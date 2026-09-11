Cesta italských zpěváků na Moravu je hudebním poděkováním za záchranu jejich předků před 111 lety, v roce 1915 totiž vyhnala válka tisíce obyvatel severoitalského Tridentska, jež bylo tehdy součástí Rakouska-Uherska, z jejich domovů.
Přes 35 tisíc lidí pak našlo azyl na Moravě a ve středních Čechách. Popsané silné historické pouto přijíždí sbor Cima d’Oro oslavit rovnou na několik míst v kraji.
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Z nedůvěry a obav přátelství. Jak se Italové před sto lety dostali do Prostějova
V sobotu se zpěváci představí v Olomouci, kde od 11 hodin vystoupí na Horním náměstí u Caesarovy kašny v rámci Dnů evropského dědictví, od 17 hodin pak bude následovat slavnostní koncert v Červeném kostele olomoucké Vědecké knihovny.
Týž den v 19 hodin se další program sboru přesune do Příkaz, v tamním Velkém sále Rolnické záložny zahraniční hosté zazpívají společně s místním smíšeným pěveckým sborem. Moravské hudební turné italských pěvců následně vyvrcholí v neděli od půl jedenácté dopoledne na prostějovském náměstí T. G. Masaryka, kde sbor obohatí program Prostějovských hanáckých slavností.