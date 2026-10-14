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Ze stavby nové arény v Olomouci znovu sešlo, investor má s lokalitou jiné plány

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  13:41
Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města...

Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města vlastní návrh multifunkční haly pro osm tisíc diváků, která by mohla vzniknout jako alternativa k plánované rekonstrukci zimního stadionu. | foto: Ateliér Šuráň

Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města...
Vizualizace podoby nové velké multifunkční arény, kterou chce v Olomouci...
Vizualizace podoby nové velké multifunkční arény, kterou chce v Olomouci...
Vizualizace podoby nové velké multifunkční arény, kterou chce v Olomouci...
11 fotografií
Projekt nové multifunkční haly, která by nahradila ostudný starý zimní stadion, patřil v Olomouci mezi jedno z hlavních témat voleb. Nyní se přitom ukázalo, že s ním investor zřejmě už nějakou dobu vůbec nepočítá. Projekt čtvrti Nová Velkomoravská, jehož byla hala součástí, totiž už před časem odkoupila od developerské skupiny Redstone, která městu arénu nabídla, skupina Creditas.

O stavbě haly několik let jednala skupina Redstone s radnicí, nahradit měla dosluhující zimní stadion nedaleko centra města. Na stavbu arény měly město a Olomoucký kraj přispět skupině Redstone investiční dotací 2,5 miliardy korun rozloženou na 30 let.

„Se stavbou multifunkční haly v projektu Nová Velkomoravská nepočítáme. Hala byla od počátku pouze jednou z možných variant využití lokality,“ uvedla nyní mluvčí Creditas Group Lucie Brunclíková

Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města vlastní návrh multifunkční haly pro osm tisíc diváků, která by mohla vzniknout jako alternativa k plánované rekonstrukci zimního stadionu.
Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města vlastní návrh multifunkční haly pro osm tisíc diváků, která by mohla vzniknout jako alternativa k plánované rekonstrukci zimního stadionu.
Vizualizace podoby nové velké multifunkční arény, kterou chce v Olomouci postavit developerská společnost miliardáře Richarda Morávka. Mimo jiné by měla nahradit zastaralou hokejovou halu a stát se tak domovem místního extraligového týmu.
Vizualizace podoby nové velké multifunkční arény, kterou chce v Olomouci postavit developerská společnost miliardáře Richarda Morávka. Mimo jiné by měla nahradit zastaralou hokejovou halu a stát se tak domovem místního extraligového týmu.
11 fotografií

„Nadále se budeme soustředit na dlouhodobě ekonomicky udržitelné řešení. Chceme zde vytvořit moderní prostředí pro bydlení s odpovídajícími službami a veřejným prostorem,“ dodala.

Radnice jednala s Redstone kvůli tomu, že se městu nepodařilo uskutečnit projekt vlastní haly na místě letitého zimního stadionu, pro který se vžil název „plecharéna“.

Primátorka Miroslava Ferancová (ANO) dnes řekla, že skupina Creditas zatím město neinformovala o rozhodnutí multifunkční halu nepostavit. Radnice je nyní ve složité situaci, na stavbu své vlastní nové haly nemá peníze.

„Samozřejmě ten vývoj může být všelijaký. Mohou se objevit nějaké dotace, může se objevit nějaký další investor. Jedna věc je ale jistá, že bez Redstone a Creditas tady zatím není nikdo, kdo by se do takového velkého projektu chtěl pustit,“ podotkla.

Rýsující se koalice měla k projektu výhrady

Odhad investičních nákladů na stavbu multifunkční haly nedaleko centra Olomouce činil 2,57 miliardy korun, investor měl do projektu vložit pozemky za 265 milionů. Memorandum o spolupráci na projektu odsouhlasila zastupitelstva města i kraje. Letos na jaře olomoucké zastupitelstvo schválilo zahájení notifikačního procesu veřejné podpory u Evropské komise. Redstone chtěl halu postavit v letech 2028 a 2029.

Členové nové radniční koalice, kterou po volbách sestavuje hnutí STAN s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc, se k případné stavbě multifunkční arény v předvolební anketě stavěli odmítavě či vlažněji než předchozí vedení města v čele s hnutím ANO.

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Lídr STAN a kandidát na primátora Marek Zelenka uvedl, že je projekt nutné upravit do podoby přijatelnější pro město a jeho rozpočet.

„Současně musí město připravovat reálnou alternativu. Proto chceme s Olomouckým krajem jednat o tom, zda by jeho deklarovaný příspěvek 16 milionů korun ročně mohl směřovat i do alternativního projektu na místě dnešní plecharény. Olomouc nesmí po letech jednání skončit v situaci, kdy Redstone od projektu ustoupí a město zjistí, že nemá žádný plán B,“ upozornil před volbami Zelenka.

Lídr ProOlomouc Aleš Prstek předložený model spolupráce se skupinou Redstone odmítl, jednička na kandidátce Milujeme Olomouc Lucie Tungul chtěla peníze místo do stavby arény směřovat do sportovišť pro veřejnost. Lídr spOLečně Otakar Štěpán Bačák považoval zamýšlený finanční závazek města za příliš vysoký.

28. listopadu 2020
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