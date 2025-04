Těžba zeminy u Hustopečí není možná. Odpařující se benzen může zabíjet lidi

V ohnisku kontaminace tento týden začala zkušební těžba kontaminované zeminy. Inspekce ve spolupráci s hasiči a sanační společností měřila koncentrace benzenu v ovzduší, aby bylo možné vyhodnotit, zda je s ohledem na bezpečnostní a zdravotní rizika těžbu a odvoz zeminy možné provést.

„Oddělení kontaminace larsenovou stěnou je podstatným krokem, který nám umožní plně přejít do sanační fáze. Na místě jsou momentálně konaná veškerá opatření, která jsou z technických a bezpečnostních hledisek možná. Odtěžba zeminy dle nových analýz není v současné době účelná, a po provedení úvodních bezpečnostních zkoušek můžeme téměř s jistotou říci, že není ani možná. Benzen ze zeminy odtěkává příliš rychle a může ohrozit zdraví i životy zasahujících zaměstnanců,“ uvedl Bejček.

Oblast kontaminovanou benzenem ohraničí a izolují takzvané štětovnice, tedy ocelové profily v délce 700 metrů. Je to více než trojnásobek původně plánované délky. Dosud odborníci štětovnice na místě instalovali v délce přes 300 metrů. Ocelové profily, které firma instaluje do hloubky sedmi metrů, budou stát nejen v prostoru mezi kolejištěm a jezerem, ale ohraničit by měly dokola celé ohnisko znečištění.

Ve vodní nádrži číslo 6, která se nachází v těsné blízkosti havárie, se v prvním dubnovém týdnu výrazně snížila koncentrace benzenu. „Hodnoty, které jsou stále nadlimitní, klesly na 50 - 100 mikrogramů na litr, což je až desetinásobné snížení oproti předchozímu týdnu. I přesto je situaci nutné nadále intenzivně monitorovat,“ uvedla ČIŽP. Povolený limit hodnoty benzenu je 50 mikrogramů na litr.

Naprostá většina benzenu se nachází na hladině podzemní vody, v půdě zůstalo pouze malé množství. „Aby bylo možné kontaminované podzemní vody čerpat ve větším objemu, což je nyní prioritou, budou tyto vyčerpané podzemní vody na místě čištěny filtrací pomocí kontejnerů s aktivním uhlím,“ uvedla inspekce Následně vyčištěnou vodu vrátí v místě zásahu zpět do půdy, aby se zvýšila účinnost promývání kontaminované zeminy, vysvětlila ČIŽP.

Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) vyhlásil v pátek zákaz vstupu do okolí místa havárie. Nařízení platí do odvolání a má usnadnit zasahujícím složkám práci při odklízení následků havárie a také snížit zdravotní rizika pro osoby, které by se tam pohybovaly. Kvůli havárii cisteren s benzenem v prostoru hustopečského nádraží platí od pátku minulého týdne v oblasti stav nebezpečí, platit má do 27. dubna. Opatření má umožnit rychlejší likvidaci následků ekologické havárie.