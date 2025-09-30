Sanaci benzenu u Hustopečí převezme podnik Diamo, na jezeře už lze opět rybařit

Autor: ,
  13:31
Sanaci pozemků po únorové havárii vlaku s toxickým benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku převezme od 1. listopadu státní podnik Diamo. Po jednání vlády o tom informoval ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). U blízkého jezera kromě toho místní rybářský svaz opět povolil lov ryb. Česká inspekce životního prostředí ho však nadále nedoporučuje.
Hasiči vyměnili 24. září na jezeře u Hustopečí nad Bečvou, které sousedí s...

Hasiči vyměnili 24. září na jezeře u Hustopečí nad Bečvou, které sousedí s místem únorové havárie vlaku převážejícího toxický benzen, přes 400 metrů sorpčních hadů. Jde o pravidelnou údržbu preventivních opatření, která chrání jezero před chemikálií, jež unikla do podloží. | foto: HZS Olomouckého kraje

Hasiči vyměnili 24. září na jezeře u Hustopečí nad Bečvou, které sousedí s...
U Hustopečí nad Bečvou pokračují sanační práce po nehodě a následném obřím...
Hasiči vyměnili 24. září na jezeře u Hustopečí nad Bečvou, které sousedí s...
Hasiči vyměnili 24. září na jezeře u Hustopečí nad Bečvou, které sousedí s...
44 fotografií

„Bylo nezbytné určit subjekt, který bude zodpovědný za dokončení potřebných sanačních prací. Dlouhodobě chceme, aby lokalita byla v majetku státu a aby byla stabilizovaná,“ sdělil Hladík.

„Proto jsme schválili, že druhou fázi sanačních prací převezme státní podnik Diamo, jenž má s projekty obdobného charakteru dlouholeté zkušenosti. Ten bude od listopadu zajišťovat potřebné sanační práce a zároveň jsme ho pověřili vykoupením zasažených pozemků, které mají rozlohu přibližně tři hektary,“ dodal.

Náklady na sanaci benzenu v Hustopečích do podzimu překročí čtvrt miliardy

Práce, jež ovlivní přicházející chladnější počasí, bude financovat ministerstvo průmyslu a obchodu. Odstraňování následků havárie dosud zajišťovala Správa železnic, která si na provádění prací objednala specializovanou sanační firmu. První etapa sanace, zaměřená na odstranění volné fáze benzenu z hladiny podzemní vody, skončí 31. října.

„Do závěrečné fáze nyní v Hustopečích vstupuje rekonstrukce trati. Od října do konce listopadu se vymění výhybky, části kolejí, venkovní prvky zabezpečovacího zařízení i trolejového vedení. Práce jsou přitom naplánovány tak, aby byly minimalizovány dopady na provoz vlaků,“ přiblížil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

V současné době odborníci zpracovávají aktualizovanou analýzu rizik, jejíž výsledky stanoví závazné limity znečištění určující cílový stav v lokalitě. Současně se připravuje projekt pro překlenovací období mezi první a druhou etapou sanačních prací.

Hasiči vyměnili 24. září na jezeře u Hustopečí nad Bečvou, které sousedí s místem únorové havárie vlaku převážejícího toxický benzen, přes 400 metrů sorpčních hadů. Jde o pravidelnou údržbu preventivních opatření, která chrání jezero před chemikálií, jež unikla do podloží.
Hasiči vyměnili 24. září na jezeře u Hustopečí nad Bečvou, které sousedí s místem únorové havárie vlaku převážejícího toxický benzen, přes 400 metrů sorpčních hadů. Jde o pravidelnou údržbu preventivních opatření, která chrání jezero před chemikálií, jež unikla do podloží.
U Hustopečí nad Bečvou pokračují sanační práce po nehodě a následném obřím požáru nákladního vlaku, který převážel toxický benzen. Hasiči mimo jiné udržují a vyměňují norné stěny a sorpční hady na blízké vodní nádrži. (9. dubna 2025)
Hasiči vyměnili 24. září na jezeře u Hustopečí nad Bečvou, které sousedí s místem únorové havárie vlaku převážejícího toxický benzen, přes 400 metrů sorpčních hadů. Jde o pravidelnou údržbu preventivních opatření, která chrání jezero před chemikálií, jež unikla do podloží.
44 fotografií

„Toto období slouží k získání času pro výkup pozemků dotčených havárií, dále přípravu a provedení veřejné zakázky pro druhou etapu sanace, v rámci níž se pozornost zaměří na dosažení hodnot přípustného znečištění a dlouhodobé využití dotčeného území. Cílem je, aby sanace probíhala efektivně, hospodárně a s plnou ochranou životního prostředí i zdraví obyvatel,“ doplnila mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Ryby podle rybářů nevykazují kontaminaci

V blízkém jezeře číslo šest už je také nově opět možný lov ryb. Místní rybářská organizace ho povolila v neděli na mimořádném zasedání svého výboru.

