, mají reliéf matován a mincovní pole, čili hladká plocha, je vysoce leštěn,“ přiblížil vrchní expert peněžního oběhu z České národní banky Jaroslav Moravec.

„Smluvním partnerům jsou mince už prodány, základní prodejní období bylo dva měsíce, v tuto chvíli děláme doprodej na doobjednávky. Zájemci mají šanci pořídit mince právě u smluvních partnerů. Těch má Česká národní banka asi 150, jejich seznam je na webových stránkách ČNB,“ řekl Moravec.

Josef Karel Matocha se narodil 14. května 1888 v Pitíně, vystudoval filozofii a teologii a 23. března 1948 byl jmenován olomouckým arcibiskupem. Od roku 1950 až do své smrti byl komunistickým režimem internován ve své rezidenci, bez možnosti vycházet, bez zpráv o dění za zdmi Arcibiskupského paláce a pod stálým dohledem a nátlakem StB.

Zemřel na nedostatečnou lékařskou péči dne 2. listopadu 1961. Od prezidenta Václava Havla obdržel v roce 1999 in memoriam Řád T. G. Masaryka I. třídy.