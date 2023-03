Kuchyňský odpad na skládku? Sami si z něj vyrobíme kvalitní plyn, říká expert

Když chce někdo zdůraznit, že se chová šetrně k životnímu prostředí, často řekne, že třídí odpad. Jaký to má vlastně efekt?

Lidé to často zmiňují, přitom jde o záležitost se spíše marginálním dopadem. Mnohem důležitější než odpad třídit je omezovat dopady naší spotřeby. Protože koupit si třeba nějakou potravinu z druhé strany světa a potom vytřídit obal nemá ten správný vliv. Spíš je dobré se zamyslet právě nad samotnou spotřebou, tedy jestli musíme mít každý den maso nebo jak často používáme auto. Jde o celý životní styl. Třídit odpad a pak si zaletět letadlem na dovolenou smaže snažení na několik let.

S plasty nejsou dobré vyhlídky, jelikož podniky budou vyrábět víc a víc a přitom přes polovinu všech plastů na světě bylo vyrobeno od roku 2000. Problém narůstá, ale řešení neexistuje.