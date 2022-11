Musíme řešit bazén, sušárnu či Namiro, říká náměstek primátora Bačák

Desítky milionů korun navíc hledá pro příští rok olomoucká radnice. Více peněz spolknou mzdy zaměstnanců, rostoucí náklady na energie, přibývají i další výdaje.

Město proto uvažuje o novém poplatku z pobytu a rozšiřování zón placeného parkování s výhodami pro místní. Doufá také, že přitáhne nové obyvatele.

„Ministerstvo vnitra odhaduje, že celorepublikově devět procent lidí nebydlí v místě svého udaného trvalého bydliště. V našem případě to je deset tisíc obyvatel, což je v rozpočtovém určení daní 150 milionů,“ vyčísluje ekonomický náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).

Na ustavujícím zastupitelstvu jste říkal, že jste byl ve funkci 1 223 dnů. To jste si předtím hledal?

Vím to, protože každý den svým kolegům píšu do sdílených poznámek třeba: „Náměstek, den první.“ Nově přede mnou bylo po zvolení dalších 1 460 dnů.

Přitom jste s tím ani nepočítal, po volbách jste mluvil o pozici neuvolněného radního.

Původně jsem si myslel, že náměstkem bude někdo jiný z hnutí, předpokládal jsem pro sebe neuvolněného radního, aby měl nějakou oporu v radě.

Dopadlo to tak, že už na prvním zasedání jste seznamoval zastupitele s obrysy rozpočtu...

Seznámil jsem je zejména s příjmovou stránkou rozpočtu. Velice detailně jsme probrali hospodářskou činnost, která do rozpočtu přináší zhruba 300 milionů a je to skoro o sto milionů méně než v minulém roce. Potom jsme zevrubně probrali výdajové položky a bavili jsme se samozřejmě o danostech, které nemůžeme ovlivnit, a to je změna platových tabulek od 1. září a potom samozřejmě energie.

Jak to vypadá s příjmy?

Jde zhruba o 2,8 miliardy korun. Ale ještě v nich nejsou zohledněné případné dotace. Nejvýznamnější položkou jsou daňové příjmy, zvýší se téměř o 200 milionů, i díky některým novým poplatkům, například z pobytu. Co se týká výdajů magistrátu, zapojili jsme tam opravdu jen zvýšené náklady na mzdy, energie a musíme také počítat s výrazným navýšením úrokových sazeb, protože máme mnoho úvěrů na plovoucích sazbách, což se v minulosti velice vyplácelo, ale teď bohužel ne. Nicméně to neovlivníme, protože sjednávané sazby jsou dlouholeté. Navýšení u provozních výdajů vidím asi o 60 milionů.

Kolik spolkne zvýšení platů?

U mzdových výdajů je navýšení výraznější, asi 80 milionů. Podstatně vzrostly objednávky u akciových společností. Napočítaly si optimální model financování služeb, které se od nich očekávají, a skočily skoro o čtvrt miliardy. Zjišťujeme, co z toho jsou energie a co požadavky na mzdovou valorizaci. Nemůžeme je ale podvázat, protože kdyby kvůli tomu omezily velké opravy, bude se nám to vracet jako bumerang. Chátrání majetku se ve výsledku prodražuje.

Co chystáte s úvěrem?

Částečně zřejmě budeme ještě dočerpávat úvěr, který nestihneme profinancovat v tomto roce. Jedná se tak maximálně o 70 milionů.

Úvěr z minulých let na dofinancování různých projektů umožňoval půjčit si až 450 milionů. Zbývalo 270, využijete vše?

Předpokládáme, že letos se nám podaří ještě 200 milionů z úvěru načerpat zejména tím, že bude dokončené prodloužení tramvajové trati, případně některé další, drobnější investice. Pokud by to bylo více peněz, přelily by se do příštího roku, ale protože úvěr můžeme čerpat jen do konce března, obáváme se, že je to nepříznivé období pro investice. Budeme hledat takové, které bude možné v tom období prosadit.

S jak velkými investicemi Olomouc počítá?

V návrhu investiční části rozpočtu je miliarda, která i z hlediska, jaká je absorpční kapacita odboru investic, se sníží někam k polovině. Ale i půlmiliardu musíme mít samozřejmě krytou rozpočtem.

