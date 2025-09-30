„Bylo nezbytné určit subjekt, který bude zodpovědný za dokončení potřebných sanačních prací. Dlouhodobě chceme, aby lokalita byla v majetku státu a aby byla stabilizovaná,“ sdělil Hladík.
„Proto jsme schválili, že druhou fázi sanačních prací převezme státní podnik Diamo, jenž má s projekty obdobného charakteru dlouholeté zkušenosti. Ten bude od listopadu zajišťovat potřebné sanační práce a zároveň jsme ho pověřili vykoupením zasažených pozemků, které mají rozlohu přibližně tři hektary,“ dodal.
|
Náklady na sanaci benzenu v Hustopečích do podzimu překročí čtvrt miliardy
Práce, jež ovlivní přicházející chladnější počasí, bude financovat ministerstvo průmyslu a obchodu. Odstraňování následků havárie dosud zajišťovala Správa železnic, která si na provádění prací objednala specializovanou sanační firmu. První etapa sanace, zaměřená na odstranění volné fáze benzenu z hladiny podzemní vody, skončí 31. října.
„Do závěrečné fáze nyní v Hustopečích vstupuje rekonstrukce trati. Od října do konce listopadu se vymění výhybky, části kolejí, venkovní prvky zabezpečovacího zařízení i trolejového vedení. Práce jsou přitom naplánovány tak, aby byly minimalizovány dopady na provoz vlaků,“ přiblížil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
V současné době odborníci zpracovávají aktualizovanou analýzu rizik, jejíž výsledky stanoví závazné limity znečištění určující cílový stav v lokalitě. Současně se připravuje projekt pro překlenovací období mezi první a druhou etapou sanačních prací.
„Toto období slouží k získání času pro výkup pozemků dotčených havárií, dále přípravu a provedení veřejné zakázky pro druhou etapu sanace, v rámci níž se pozornost zaměří na dosažení hodnot přípustného znečištění a dlouhodobé využití dotčeného území. Cílem je, aby sanace probíhala efektivně, hospodárně a s plnou ochranou životního prostředí i zdraví obyvatel,“ doplnila mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
Ryby podle rybářů nevykazují kontaminaci
V blízkém jezeře číslo šest už je také nově opět možný lov ryb. Místní rybářská organizace ho povolila v neděli na mimořádném zasedání svého výboru.
„Výsledky odběrů všech ryb, které jsme tam dělali třikrát, ukazují, že jsou bez jakéhokoliv benzenu. Jde o naprosto čisté ryby, jež přijímají potravu, jsou aktivní, útočí na nástrahu a dravci i na umělou nástrahu, takže to potvrzuje naše přesvědčení, že jim nic není. Potvrdil to i rozbor státního veterinárního ústavu,“ uvedl předseda místní organizace Stanislav Pernický.
|
11. března 2025
Rybáři poukazují také na to, že 24. září skončil stav nebezpečí, jenž v oblasti platil kvůli likvidaci následků únorové nehody vlaku s benzenem od 28. března.
„Kdybychom nechali zákaz lovu, tak si 99 procent lidí řekne - tam něco stoprocentně smrdí, protože jestli je zrušen stav nebezpečí a přesto organizace nepovolí rybolov, tak asi není něco úplně v pořádku,“ vysvětlil Pernický.
Podle mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecké je rozhodnutí o zahájení rybolovu plně v kompetenci místní organizace rybářského svazu, inspekce však nedoporučuje rybolov zahajovat do doby, než výsledky monitoringu jednoznačně potvrdí bezpečnost konzumace rybího masa.
„Přestože při dvou kontrolních odlovech ryb nebyla v jejich hepatopankreatu zjištěna přítomnost benzenu, v tělese poloostrova u severní břehové linie nádrže číslo šest - východ přetrvává zbytkové znečištění. To je nyní postupně stabilizováno budováním bariéry v podobě injektáže koloidního aktivního uhlí. Po jejím dokončení je plánován další kontrolní odlov ryb,“ shrnula.
Veřejnosti je dostupná jen malá část jezera
Podle Pernického je rybolov povolen v omezeném rozsahu a to pouze z jižní strany jezera od chat, z východní strany po přítok a ze západní strany od hráze mezi nádrží číslo šest východ a šestkou - západ, kde je malá pláž. Ze severní strany jezera, které leží v těsném sousedství ekologické havárie, rybolov povolen není.
|
Vykolejení cisteren, pak výbuchy. Hasiči ukázali animaci havárie u Hustopečí
„V tom vymezeném prostoru nepředpokládáme, že by tam chodily lovit stovky lidí - k chatám se totiž běžní rybáři nedostanou, tam chytají na svých pozemcích majitelé chat. A prostor na východě k přítoku a zmíněná pláž nepojme v žádném případě tolik lidí, aby se tam se nějak houfovali,“ podotkl předseda místní rybářské organizace.
Nehoda, která nemá v historii České republiky obdoby, se stala 28. února. Nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1 020 tun benzenu vykolejil kvůli výrazně překročené povolené rychlosti na výhybce při vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou. Většinu ze 17 vykolejených vagonů následně zachvátil požár.
Ekologickou havárii na místě likviduje sanační firma, podle jejích posledních odhadů uniklo do životního prostředí zhruba 250 tun benzenu. Případ vyšetřuje policie, jež dosud nikoho neobvinila, a také Drážní inspekce.
|
28. února 2025