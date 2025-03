U Hustopečí zbývá přečerpat benzen ze čtyř cisteren, začalo bagrování zeminy

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Zbývá přečerpat čtyři cisterny, dnes budou pokračovat práce na jejich otevření a odvětrání. V pondělí se podařilo odvětrat jednu cisternu, záleží při tom totiž na počasí. Pokud teplota klesne pod pět stupňů, benzen mění skupenství a páry padají opět k zemi,“ uvedl mluvčí hasičského sboru Správy železnic Martin Kavka.

Kromě toho podle něj krajští hasiči zahájili práce na odtěžení pravděpodobně kontaminované zeminy v blízkosti tratě.

„Hasiči Správy železnic budou v úterý demontovat stožáry trakčního vedení pro likvidaci nepojízdných cisteren,“ doplnil Kavka.

Podle mluvčí hasičského sboru Olomouckého kraje Lucie Balážové si dnes hasiči místo zásahu rozdělili na tři úseky.

„První je pod Správou železnic, půjde o nakolejování vozů, u nichž je to možné, ty se budou poté postupně odvážet. Na druhém úseku budeme pracovat my, nyní se začne pokládat pěna kolem sloupů trakčního vedení, které byly poškozeny požárem a jsou položeny jak přes trať, tak i některé vagony. Budeme je postupně odstraňovat,“ nastínila.

Povrchové vody kontaminované nejsou

Na třetím úseku se hasiči zaměří na ochranu životního prostředí, práce se budou soustředit na přilehlý rybník a potok. Podle navrhovaných opatření hydrogeologa udělají hasiči v tomto místě přerušovaný zářez v prostoru pole mezi tratí a jezerem a to do hloubky hladiny spodní vody.

Odborníci tak budou moci zjišťovat přítomnost případných chemikálií a jejich vsakování. Podle Balážové zůstávají v oblasti stále v platnosti vydaná bezpečnostní opatření.

„Do odvolání platí stejný režim a to nevětrat. Zásah stále probíhá a to v nebezpečném prostředí s nebezpečnou látkou,“ podotkla.

Situace po havárii nákladního vlaku s benzenem, který havaroval a začal hořet v pátek u Hustopečí nad Bečvou a její dopad na životní prostředí..(2. březen 2025)

Dopady na životní prostředí po havárii cisteren s toxickým benzenem řeší Česká inspekce životního prostředí.

„Benzen snadno proniká do půdních vrstev a může proto kontaminovat také podzemní vody. V nejbližším okolí havárie proběhne podrobná analýza podzemních vod, kterou by měla zajistit odborně způsobilá osoba. Kontaminované zeminy by měla následně odstranit sanační firma,“ uvedla inspekce na svém webu.

O způsobu jejich odstranění bude rozhodnuto po analýze odebraných vzorků, plán vzorkování se v současné době připravuje. V povrchových vodách zatím inspektoři nadlimitní koncentraci benzenu nezaznamenali.

Zasahovaly stovky hasičů, vrtulník i robot

Zásah u Hustopečí se zařadí k největším v historii regionu. Na místě už se postupně vystřídaly stovky hasičů, v době hlavní části akce během masivního požáru v pátek zasahovalo 38 profesionálních a dobrovolných jednotek s 60 kusy techniky. Zapojil se i policejní vrtulník, jenž hasil ze vzduchu s pomocí bambi vaku.

Hasičský sbor Slovenské republiky zase zapůjčil dvě velkokapacitní cisterny o objemech 21 tisíc litrů a hasicího robota Colossus ovládaného na dálku a vybaveného termovizí. Nasazena je rovněž mobilní chemická laboratoř, která sleduje hodnoty škodlivin v ovzduší. Ty nepřekročily limity.

Souhrn škod se předběžně vyšplhal na více než čtvrt miliardy korun. „Na 100 milionů byla předběžně odhadnuta škoda na životním prostředí, dalších přibližně 75 milionů je škoda na infrastruktuře a 50 milionů na vlakové soupravě,“ shrnul v pondělí mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Chemička DEZA z Valašského Meziříčí pak vyčíslila škodu na převáženém benzenu, který pocházel z její produkce a vlak ho vezl odběratelům, řádově na několik desítek milionů.

K obřímu požáru došlo poté, co se ze zatím neznámé příčiny od lokomotivy za jízdy odpojily vagony a došlo k vykolejení části z nich a úniku chemikálie minimálně z jedné cisterny. Vysoce hořlavá látka poté vzplála. Oheň nakonec zasáhl 15 ze 17 cisteren, část z nich byla doslova rozmetána explozemi.