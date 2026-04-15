Hanebné zastřelení dvou vzácných ibisů zůstane bez trestu

Za loňské zastřelení dvou vzácných ibisů hnědých na Choryňských rybnících u Hustopečí nad Bečvou na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje, které loni ochránci přírody označili za mezinárodní ostudu, zřejmě nikdo potrestán nebude. Policie totiž případ odložila, jelikož se jí viníka nepodařilo vypátrat.
Zastřelený vzácný ibis hnědý na rybníku Velká Choryně. (listopad 2025) | foto: archiv ornitologů

Detail smrtelné rány ibise hnědého. (listopad 2025)
„Věc byla odložena, neboť se prozatím nepodařilo zjistit totožnost případného pachatele,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Petr Jaroš.

Střelec porušil zákon nejen samotným zabitím zvířat, ale navíc také tím, že k tomu použil zakázané střelivo.

„Analýza materiálového složení brokových projektilů odebraných z těl ptáků prokázala, že se jednalo o broky olověné. Jejich používání je přitom v mokřadech a jejich okolí, kam spadají i Choryňské rybníky, zakázáno nařízením REACH,“ sdělila redakci mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká.

Výskyt čtveřice ibisů hnědých na Moravě byl ornitologickou senzací, která přilákala davy nadšených pozorovatelů z celé republiky. Měla ale krátké trvání, za pár dní ptáci zmizeli a těla dvou z nich byla posléze nalezena v blátě. Pitva potvrdila domněnku po prvotním hledání, že byli zastřeleni.

„Zástřel ibisů hnědých, kteří se v Česku vyskytují jen velice vzácně v době tahu, představuje obrovskou ztrátu pro přírodní bohatství a biodiverzitu. Především je to však hanba pro zdejší region a mezinárodní ostuda,“ okomentoval v listopadu incident například Václav Tomášek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Zatímco v okolních státech jsou tito ohrožení ptáci silně chránění a třeba na Slovensku pro ně budují ptačí oblasti, kde mohou nerušeně hnízdit a vyvádět mladé, my je tu střílíme,“ dodal.

V diskusích obviňovali myslivce

Po zastřelení ptáků se na sociálních sítích objevily spekulace, že ibisy mohli zastřelit myslivci, kteří měli mít v inkriminované době hon. Místní i okolní myslivecká sdružení to ale odmítla s tím, že tou dobou se žádný hon nekonal.

„Dezinformace, že za tím stojíme my a že jsme měli zrovna hon, mě naštvaly. V tu dobu jsme tam vůbec nebyli a žádné akce jsme se neúčastnili. Na lov kachen v daném období chodíme na večerní čekané. Tentokrát to ale nemělo smysl, rybník byl vypuštěný,“ zdůraznil v listopadu Michal Vrána, předseda Mysliveckého spolku Stráž Choryně, jenž má v lokalitě rybníků honitbu.

Ibis hnědý je tmavě hnědý pták se zeleným leskem na křídlech. Disponuje dlouhým, zahnutým zobákem, pomocí kterého loví drobné vodní živočichy. Ze všech ibisovitých ptáků má největší záběr rozšíření, který zahrnuje území na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. Na střední Moravě se naposledy objevil v květnu 2023 na Záhlinických rybnících.

„Před tím se tu objevil před pěti lety, takže se dá říci, že se tu ptáci objevují častěji. Ale také se může stát, že se tu dalších pět let neobjeví,“ upozornil ornitolog Jiří Šafránek. V Česku se podle něj na konci podzimu mohli objevit omylem.

„Jsou to teplomilní ptáci a s tím, jak se ochlazuje, jim instinkt velí stáhnout se někam do jižní Evropy. Občas se však stane, že si nějaký teplomilný pták splete cestu a vydá se místo na jih na sever,“ vysvětlil Šafránek.

26. listopadu 2025
15. dubna 2026  16:51

