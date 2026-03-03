Velvyslanectví režimu nás sleduje, líčí student z Íránu. O rodině nemá žádné zprávy

Íránec Amir Reza Ghartei studuje v Olomouci medicínu. V rozhovoru popisuje naději na změnu režimu, strach o rodinu i snahy o jeho perzekuci ze strany režimu Islámské republiky. | foto: MF DNES

Autor:
  16:44
Kvůli politické situaci odešel před třemi lety studovat medicínu do Olomouce, zatímco jeho rodina zůstala v Íránu. „Nenazýváme to válkou nebo útokem, vnímáme to jako vojenskou operaci Izraele a USA za osvobození íránského lidu,“ říká íránský student Amir Reza Ghartei. V rozhovoru pro iDNES.cz popisuje naději na změnu režimu, strach o rodinu i snahy o jeho perzekuci ze strany režimu Islámské republiky.

Proč jste se rozhodl studovat v České republice? Poslala Vás sem Vaše rodina?
Přesně tak. Bylo to rozhodnutí mého otce poslat mě sem, protože v Íránu jsme měli spoustu problémů z politického hlediska. Proto se mě rodina rozhodla poslat do Evropy, abych měl základní lidská práva a mohl tu svobodně studovat.

Jste tu spokojený?
Ano, mám moc rád Českou republiku.

My Peršané nejsme naivní. Když vidíte, že jsme šťastní a slavíme, tak to není proto, že je naše země ničena. Jsme šťastní, protože zemřel diktátor.