„Výsledky odběrů všech ryb, které jsme tam dělali třikrát, ukazují, že jsou bez jakéhokoliv benzenu. Jde o naprosto čisté ryby, jež přijímají potravu, jsou aktivní, útočí na nástrahu a dravci i na umělou nástrahu, takže to potvrzuje naše přesvědčení, že jim nic není. Potvrdil to i rozbor státního veterinárního ústavu,“ uvedl předseda místní organizace Stanislav Pernický.

11. března 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Rybáři poukazují také na to, že 24. září skončil stav nebezpečí, jenž v oblasti platil kvůli likvidaci následků únorové nehody vlaku s benzenem od 28. března.

„Kdybychom nechali zákaz lovu, tak si 99 procent lidí řekne - tam něco stoprocentně smrdí, protože jestli je zrušen stav nebezpečí a přesto organizace nepovolí rybolov, tak asi není něco úplně v pořádku,“ vysvětlil Pernický.

Podle mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecké je rozhodnutí o zahájení rybolovu plně v kompetenci místní organizace rybářského svazu, inspekce však nedoporučuje rybolov zahajovat do doby, než výsledky monitoringu jednoznačně potvrdí bezpečnost konzumace rybího masa.

„Přestože při dvou kontrolních odlovech ryb nebyla v jejich hepatopankreatu zjištěna přítomnost benzenu, v tělese poloostrova u severní břehové linie nádrže číslo šest - východ přetrvává zbytkové znečištění. To je nyní postupně stabilizováno budováním bariéry v podobě injektáže koloidního aktivního uhlí. Po jejím dokončení je plánován další kontrolní odlov ryb,“ shrnula.

Veřejnosti je dostupná jen malá část jezera

Podle Pernického je rybolov povolen v omezeném rozsahu a to pouze z jižní strany jezera od chat, z východní strany po přítok a ze západní strany od hráze mezi nádrží číslo šest východ a šestkou - západ, kde je malá pláž. Ze severní strany jezera, které leží v těsném sousedství ekologické havárie, rybolov povolen není.

Vykolejení cisteren, pak výbuchy. Hasiči ukázali animaci havárie u Hustopečí

„V tom vymezeném prostoru nepředpokládáme, že by tam chodily lovit stovky lidí - k chatám se totiž běžní rybáři nedostanou, tam chytají na svých pozemcích majitelé chat. A prostor na východě k přítoku a zmíněná pláž nepojme v žádném případě tolik lidí, aby se tam se nějak houfovali,“ podotkl předseda místní rybářské organizace.

Nehoda, která nemá v historii České republiky obdoby, se stala 28. února. Nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1 020 tun benzenu vykolejil kvůli výrazně překročené povolené rychlosti na výhybce při vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou. Většinu ze 17 vykolejených vagonů následně zachvátil požár.

Ekologickou havárii na místě likviduje sanační firma, podle jejích posledních odhadů uniklo do životního prostředí zhruba 250 tun benzenu. Případ vyšetřuje policie, jež dosud nikoho neobvinila, a také Drážní inspekce.

28. února 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Graubner se tvrdě opřel do Stačilo!. Ať se zastává chudých, reaguje Maláčová

Pražský arcibiskup Jan Graubner se ostře vymezil proti hnutí Stačilo!. Čechy vyzval, aby se při volbách rozhodovali odpovědně. Podle jeho vyjádření pro Aktuálně.cz není možné přehlížet, že toto...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Dálnice D46 byla zavřená kvůli skoku ženy z mostu, provoz stál tři hodiny

Na dálnici D46 u Olomouce-Slavonína byl v sobotu ve směru na Olomouc kvůli skoku ženy z mostu zhruba na tři hodiny zastaven provoz. Před místem nehody se vytvořily kolony vozidel, provoz byl obnoven...

Agresivní výrostci šíří na hřišti strach. Děti hlídají rodiče, strážníci i kamery

Premium

Na hřišti na panelákovém sídlišti mezi ulicemi Fibichova a Sládkova v Šumperku na Olomoucku bývá v těchto dnech víc rodičů, než bylo dříve obvyklé. Menší děti, které už si jinak hrají samy bez...