Jak se díváte na další úvěry v budoucnu?

Už jsem deklaroval, že jsem pro, jsou nezbytné. Ke konci září máme úvěrové zatížení tuším 1,6 miliardy korun, což znamená, že jsme skoro splnili náš závazek na nižší zadlužení města. Nebylo to ale díky pečlivému splácení, jako spíš kvůli tomu, že se právě odložilo čerpání posledního úvěru. Kdyby se načerpal celý úvěr, jsme na 1,81 miliardy, což znamená, že závazek je splněný.

Asi jste spočítali, že byste se nedostali z takzvaného pásma rozpočtové odpovědnosti...

Kalkulovali jsme, že v této kategorie zůstaneme, tedy že dodržíme 60 procent zadlužení ve vazbě na čtyřletý průměr příjmů. Teď máme upravený rozpočet přes tři miliardy, takže i tím, že oproti původně schválenému narůstá mimořádnými a zapojovanými příjmy, je nastavená dobrá cesta k tomu, jak se v pásmu udržet.

Mohly by se v rozpočtu v příštích letech objevit peníze na dostavbu nové tramvajové trati a točnu na konci Schweitzerovy ulice?

Myslím, že ne, jsou před námi mnohem důležitější investice pro fungování města, ať už jde o odpadové centrum, sušárnu čistírenských kalů, možný odkup administrativní budovy Namiro, kde hrozí prodloužení nájmu o dalších deset let, přičemž už teď jsme budovu skoro zaplatili. I když také vlastnictví budovy nese provozní náklady. Měli bychom budovat investice, které následně přinášejí úspory.

Odkup budovy úřadu asi budete chtít rozhodnout co nejdříve, je to tak? Mluvilo se o nabídce ve výši zhruba až 400 milionů.

Určitě se o tom musíme bavit v rámci řešení střednědobého rozpočtového výhledu a ten budeme předkládat na březnové zastupitelstvo.

V jaké fázi jsou přípravy krajského odpadového centra?

Běží studie, která mluví o skoro půlmiliardové investici se sofistikovanou linkou s nízkými nároky na pracovní sílu. Náklady odhadované na 450 milionů jsou krytelné bez dotací, i když i s těmi se počítá. Servisní společnost odpady Olomouckého kraje oslovila všechny akcionáře (společnost tvoří obce, které spolupracují při nakládání s komunálním odpadem, pozn. red.), aby si alokovali do rozpočtu první nutnou částku. Na každého akcionáře by za obyvatele připadlo 1 500 korun, pro příští rok je zatím první požadavek na 150 korun. Město Olomouc je akcionář, zároveň si ale musíme zdůvodnit před svými občany, zda do takového projektu půjdeme. Nechali jsme si udělat posouzení variant, zda jít do projektu, udělat si ho samostatně, nebo jít na komerční bázi. Do konce roku bychom to měli mít na stole, rozhodovalo by zastupitelstvo.

Jak bude příjmově vycházet nový parkovací systém?

Aby byly příjmy transparentní, plánujeme je shromažďovat ve speciálně zřízeném fondu mobility. Tam se počítá s příspěvky 75 milionů korun ve vazbě na rozšíření zón placeného parkování o zónu C v širším městě od července a října 2023.

Pořád platí, že lidé s trvalým bydlištěm by měli za parkovací karty platit méně?

Ano, má to dvojí efekt. Kromě získání parkovacích míst pro Olomoučany je motivací i získání nových obyvatel. Ministerstvo vnitra odhaduje, že celorepublikově devět procent lidí nebydlí v místě svého udaného trvalého bydliště. V našem případě to je deset tisíc obyvatel, což je v rozpočtovém určení daní 150 milionů.

Na co je potřeba šetřit v souvislosti s plaveckým stadionem?

Je to otázka velkých oprav. Objevily se návrhy na nutné doplňující investice, jako vybudování šaten a sprch v letním areálu, dále možnost přístupu do toboganové věže také z letního areálu a také přecházení do vnitřního bazénu s pomocí čipů. Opravit potřebuje i bazénová vana, střecha a tribuny. Celá investice je odhadovaná na 350 milionů korun, což není málo.