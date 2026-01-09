V Hustopečích začne v srpnu druhá etapa sanačních prací, zabrání šíření benzenu

„Během ledna bude vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektu druhé etapy a v průběhu dubna je plánováno vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Náklady na tuto etapu vyplynou z výsledků těchto výběrových řízení,“ nastínila Kristýna Hanušová, mluvčí státního podniku Diamo, který sanaci zasažených pozemků převzal loni v listopadu.
Druhá etapa má z místa dostat co nejvíc benzenu a zabránit tomu, aby se dál šířil. Součástí druhé fáze tak bude pokračující čerpání a čištění podzemních vod, budování dalších sorpčních bariér s koloidním aktivním uhlím i aplikace moderních sanačních metod přímo v místě znečištění, například chemické oxidace a biologického rozkladu kontaminantů.
Počítá se s odsáváním a dekontaminací půdního vzduchu a s podporou termální desorpce, tedy zahřívání hornin, které umožní uvolnění benzenu z půdy. Následovat pak má odtěžení nejvíce zasažených svrchních zemin.
|
Sanaci benzenu u Hustopečí převezme podnik Diamo, na jezeře už lze opět rybařit
Likvidaci následků havárie stále provádí společnost Dekonta, jež se sanace území ujala hned po ekologické havárii.
„Z výsledků prováděného monitoringu okolních povrchových vod a ovzduší je možné konstatovat, že sanační práce probíhají úspěšně, nedochází k překračování stanovených limitů v povrchových vodách a ovzduší na sanační lokalitě a v jejím okolí,“ uvedla mluvčí Diama.
Vlastníci zasažených pozemků jsou v nejistotě
Státní podnik současně na konci uplynulého roku oslovil majitele zasažených pozemků. „Byli kontaktováni dopisem. Zároveň bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovení znaleckých posudků na ocenění pozemků, jichž se sanace týká,“ doplnila Hanušová.
Podle Zdenka Vahaly, jenž část těchto pozemků před havárií obhospodařoval, šlo zatím jen o informační dopis. „Pozemky v dotčené zóně tam od té doby leží ladem,“ řekl s tím, že v úvahu přichází odkup nebo směna. Mezi vlastníky podle něj už panuje napětí. „Trvá to již dlouho, za měsíc a půl už to bude rok,“ podotkl.
|
Po devíti měsících konec omezení. Trať u Hustopečí je opravena, stála 110 milionů
Nehoda, která nemá v historii Česka obdoby, se stala loni 28. února, kdy nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1 020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou, neboť na výhybce více než dvojnásobně překročil povolenou rychlost.
Většinu ze 17 vykolejených vagonů následně zachvátil požár. Podle posledních odhadů uniklo do životního prostředí zhruba 250 tun chemikálie, do konce listopadu loňského roku bylo z lokality odstraněno více než 130 tun, uvedla Česká inspekce životního prostředí.
Policie nehodu nadále vyšetřuje. „Stále čekáme na doručení dvou znaleckých posudků, které se týkají zjištění příčiny havárie vlakové soupravy,“ sdělila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Posun v případu lze podle ní očekávat zhruba na konci února.
|
28. února 2025