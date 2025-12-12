Muž plnil podvodníkovy instrukce, 225 tisíc mu doručil v hotovosti pod strom

  14:12
Škodu v celkové výši 415 tisíc korun způsobil muži z Přerovska neznámý podvodník, který se zprvu vydával za správce investic. Oběť mu uvěřila a splnila všechny jeho požadavky včetně těžko vysvětlitelného ponechání velké sumy peněz na odlehlém místě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podvodník kontaktoval muže z Přerovska tento týden a sdělil mu, že z předchozích investic má na účtu zůstatek ve výši zhruba 6 až 7 tisíc euro, tedy přibližně 145 až 169 tisíc korun, a že si je může vybrat. S tím oběť souhlasila a společně se domluvili, že peníze budou poslány na účet.

„Poté spolu vedli několikahodinový rozhovor, během něhož neznámý muž podvedeného informoval a následně také instruoval, co a jak má udělat. Ten si tak do mobilu nainstaloval několik aplikací,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Na základě požadavku volajícího si měl muž přeposlat částku přes 197 tisíc korun z jednoho svého účtu na druhý, to se ale z neznámého důvodu nepodařilo. Podvodník proto oběť následně poslal do olomouckého nákupního centra Galerie Moritz, kde jí údajně měl být obnos vyplacen.

„Když muž přijel na určené místo, bylo mu telefonicky řečeno, aby ze svého účtu v bankomatu nacházejícím se v uvedeném centru vybral celkem 125 tisíc korun a vložil je do bitcoinmatu. Ten to podle pokynů udělal,“ nastínila Zajícová.

Podvodník muže naváděl přes navigaci

Poté následoval nejabsurdnější požadavek. Muž byl vyzván, aby vybral dalších 225 tisíc korun z rodinného účtu, který mu nepatřil, ale k němuž měl přístupové údaje. Po uposlechnutí se pak s penězi vydal podle pokynů do Brna na adresu, kterou mu podvodník díky získanému vzdálenému přístupu zadal do navigace.

„Po příjezdu byl přesměrován na další adresu vzdálenou asi osm minut jízdy od původního místa, kde dostal instrukci, aby hotovost zanechal pod stromem. To muž splnil a poté odjel,“ sdělila mluvčí.

Výše škody se ovšem nakonec zastavila až na částce 415 tisíc korun, muž totiž následujícího dne zjistil, že si podvodník na jeho jméno ještě sjednal dva úvěry a o třetí se neúspěšně pokusil.

„Policisté z Lipníku nad Bečvou, kam přišel poškozený všechny okolnosti oznámit, případ zaevidovali a postoupili na oddělení hospodářské kriminality, které se jím bude zabývat,“ uzavřela Zajícová.

