Kašparovy ilustrace Babičky učarovaly i Myslbekovi. Jsou to perly, prohlásil

„Dokonce se tehdy říkalo, že kdo nečetl Babičku s Kašparovými ilustracemi, je o hodně ochuzen,“ připomněl před lety šumperský historik František Spurný.

Adolf Kašpar se narodil v rodině bludovského kupce v roce 1877. Poté, co její krám do základů vyhořel, se rodina přestěhovala do Olomouce, kde Kašpar vychodil měšťanku, absolvoval nižší gymnázium a poté učitelský ústav.