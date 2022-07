Města i obce v kraji investují do osvětlení, aby ušetřily

„Osvětlení bude nejen výrazně úspornější, ale zajistí i bezpečnější pohyb po komunikacích. Světla se navíc dají ovládat a individuálně nastavit z telefonu přes bluetooth,“ popsal starosta Josef Šenk.

Obec právě kvůli lepšímu osvětlení výrazně zvýší počet lamp. Z dosavadních dvou set na tři stovky. Přesto v Šumvaldu spotřebují na osvětlení méně elektřiny.

Podobně jako vesnice mění osvětlení také města. Technické služby už například vyměnily všechny staré lampy za nová LED svítidla na rušné výpadovce z Olomouce na Ostravu.

To je ale zatím jen malá část ze zhruba šestnácti tisíc světel ve městě. Stáří poloviny z nich přesahuje čtyřicet let. „Z našich analýz vyplývá, že potřebujeme investovat přes 350 milionů korun do modernizace veřejného osvětlení,“ řekl primátor Miroslav Žbánek.

Nové LED lampy mají podle ředitele Technických služeb Olomouc Pavla Dostála výrazně nižší spotřebu než dosud používané sodíkové výbojky. „Stará světla mají příkon 270 wattů a nová maximálně 50 wattů. Intenzitu LED osvětlení lze navíc regulovat podle hustoty automobilového provozu,“ vysvětlil Dostál.

Úspora elektřiny až 60 procent

Modernizace osvětlení se dotkne většiny městských částí. Výměnou lamp lze výrazně snížit příkon osvětlovací soustavy zhruba o 60 procent.

„Plán rozvoje počítá s desetiletým obdobím pro obnovu a modernizaci, což představuje při možnostech dnešního rozpočtu významnou zátěž, i když je možné získat dotace,“ shrnula mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

Chytré osvětlení už město nechalo nainstalovat na frekventované stezce podél Mlýnského potoka, na které v současnosti svítí 32 nových LED svítidel.

„Město ve vhodných oblastech hodlá pořídit biodynamické veřejné osvětlení, které pracuje se změnou barevného tónu světla a je řízeno s ohledem na aktuální využití pozemní komunikace,“ popsala Štědrá.

„Na dalších exponovaných místech budou instalována smart svítidla včetně základních senzorů se smart prvky, které městu umožňují monitoring kvality ovzduší, hluku, obsazenost parkovacích míst v souladu s konceptem chytrého města smart city,“ doplnila Štědrá.

Mohelnice je za polovinou

Zatímco Olomouc je prakticky pořád spíše na začátku výměny veřejného osvětlení, Mohelnice už má vyměněnu většinu světel.

„Z celkového počtu asi 1 800 světel je vyměněných přes tisíc. Máme úsporná LED světla ve velké části města a v místních částech. Nyní máme podanou žádost o výměnu dalších 210 světel v Mohelnici a v místních částech Libavá a Podolí,“ informoval starosta Mohelnice Pavel Kuba.

Nová světla jsou nastavena na takzvaný astronomický čas určující, kdy se začíná stmívat. „My jsme k tomu přidali ještě dvacet minut, abychom ještě víc šetřili,“ vysvětlil Kuba. Město očekává přes rychlý růst cen úsporu za náklady na elektřinu na veřejné osvětlení v řádu stovek tisíc korun.

Šumperk podle mluvčí Soni Singerové mění světla veřejného osvětlení vždy s revitalizací ulic či sídlišť.

„Světla město vyměnilo při revitalizaci na Šumavské ulici, teď se mění při revitalizaci Erbenovy a bude se měnit na Prievidzské a Bludovské. Tento způsob se osvědčuje, protože se často musí dělat i nové rozvody elektřiny a při komplexních opravách ulic to vyjde levněji,“ sdělila Singerová.