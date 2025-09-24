V Hustopečích nad Bečvou skončil stav nebezpečí, stále ale platí řada omezení

  11:15
V Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku dnes končí stav nebezpečí, který v oblasti platil kvůli likvidaci následků únorové nehody vlaku vezoucího toxický benzen od 28. března. Vyhlásila ho a opakovaně prodlužovala vláda na žádost olomouckého hejtmanství. Po zrušení opatření však v oblasti stále řada omezení platí, přístupná nebude ani cyklostezka u místa havárie.
Pohled na místo havárie vlaku vezoucího toxický benzen u Hustopečí nad Bečvou z druhé poloviny července 2025.

Pohled na místo havárie vlaku vezoucího toxický benzen u Hustopečí nad Bečvou z druhé poloviny července 2025. | foto: HZS Olomouckého kraje

Pohled na místo havárie vlaku vezoucího toxický benzen u Hustopečí nad Bečvou z...
Pohled na místo havárie vlaku vezoucího toxický benzen u Hustopečí nad Bečvou z...
Pohled na místo havárie vlaku vezoucího toxický benzen u Hustopečí nad Bečvou z...
Na vyčištění podzemní vody od benzenu byly do Hustopečí nad Bečvou přivezeny...
Kvůli příznivému vývoji likvidace ekologické havárie, kdy se podařilo situaci stabilizovat a téměř se přestal objevovat benzen na hladině podzemní vody, prodlužování stavu nebezpečí nedoporučila ani Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Vyhlášení stavu nebezpečí umožňuje rychlejší organizaci sanace zamořené půdy a vody.

„Místo už například nebude hlídat policie, staveniště si bude muset zabezpečit firma odstraňující havárii, nejsou za nás potřeba už v takovém rozsahu hasiči, rušíme režim krizových štábů,“ nastínil hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Podle starostky městyse Júlie Vozákové jsou však nadále v platnosti opatření, která byla vydána v návaznosti na stav nebezpečí.

„Nebudeme stále moci využívat úsek cyklostezky, neboť budou v místě pokračovat sanační práce. Lidé nebudou moci stále čerpat v této oblasti vodu a nějakým způsobem ji užívat, bude stále probíhat monitoring, byť v menším režimu,“ shrnula.

Dál platí omezení pohybu i zákaz rybolovu

Omezení platí nadále i pro rybáře. „Stav nebezpečí je sice zrušen, ale volnější to pro nás nijak nebude, stále platí opatření obecné povahy. To vymezuje perimetr, kde je zákaz vstupu, vjezdu, pohybu a pobytu,“ sdělil šéf hustopečských rybářů Stanislav Pernický.

Lidé tak k chatám mají přístup, pohybovat se však nadále musejí tři metry od vody. „Pokud se to nezmění, nadále bude platit zákaz rybolovu,“ dodal Pernický.

Náklady na sanaci benzenu v Hustopečích do podzimu překročí čtvrt miliardy

Na likvidaci ekologické havárie, kterou má na starosti firma Dekonta, nemá ukončení stavu nebezpečí žádný vliv. Sanační práce minulé pondělí na dva týdny přerušili odborníci kvůli analýze výsledků dosavadní sanace.

„Sanace byla od 15. září dočasně přerušena, aby bylo možné získat klíčové podklady pro navržení dalších navazujících sanačních prací - ověřit množství zbytkového benzenu uvnitř i vně štětovnicové stěny a prověřit hydrogeologické podmínky,“ nastínila mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

28. února 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Vzhledem k tomu, že potřebné vzorky již byly odebrány, v sanačních pracích se bude ode dneška znovu pokračovat. Po vyhodnocení získaných dat bude zahájena příprava další etapy prací na lokalitě,“ doplnila.

Lidé z okolí se zajímají o kompenzace

Nehoda, která nemá v historii České republiky obdoby, se stala 28. února před polednem, kdy nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1 020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou kvůli výrazně překročené povolené rychlosti.

Vlak s benzenem do výhybky vlétl víc než dvojnásobkem povolené rychlosti

Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár, některé shořely se svým nákladem úplně, některé zčásti, nezasažené byly jen dvě poslední cisterny. Karcinogenní benzen se dostal do půdy, zasáhl i pozemky soukromých majitelů.

„Majitelé pozemků, kteří je již půl roku neužívají, se nás dotazují, zda budou muset platit daň a zda získají nějaké kompenzace. Dotazovali jsme se ministerstva zemědělství, ale zatím žádná vyjádření k tomu nemáme,“ předestřela starostka Hustopečí nad Bečvou.

Podle posledních odhadů sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 tun benzenu. Případ prověřuje policie, dosud nikoho neobvinila, příčiny nehody vyšetřuje rovněž Drážní inspekce.

11. března 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
24. září 2025  11:15

