Rok a půl po benzenové havárii. Navzdory testům lidé v Hustopečích vodě nevěří

Ačkoliv 18 měsíců po havárii vlaku s více než tisícovkou tun toxického benzenu bezprostřední nebezpečí díky úsilí záchranářů a odborných firem už pominulo, následky vážné katastrofy jsou v okolí Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku stále citelné. Jak zjistila redakce iDNES.cz, mezi obyvateli strach rozhodně nezmizel.
„Velké obavy panovaly hned po havárii, jsou tu stále a ještě dlouho budou. Lidé se bojí o ovzduší, vodu, půdu. Je to obrovský zásah do přírody,“ shrnuje starostka městyse Júlia Vozáková (KDU-ČSL).
Ryby, co jsme v srpnu lovili, byly naprosto zdravé, v super kondici.
Stanislav Pernickýpředseda místní organizace Českého rybářského svazu