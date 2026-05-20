Žena narazila na inzerát nabízející zmíněné služby v lednu na jedné ze sociálních sítí.
„Slovo dalo slovo a poškozená si s neznámou osobou sjednala ústní smlouvu na poskytnutí těchto služeb. Konkrétně se jednalo o rituály obdaření láskou, zajištění hojnosti a zhodnocení financí, za které v průběhu ledna zaplatila v různých částkách necelých 35 200 korun,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.
„V únoru pak rituály pokračovaly a žena za ně zaplatila další sumy, tentokrát již mnohem vyšší. Celkově šlo o 373 tisíc korun. V březnu se situace opakovala a za prapodivné praktiky odeslala žena dalších 335 tisíc,“ dodala.
Podvedená přitom posílala nemalé částky člověku, kterého naživo nikdy neviděla, neboť zmíněné rituály jí poskytoval „na dálku“. Protože se však žádný efekt – kromě stále se tenčícího bankovního konta – nedostavoval, požádala žena na konci března o vrácení peněz.
Poskytovatel údajných magických služeb ovšem prokázal, že disponuje minimálně jednou prokazatelnou dovedností. Ženě totiž sice vrátil necelých 100 tisíc korun, současně ji ale přesvědčil, že je nutno v rituálech pokračovat. Dubnový účet za ně následně dosáhl výše 225 tisíc, květnový pak 247 tisíc.
Slibovaná láska, hojnost a finance se ovšem stále nedostavovaly, a zákaznice proto znovu požádala o vrácení peněz. Druhá strana na to ovšem reagovala požadavkem na zaslání další sumy. Tentokrát už to však žena odmítla a vyrazila za policisty. Ti nyní případ vyšetřují jako trestný čin podvodu.
Policie znovu apelovala, aby lidé neposílali peníze, zvláště pak větší sumy, neprověřeným poskytovatelům jakýchkoliv služeb. S odhalováním podvodů může pomoci i web panprokoukl.cz, kde lze zadat do chatu informace z inzerátu, jež budou následně vyhodnoceny. Web rovněž upozorní na případná rizika a poradí, jak se nestát obětí podvodu.