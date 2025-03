Do země zatlučou zábrany, zamezí mísení vody mezi jezerem a místem havárie

„Larseny jsou železné zábrany, které by se měly instalovat na břehu jezera tak, aby zamezily prostupu vody z jezera do výkopů a zase zpět. Budou zatlučeny do země,“ nastínil šéf hustopečských rybářů Stanislav Pernický.

„Měly by být vysoké až osm metrů, dostat by se tak měly hluboko až do podloží, tudíž by podzemní vodu v podstatě odstavily a zamezily vstupu do jezera,“ dodal.

Určitě ovšem podle něj nebudou po celé délce místa havárie, které je dlouhé zhruba 350 až 400 metrů. „Kdyby však byly instalovány alespoň v části, kde byly nejhorší výsledky, tak budu nesmírně rád,“ podotkl Pernický s tím, že by zábrany mohly být instalovány o tomto víkendu.

Jezero je asi sto metrů od kolejí, kde vagony s benzenem havarovaly a od kontaminace jej chrání norné stěny a sorpční hady, další přibyly na místo podle požadavků České inspekce životního prostředí.

Rybáři s hasiči po havárii zastavili vodoteč kolem místa havárie do jezera a zaslepili přepad z horního jezera do spodního, aby voda nepostupovala. Také zaslepili výusť ze spodního jezera šest západ, aby voda nemohla odtékat do Bečvy.

V neděli rybáři rovněž preventivně vylovili metrák ryb z takzvané zátrže pod jezerem šest západ, kam po opatřeních nepřitékala voda. „Převezli jsme je do čistého prostředí, zbytek odlovíme v úterý, aby žádná ryba nepřišla nazmar,“ doplnil Pernický.

Koncentrace jsou zatím stále pod limity

Podle rybářů hodnoty benzenu v jezeru podle posledních analýz odebraných vzorků vykazují mírné zvýšení, zdaleka ale nedosahují vysokých hodnot z minulé středy.

„Není tedy žádný důvod k panice, ale také žádný důvod k jásání,“ shrnul Pernický na webu organizace. Zaznamenán nebyl ani žádný úhyn ryb.

Kvalitu vody sleduje také Povodí Moravy, v pěti profilech monitorují jeho odborníci řeku Bečvu. „Dosavadní výsledky analýz koncentrací benzenu jsou výrazně pod limitní hodnotou pro povrchové vody,“ řekla mluvčí státního podniku Jana Kučerová.

Minulý týden zástupci povodí navíc provedli v úseku řeky Bečvy pod místem havárie, mezi obcemi Hustopeče nad Bečvou a Ústí, kontrolní sledování bezobratlých v toku.

„Společenstvo bezobratlých nevykazuje žádné odchylky od běžného stavu v tomto období. Byly zastoupeny očekávané skupiny organismů v dostatečné rozmanitosti i početnosti a bez známek negativního ovlivnění jejich vitality,“ shrnula mluvčí.

28. února 2025