Soud zprostil obžaloby 24 lidí a dvě firmy v kauze veřejných IT zakázek

Případ se týkal třinácti veřejných zakázek na informační systémy z let 2009 až 2014, jejichž velikost žalobce vyčíslil zhruba na čtvrt miliardy korun.

Šlo například o vybudování datových sítí, zajištění přenosu dat, jejich zabezpečení a elektronizaci služeb radnic.

Soud rozsudek stále odůvodňuje, důvody zproštění zatím nejsou známy. Obžalovaní ovšem svou vinu po celou dobu procesu popírali.

Podle obžaloby měli po vzájemné dohodě tyto dotované zakázky ovlivnit s cílem zvýhodnit vybranou obchodní společnost.

Případem se soud zabýval od září 2021. Vyslechl přes sto svědků. Žalobce pro všechny navrhoval mnohaleté tresty vězení a žalovaným firmám peněžité tresty v řádu milionů korun a zákaz účasti ve veřejné soutěži.

Žalobce pro všechny navrhoval tresty od pěti do 8,5 roku a žalovaným firmám peněžité tresty v řádu milionů korun a zákaz účasti ve veřejné soutěži. Kauza se řešila několik let, zasáhlo do ní několikrát i Nejvyšší státní zastupitelství, které zrušilo stíhání některých lidí.

Za olomouckou softwarovou společnost Tesco SW před soudem stáli Josef Tesařík, Michal Tesařík a David Tesařík. Žalobce je označil za členy organizované skupiny a navrhl jim tresty 8,5 roku, dvěma z nich i osmiletý zákaz činnosti.

Stejně vysoký trest navrhoval i Michalu Vrbovi ze společnosti Eunice Consulting. Mezi ostatními obžalovanými, kterým žalobce navrhoval tresty od pěti do osmi let, byli kromě zástupců soutěžitelů i lidé, kteří se podíleli na vypracování zadávacích dokumentací, či zástupci samospráv a veřejné správy.

Obžalovaní po celou dobu procesu tvrdili, že na jejich jednání nic nezákonného ani konspiračního nebylo. Podle nich v případě takto složitých zakázek šlo o konzultace, které byly tehdy naprosto běžné a měly za cíl pomoci zadavateli.

Argumentovali tím, že tržní konzultace nejsou nezákonným jednáním, situace před deseti lety byla z hlediska veřejných zakázek podle nich jiná a postup žalobců označili za kriminalizaci obchodních jednání.