Firma dluží milion na pokutách, celníci si počíhali na její kamion. Botičku měl šest dní

Rumunská firma jezdila po českých silnicích s přetíženými kamiony, pokuty v celkové výši téměř milion korun však nikdy nezaplatila. V uplynulých dnech ji k tomu však čeští celníci donutili. Počíhali...

30. září 2025  12:05

Šetřete za elektřinu s námi, vybízí přerovský magistrát ke komunitní energetice

Nejen se začátkem podzimu kdekdo přemýšlí, jak držet výdaje za elektřinu pod kontrolou. Přerov nyní začal nabízet lidem možnost přidat se do energetického společenství a ušetřit i několik tisíc...

30. září 2025  5:45

Pro Moravu jsou charakteristické meandry a černé zbarvení, říká kapitán výletní lodi

Jako by se všechno zastavilo, přibližuje Olomouc pohledem z hladiny řeky Moravy kapitán výletní lodi Šimon Pelikán. Protože řeka byla dlouhou stranou pozornosti, rozhodl se z ní udělat zážitek. Teď...

29. září 2025  14:43

Obchodní centrum Olympia Olomouc koupila skupina Redstone miliardáře Morávka

Investiční a developerská skupina Redstone miliardáře Richarda Morávka koupila obchodní centrum Olympia Olomouc. Prodávalo ho společnost CCPEPF Poland Intermediate, která je součástí investiční a...

29. září 2025  14:09

Desítky hrobů v Olomouci poškodil několikrát trestaný muž, patrně hledal cennosti

Kriminalistům se podařilo vypátrat a zadržet vandala, který zneuctil místo posledního odpočinku. Během noci na čtvrtek 11. září poničil na padesát hrobů v areálu Ústředního hřbitova v Olomouci....

29. září 2025  11:16,  aktualizováno  11:42

Nenápadný pracant Čacho se Olomouci vyplácí. Dovedu ještě víc, říká

Nenápadný ale důležitý. Nová akvizice olomouckých hokejistů Viliam Čacho zatím nepatří k nejvytěžovanějším hráčům svého týmu, ale kohoutům se vyplácí dost možná nejvíc ze všech letních příchodů.

29. září 2025  10:26

Tijani? Mrhá potenciálem. Janotka i o krizi, která není, a zraněných hráčích

Že by se fotbalistům Olomouce povedlo odčinit úterní blamáž, kdy coby obhájci vypadli z Českého poháru na úkor týmu ze čtvrté ligy? To ani zdaleka.

29. září 2025  9:56

Do školy autem, pohyb minimální. Olomoucké děti prosedí půlku dne, ukázal průzkum

Průměrný olomoucký osmák nedosáhne ani na hodinu intenzivního pohybu denně, naopak celých 11 hodin prosedí. Alarmující zjištění přinesl nejnovější výzkum odborníků z Univerzity Palackého v Olomouci....

29. září 2025  4:54

Olomoucká nemocnice nabízí nový test, potravinové intolerance odhalí z dechu

Olomoucká fakultní nemocnice nedávno zahrnula do prováděných vyšetření nový test. Ten umožňuje odhalit potravinové intolerance, tedy nesnášenlivost například mléčného nebo ovocného cukru či umělých...

28. září 2025  5:57

Bohemians - Olomouc 2:2, Júsuf ukončil dvouměsíční půst, dvakrát se trefil Vašulín

Olomoučtí fotbalisté po ostudném vystoupení v domácím poháru, kdy nestačili na tým až ze čtvrté nejvyšší soutěže, remizovali na půdě Bohemians 2:2. Za hosty se dvakrát trefil Daniel Vašulín, o půli...

27. září 2025  14:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dálnice D46 byla zavřená kvůli skoku ženy z mostu, provoz stál tři hodiny

Na dálnici D46 u Olomouce-Slavonína byl v sobotu ve směru na Olomouc kvůli skoku ženy z mostu zhruba na tři hodiny zastaven provoz. Před místem nehody se vytvořily kolony vozidel, provoz byl obnoven...

27. září 2025  12:14,  aktualizováno  13:58

Katedrála svatého Václava v novém světle. Modernizace osvětlení ušetří energii

Jedna z největších dominant Olomouce katedrála svatého Václava a její věže dostaly novou noční vizáž. Technické služby města Olomouce totiž provedly kompletní modernizaci osvětlovací soustavy....

27. září 2025  6:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.