Farmář z Přerovska u soudu odmítl, že by nechal zvířata ve výkalech a hlady

Padesátiletý zástupce farmy, která se nachází nedaleko Hustopečí nad Bečvou, podle žalobce Iva Krobota týral zvířata zvlášť trýznivým způsobem a způsobil smrt. Čelí tak hrozbě přísnějšího trestu až tří let vězení a také zákazu činnosti.

„Obžalovaný jako osoba zodpovědná za chov zvířat na statku farma Kozí hrádek nezajistil od přesně nezjištěné doby do února 2020 vyhovující podmínky pro chov zvířat, zejména skotu,“ uvedl žalobce a popsal, že výběh byl pokryt souvislou vrstvou bahna a výkalů až do výšky třicet centimetrů bez jakékoli podestýlky.

„Zvířata měla hladem propadlá břicha, těla měla znečištěna bahnem a výkaly. Zřetelné bylo velké vyčerpání skotu, který usínal vestoje, i úbytek hmotnosti zvířat,“ uvedl Krobot.

Muž se před soudem zodpovídá i z podezření, že měl podíl na úhynu telete nalezeného na farmě, podle žalobce nezajistil totiž odpovídající místo pro březí krávu.

„Ponechal ji ve venkovním ohrazení výběhu, kde došlo k porodu živého telete, které zapadalo do vrstvy bahna a výkalů, a kde se nemohlo postavit a napít od matky, a které nakonec zemřelo dehydratací,“ uvedl žalobce. Žaloba je podle něj podepřena fotodokumentací i videem zajištěným při kontrole veterinární správy a policie.

Pravidelně se krmilo i uklízelo, říká farmář

Graca před soudem vše popřel. Podle něj kontrola krajské veterinární správy nebyla provedena podle zákona. Hájil se tím, že loni v únoru bylo kvůli vydatným srážkám ve výběhu mokro, a byl proto rozšlapaný.

„Zvířata ale měla přístup do stájí, kde se pravidelně uklízelo. To, že by byla hladová, není pravdou, krmilo se ráno a odpoledne. V době razie veterináři záměrně krávy drželi venku a nepustili je dovnitř, kde už byly stáje uklizené,“ tvrdil dnes u soudu Graca.

„Zvířata zanedbaná nebyla, všechna přežila. Je to výmysl k pošpinění jména naší farmy,“ dodal. K uhynulému teleti uvedl, že šlo o předčasný porod a jalovice neměla vyvinuté vemeno. Ze smrti viní veterináře, který prý na místě zvířeti nepomohl.

Výpověď obžalovaného podpořili zaměstnanci farmy. Uvedli, že kvůli rozbahněnému výběhu natáhli elektrické ohradníky, ale při kontrole je krávy přetrhaly a zvířata se ocitla v největším bahně.

Verzi žalobce naopak potvrdily zaměstnankyně hranického úřadu, které byly u kontroly, i Miroslav Lakomý z krajské veterinární správy.

„V kotcích to vypadalo velice tristně, na podlahách se nacházel pouze trus bez podestýlky. Podklad výběhu byl komplexně rozbahněný, nebylo tam ani jedno suché místo,“ vypověděl svědek.

Na místě našel už chladné tělo telete. „Ve výběhu jsem se doslova brodil bahnem,“ podotkl Lakomý. Zástupce krajské veterinární správy upozornil i na to, že v době kontroly nesouhlasil počet evidovaných zvířat, na farmě jich byla jen zhruba polovina.

Farma přišla o prestižní ocenění

Na případ upozornila loni v únoru Státní veterinární správa (SVS), jež chovateli uložila pokutu 45 tisíc korun za porušení veterinárního zákona.

„To spočívalo v tom, že chovatel měl den před kontrolou přemístit na Slovensko 13 kusů skotu, 45 koz a devět ovcí, aniž by si před přesunem vyžádal veterinární osvědčení,“ nastínil Petr Majer z tiskového odboru SVS.

Dva měsíce po kontrole Státní zemědělský intervenční fond odebral farmě ocenění Klasa a Regionální potravina, což je nejprestižnější státní ocenění potravin, které může získat pouze omezený počet produktů z daného kraje. Důvodem bylo podle fondu právě porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Graca vše už tehdy odmítl s tím, že kontrola včetně protokolu je vylhaná a podvodná, a chce se bránit u soudu. Státní veterinární správu obvinil, že se mu mstí za nahlášené podvody v odběru krve u koz, což úřad odmítl.