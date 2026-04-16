Sanace benzenu u Hustopečí už stála přes 300 milionů, druhá etapa bude ještě dražší

Náklady na druhou etapu sanace území zasaženého toxickým benzenem po loňské nehodě vlaku u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku odhaduje státní podnik Diamo zhruba na 380 milionů korun. Konečná částka bude záviset na výsledku výběrového řízení. Dosavadní odstraňování následků ekologické havárie, která nemá ve světě obdoby, si vyžádalo přes 300 milionů.
Pohled na místo u nádraží v Hustopečích nad Bečvou, kde pokračuje sanace toxického benzenu. Chemikálie místo kontaminovala po nehodě vlaku, který zde vykolejil na konci února 2025 a poté vypukl mohutný požár. (15. dubna 2026) | foto: Luděk Peřina, ČTK

První etapa sanace má skončit na konci srpna, druhá by měla začít v září a trvat dva roky. Její součástí bude mimo jiné odtěžení kontaminované zeminy.

„Druhá etapa, která se bude soutěžit, má rozpočtové náklady zhruba 380 milionů korun. Konečná cena se bude odvíjet podle vítěze výběrového řízení,“ uvedl Pavel Vostárek ze státního podniku Diamo, který loni na podzim převzal řízení sanačních prací. Zhotovitel má být vybrán do konce června.

Diamo od převzetí řízení prací investovalo do sanace asi 46 milionů. Náklady zatím hradí z výnosů určených na zahlazování následků hornické činnosti.

„Dělá si stát srandu?" Benzen po havárii je stále riziko, peníze na odmoření vláda nedá

„Vycházíme z toho, abychom uklidnili veřejnost i sami sebe, že státní rozpočet na rok 2027 bude počítat i s položkou na sanaci projektu v Hustopečích nad Bečvou,“ doplnil Vostárek.

Rozpočet první etapy činí podle Vostárka přibližně 200 milionů korun. Další náklady měla Správa železnic (SŽ), která zajišťovala opravu poškozené infrastruktury i část sanačních opatření.

„Celkové náklady vynaložené na zprovoznění trati a její opravy vycházejí zhruba na 110 milionů korun. Kromě toho SŽ do konce října podle pokynů České inspekce životního prostředí (ČIŽP) zajišťovala většinou prostřednictvím subdodavatelů sanaci území a monitoring. Náklady spojené s tímto činily v součtu přibližně 287 milionů korun,“ nastínil mluvčí SŽ Dušan Gavenda s tím, že tato částka zahrnuje i majetek předaný podniku Diamo.

Na území zbývá 100 až 150 tun benzenu

Cílem druhé etapy sanací bude z místa dostat co nejvíc benzenu a zabránit tomu, aby se dál šířil. Součástí prací tak bude pokračující čerpání a čištění podzemních vod, budování dalších sorpčních bariér s koloidním aktivním uhlím i aplikace moderních sanačních metod přímo v místě znečištění – odborníci již nyní využívají na místě chemickou oxidaci a biologický rozklad kontaminantů.

Počítá se rovněž s odsáváním a dekontaminací půdního vzduchu, následovat pak má odtěžení nejvíce zasažených svrchních zemin.

28. února 2025

Podle ředitele olomouckého oblastního inspektorátu ČIŽP Davida Petra je pokračování sanací v zasažené oblasti nutností.

„Důležité je, abychom pokračovali, a práce, které jsme udělali operativně rychle v prvních dnech po havárii, nepřišly vniveč. Je potřeba pokračovat dál dalšími etapami do vyčištění území. Podle odborných odhadů na území zbývá 100 až 150 tun benzenu, dosud se podařilo odstranit 150 tun,“ shrnul.

Dále dodal, že odborníci na místě aplikují sanační metody, jež jsou známé a ověřené, dosud se však nepoužily pro znečištění takového rozsahu, jaké je v Hustopečích nad Bečvou.

Ocelové stěny v Hustopečích zachytily téměř všechen benzen, odčerpána je polovina

Nehoda se stala loni 28. února, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1 020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou poté, co výrazně překročil povolenou rychlost. Většinu ze 17 vykolejených vagonů následně zachvátil mohutný požár.

Podle posledních odhadů uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 200 až 300 metrů krychlových benzenu, tedy 180 až 260 tun. Plocha vsaku benzenu je odhadována zhruba na 4 600 metrů čtverečních, toto území je od okolního prostředí izolováno ocelovou štětovou stěnou. Kontaminace podzemní vody volnou fází benzenu zasáhla přibližně 20 tisíc metrů čtverečních území.

19. května 2025

Dal kamarádce fentanyl, zkolabovala a zemřela. U soudu dostal 11 let a musí platit

Premium
Adrián Holibka stojí před olomouckým krajským soudem pro výrobu a distribuci...

Jedenáct let má podle rozsudku olomouckého krajského soudu strávit ve věznici se zvýšenou ostrahou devětadvacetiletý Adrián Holibka, který dal své kamarádce dávku drogy fentanyl. Dívka následně...

Benzinka u Olomouce prodělává na každém litru nafty. Prodej přerušily i další pumpy

Čerpací stanice Bot-Oil u Těšetic

Se ztrátou až tři koruny z každého prodaného litru nafty nyní Jaroslav Botek provozuje malou čerpací stanici Bot-Oil u Těšetic na Olomoucku. Kvůli státem stanoveným maximálním cenám totiž musí hlavně...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva T426.003 během zkušební jízdy v obvodu stanice Praha-Zličín

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Pokladní benzinky se vzepřela lupiči s pistolí. Jeho reakce překvapila

Plynová pistole, kterou použil lupič při pokusu o vyloupení čerpací stanice v...

Neobvyklý případ vyšetřují od čtvrtka policisté z Olomoucka. Muž tam přišel na čerpací stanici, přisvojil si lahev rumu a poté se ještě dožadoval se zbraní v ruce peněz. Neuspěl a následně obsluhu...

Zemřela „tetička Pachtová“. Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice

Malérečka Marie Pachtová

Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...

