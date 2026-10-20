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Pozorování rušíme, nefunguje dalekohled. Prostějov postaví novou, moderní hvězdárnu

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  5:30
Takto by podle vizualizace měla vypadat nová hvězdárna v Prostějově.

Takto by podle vizualizace měla vypadat nová hvězdárna v Prostějově. | foto:  DOXA Architekti

Vizualizace vnitřních prostor nové hvězdárny v Prostějově.
Stávající podoba prostějovské hvězdárny, která půjde k zemi. (Říjen 2026)
Italský výtvarník Patrizio Anastasi pracoval na velkoplošné malbě (muralu) na...
Italský výtvarník Patrizio Anastasi pracoval na velkoplošné malbě (muralu) na...
5 fotografií
Už více než měsíc je pro veřejnost uzavřená oblíbená hvězdárna v prostějovských Kolářových sadech. Příští rok ji dělníci zbourají. Nahradí ji moderní areál s planetáriem, observatoří a exteriérovým kinem za 390 milionů korun.

Původně se počítalo s rekonstrukcí současného objektu. Zlom přinesla architektonická soutěž vypsaná krajem v roce 2022, kdy vítězný návrh košického ateliéru DOXA přišel místo rekonstrukce s úplnou novostavbou.

Obnova stávající budovy podle tohoto řešení nedávala smysl ani ekonomicky. Nová hvězdárna bude mít jedno podzemní a tři nadzemní podlaží, pojme 200 lidí. Kromě observatoře a pozorovatelny nabídne planetárium, počítačovou laboratoř, přednáškovou místnost, výstavní prostor a exteriérové kino.

„Součástí stavby je i vytvoření expozice času, dodávka interiérového vybavení, dalekohledů, technologie planetária a náhradní sadová výsadba,“ vyjmenovala Eva Knajblová, mluvčí Olomouckého kraje, který je zřizovatelem Muzea a galerie v Prostějově.

Hejtmanství nyní připravuje výběr generálního dodavatele. Výběrové řízení má trvat až do konce roku, podpis smlouvy kraj předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2027.

Takto by podle vizualizace měla vypadat nová hvězdárna v Prostějově.
Vizualizace vnitřních prostor nové hvězdárny v Prostějově.
Stávající podoba prostějovské hvězdárny, která půjde k zemi. (Říjen 2026)
Italský výtvarník Patrizio Anastasi pracoval na velkoplošné malbě (muralu) na fasádě Hvězdárny Prostějov v Kolářových sadech. Akce byla součástí 60. výročí založení hvězdárny a konala se jako součást Street Art Festivalu Olomouc. Na snímku hotové dílo.
5 fotografií

Demolice a následná stavba mají začít ve druhém čtvrtletí příštího roku. Výstavba podle Knajblové zabere dva roky. Z předpokládaných 390 milionů korun má část pokrýt evropská dotace. Olomoucký kraj získal na projekt z programu IROP více než 63,1 milionu korun.

Současnou hvězdárnu stavěli Prostějované v takzvané Akci Z v letech 1955 až 1962. Podle mluvčí Muzea a galerie v Prostějově Renaty Janečkové už budova přestala vyhovovat technicky i vybavením. „Od té doby se s těmi systémy a mechanismy nic nedělo. Byly vyrobené na míru a pouze se udržovaly v chodu, ale nemodernizovaly se,“ podotkla.

Podle ní se tak v poslední době stávalo, že technika, jako jsou dalekohledy nebo odkrývání střechy hvězdárny, nefungovala. „Některá pozorování Slunce se rušila ne kvůli tomu, že by bylo zataženo, ale proto, že nastala technická závada,“ dodala Janečková s tím, že zastaralý byl i přednáškový sál stávající hvězdárny.

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Astronomické aktivity v Prostějově ale nekončí. Programy pro školy i veřejnost se přesunuly do hlavní budovy muzea na náměstí T. G. Masaryka. „Místnost jsme přizpůsobili hvězdárenskou tapetou se souhvězdím tak, aby prostředí bylo komfortní, a budeme nadále pokračovat v programech,“ přiblížila mluvčí muzea s tím, že edukátoři budou využívat čtyři přenosné dalekohledy z hvězdárny, které v Prostějově zůstanou.

Šéf hvězdárny končí

Naopak hlavní dalekohled už ve městě není, podle Janečkové jej převzala hvězdárna v Úpici na Trutnovsku. Muzeum chce zachovat také večerní pozorování. Jednou z variant je přesunout je do nedalekého Kostelce na Hané. V průběhu října chce ve čtyřech pátečních termínech vyzkoušet pozorování u Červeného domku Petra Bezruče. Pokračovat mají rovněž astronomické přednášky a dětské kroužky Gemini a Hvězdárníček.

„Edukační činnost bude probíhat až do odevzdání budovy k demolici,“ ujistila mluvčí kraje. Úplně zavřená stará hvězdárna až do demolice nebude. Po dokončení vyklízení chce muzeum pořádat pravidelné prohlídky, během nichž lidé poznají historii objektu, nahlédnou do jeho prostor a seznámí se s návrhem nové budovy. Podle možností je mají doplňovat pozorování Slunce či večerní oblohy pomocí přenosných dalekohledů před hvězdárnou.

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Změnu přinese uzavření budovy také personálně. Ve funkci končí dosavadní vedoucí hvězdárny Rudolf Novák a muzeum za něj během provizorního provozu nebude hledat nového odborného vedoucího. Od 1. října útvar dočasně povede Janečková, která má v muzeu na starosti marketing a vzdělávání.

Zůstanou pod ní dva edukátoři a odborná astronomická činnost bude až do vytvoření nového týmu v útlumu. Prostějovské muzeum chce pozici vedoucího zachovat v organizační struktuře, aby ji před otevřením nové hvězdárny mohlo znovu obsadit odborníkem. Novák se k důvodům svého odchodu vyjadřovat nechtěl.

30. srpna 2021
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