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Rok a půl po benzenové havárii. Navzdory testům lidé v Hustopečích vodě nevěří

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  15:00

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Pohled na místo u Hustopečí nad Bečvou, kde došlo k havárii vlaku převážejícího toxický benzen, po 18 měsících. (září 2026) | foto: Daniel Vachek, MF DNES

Ačkoliv 18 měsíců po havárii vlaku s více než tisícovkou tun toxického benzenu bezprostřední nebezpečí díky úsilí záchranářů a odborných firem už pominulo, následky vážné katastrofy jsou v okolí Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku stále citelné. Jak zjistila redakce iDNES.cz, mezi obyvateli strach rozhodně nezmizel.

„Velké obavy panovaly hned po havárii, jsou tu stále a ještě dlouho budou. Lidé se bojí o ovzduší, vodu, půdu. Je to obrovský zásah do přírody,“ shrnuje starostka městyse Júlia Vozáková (KDU-ČSL).

Ryby, co jsme v srpnu lovili, byly naprosto zdravé, v super kondici.

Stanislav Pernickýpředseda místní organizace Českého rybářského svazu

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Rok a půl po benzenové havárii. Navzdory testům lidé v Hustopečích vodě nevěří

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Pohled na místo u Hustopečí nad Bečvou, kde došlo k havárii vlaku převážejícího...

Ačkoliv 18 měsíců po havárii vlaku s více než tisícovkou tun toxického benzenu bezprostřední nebezpečí díky úsilí záchranářů a odborných firem už pominulo, následky vážné katastrofy jsou v okolí...

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