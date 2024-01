Nákupní centrum zůstalo jen na papíře. Vycouvali jste, viní město investor

Mohli vsadit na jistotu a zaplatit 38,5 milionu korun, nakonec ale prostějovští zastupitelé mimosoudní vyrovnání odmítli a snaha o vyřešení sporu dohodou skončila neúspěchem.

Budoucnost ukáže, zda to bylo správné rozhodnutí, nebo pro městský rozpočet bolestivá chyba. U soudu chce totiž developerská společnost Manthellan po městě více než osmkrát větší částku.

Multifunkční budova měla vyrůst na pozemcích, kde nyní stojí Kulturní a společenské centrum Prostějov, ve městě známé pod zkratkou KaSCentrum nebo KaSko.

Plánována byla jako spojení obchodního centra se sálem a prostory pro společenské využití. Smlouva k projektu v hodnotě tehdy zhruba miliardy korun byla uzavřena v roce 2010, v roce 2018 ale radnice změnila názor na její platnost a z plánů vycouvala.

Spor o platnost smlouvy o smlouvě budoucí se týká mimo jiné toho, že zatímco v podmínkách výběrového řízení byl závazek, že investice zahrne také stavbu nového společenského centra pro nejméně 500 lidí, v uzavřené smlouvě už o tom nebyla zmínka.

Následovaly soudní pře. Ta kterou se znovu začal zabývat prostějovský okresní soud, přitom může město finančně silně zasáhnout.

Manthellan, který je spojen s osobou olomouckého developera Richarda Morávka, požaduje náhradu výdajů za přípravu projektu, zejména projektové dokumentace a návrhu, a zároveň ušlého zisku.

Soud kvůli tomu projedná na pět set listinných důkazů. „Budeme pokračovat s probíráním listinných důkazů k průběhu kontraktačního jednání, které vedlo ke smlouvě o smlouvě budoucí, jež byla už dříve soudy prohlášena za absolutně neplatnou,“ uvedl předseda soudního senátu Ivan Šišma.

Projekt delší dobu nepostupoval

Problematické je zejména dlouhé období, kdy se projekt nijak nevyvíjel. „Sedm let je dlouhá doba. Nemělo by se už takzvaně kopnout? Jestliže byla smlouva o smlouvě budoucí, tak by měla za tu dobu vzniknout nějaká práce. Ne jen hromada papírů,“ poznamenal na adresu žalující společnosti Šišma.

Podle zástupců radnice vedla ke zrušení dohody především nečinnost investora. „V těch sedmi letech aktivity moc nebylo, město z nějaké solidarity sice ve spolupráci pokračovalo, ale trpělivost prostě došla,“ zmínila advokátka Prostějova Ivana Hučínová.

Manthellan se brání, že neměl ze strany města dostatečnou podporu, například nedostal potřebná územní povolení.

„Je to opět demonstrace toho, že město neuvádí pravdivé informace. Dodali jsme několik důkazů o tom, že ve zmíněných letech společnost dělala řadu kroků pro to, aby projekt připravila,“ zdůraznil advokát Manthellanu Vladimír Polách. Dodal, že developer s městem během let jednal a společenské centrum chtěl postavit.

„Šantovka v Olomouci byla postavena za tři roky, to je dohledatelný údaj. Nevím, čím konkrétně by mělo město bránit vzniku budov. Zájem ze strany společnosti Manthellan opadl,“ oponovala advokátka Hučínová s poukazem na další velký developerský projekt, za nímž stojí podnikatel Morávek.

Mluvčí Manthellanu Petr Hlávka na dotaz MF DNES uvedl, že se nyní ke sporu nebude vyjadřovat. „Dlouhodobě zastáváme princip, že nikdy mediálně nekomentujeme probíhající soudní řízení,“ sdělil.

Snaha o dohodu úspěch nepřinesla

Soud v předchozích jednáních nařídil představitelům developerské firmy a zástupcům města mediaci. Po jejím absolvování snížil Manthellan požadavek odškodného na necelých čtyřicet milionů.

„Z toho místo patnácti milionů za ušlé zisky také alternativně žádali o pozemky města v hodnotě dvaceti milionů,“ nastínil loni primátor František Jura (ANO).

Případně nabídnuté pozemky by ovšem developer musel odsouhlasit. Návrh ovšem loni na jaře prostějovští zastupitelé jednohlasně odmítli. Dali mimo jiné na doporučení právních odborníků, podle nichž je žaloba na město s velkou pravděpodobností nedůvodná.

Další jednání v kauze soud určil na 14. května, dostavit se k němu mají svědci z řad představenstva Manthellanu včetně podnikatele Morávka i bývalého vedení města, například bývalý primátor Miroslav Pišťák.